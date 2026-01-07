Budějovice začaly přípravu. Změny i zima na umělce, trenér se obává o posily
V úterý ráno se hráči druholigového Dynama České Budějovice sešli k prvnímu tréninku na startu zimní přípravy. Dlouhé období před prvním ostrým zápasem (1. března v Ostravě proti béčku Baníku) tým vyplní devíti přípravnými duely. Klub vlastněný zahraniční majitelkou Nnekou Ede čeká komplikované období – příprava proběhne bez kempu v zahraničí, dochází ke změnám v kádru i realizačním týmu. „Nevím, jestli jsme schopni někoho přivést,“ připustil portugalský kouč Pedro Resende.
Na startu přípravy Dynama scházelo pět hráčů ze zahraničí. Chukwudi Igbokwe, Jude Sunday a Simon Omon opustili klub na podzim po kontrole cizinecké policie a řeší se u nich další povolení k pobytu v Česku. Z kádru chybí také Olamilekan Adams a Thompson Ishaka. Jihočeská organizace pracuje na tom, aby se všichni cizinci mohli brzy připojit k týmu.
Klub mohou zasáhnout i další odchody – v létě končí smlouvy třem mladým důležitým domácím hráčům - brankáři Colinu Andrewovi, obránci Janu Brabcovi a záložníkovi Davidu Krchovi. O všechny je zájem z jiných klubů, v případě talentovaného gólmana se mluvilo o jednání se Zbrojovkou Brno. V týmu nepokračuje útočník Filip Firbacher, nový klub si může hledat krajní hráč Pavel Osmančík.
„Byl jsem spokojen, jak jsme se popasovali s podzimní částí, ale během zimní pauzy určitě potřebujeme posílit, je to důležité pro zkvalitnění na jarní část,“ zdůraznil pro klubové stránky portugalský kouč Pedro Resende. K ruce bude mít nového kondičního trenéra Pedra Ferreiru, který nahradil André Amorima. V klubu skončil dlouholetý manažer prvního týmu Ivo Táborský (nastoupil místo Martina Vozábala v konkurenčním Táborsku), jeho roli převezme dřívější kustod David Tomášek.
Možné posilování kádru nebude úplně jednoduché. „Zatím nemáme nikoho nového. Nevím, jestli bude klub schopný někoho přivést. Hráčům nedokáže nabídnout potřebné podmínky. V létě jsme měli problém, že jsme přišli krátce před sezonou a hráči už byli rozebraní. Teď čas máme, ale nejsou prostředky,“ citoval trenéra Resendeho server idnes.cz.
Dynamo se pod majitelkou Nnekou Ede, britskou podnikatelkou s nigerijskými kořeny, vydává především cestou zahraničních hráčů. Ve výdajích ale klub evidentně šetří - mužstvo se na rozdíl od jiných celků z druhé ligy během dlouhé pauzy nevydá na zimní soustředění do zahraničí, což se před startem přípravy řešilo.
Umělá tráva? Pro nás problém
„Je to pro nás docela problém. Na kvalitním hřišti s přírodní trávou se trénuje úplně jinak,“ připustil Resende. „Vůbec nebudeme na trávě. Budeme trénovat na umělé trávě, kterou nemám moc rád. Pro hráče to není dobré. Ale nemáme jinou možnost. Hlavně pro africké hráče to bude ještě horší, protože nejsou zvyklí na počasí v Česku,“ dodal portugalský kouč.
Po letním nástupu udělal s týmem kus dobré práce, v zákulisí se lidé z okolí klubu shodují na tom, že jde o dobrého kouče, pochvalují si ho i hráči. Smlouvu má na jihu Čech do konce roku, je ale možné, že v nejistém prostředí nebude chtít dlouho pokračovat. „Jen jsme si popřáli k Vánocům a k novému roku,“ uvedl ohledně kontaktu s majitelkou Ede během svátečního období.
Budějovicím patří ve druhé lize po 16 kolech desátá příčka, na hřišti se tým během podzimu podařilo stabilizovat. V zázemí ale zdaleka všechno není ideální – třeba sportovní manažer Michaël Michée řeší chod klubu většinu času na dálku z domovské Francie. Organizaci mohou zasáhnout i odchody některých dlouholetých zaměstnanců.
V zimě má klub v plánu odehrát devět přípravných zápasů. V jakém složení a v jaké formě vyběhne tým na jaře, zůstává zatím velkým otazníkem.
„V létě to bylo rychlé, trenéři přišli těsně před ligou a neměli tolik času. Bylo znát, že si to muselo sednout. V průběhu sezony chodili noví hráči, nebylo to jednoduché. Zvládli jsme to, dělali jsme i výsledky. Máme dva měsíce, během kterých můžeme vše zase posunout,“ uvedl na startu přípravy zkušený kapitán Jiří Skalák, autor čtyř podzimních soutěžních branek.
Plán přípravných zápasů
- Sobota 17. ledna: České Budějovice - FC Písek, 11:00
- Pátek 23. ledna: SV Ried - České Budějovice, 12:00
- Sobota 24. ledna: České Budějovice - FK Příbram, 11:00
- Středa 28. ledna: České Budějovice - FC Silon Táborsko, 11:00
- Čtvrtek 29. ledna: České Budějovice - Amstetten, 14:00
- Pátek 6. února: St.Pölten - České Budějovice, bude upřesněno
- Sobota 7. února: České Budějovice - SK Kladno, 11:00
- Sobota 14. února: FC Liefering - České Budějovice, 15:00
- Neděle 22. února: FC Wacker Innsbruck - České Budějovice 12:00
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|16
|13
|2
|1
|40:13
|41
|2
Táborsko
|16
|11
|3
|2
|35:14
|36
|3
Artis
|15
|9
|3
|3
|26:15
|30
|4
Opava
|15
|7
|7
|1
|24:12
|28
|5
Baník B
|16
|7
|3
|6
|26:23
|24
|6
Příbram
|16
|7
|3
|6
|15:21
|24
|7
Slavia B
|16
|7
|2
|7
|27:18
|23
|8
Žižkov
|16
|7
|2
|7
|19:26
|23
|9
Ústí
|16
|6
|3
|7
|30:30
|21
|10
Č. Budějovice
|16
|6
|2
|8
|17:23
|20
|11
Jihlava
|16
|4
|4
|8
|17:20
|16
|12
Prostějov
|16
|4
|4
|8
|17:23
|16
|13
Chrudim
|16
|3
|7
|6
|19:32
|16
|14
Sparta B
|16
|5
|0
|11
|12:34
|15
|15
Vlašim
|16
|3
|4
|9
|22:23
|13
|16
Kroměříž
|16
|3
|1
|12
|13:32
|10
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup