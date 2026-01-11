Předplatné

Nedohráno! Potyčky ukončily v Turecku duel Artisu. Vyhrotil to soupeř, říká kouč Chytrý

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Druholigový speciál s Martinem Pospíšilem: nej hráči podzimu, podmínky v Brně, historická baráž? • Zdroj: iSport.cz
Zápas Artisu proti Kayserisporu musel být v Turecku přdečasně ukončen kvůli konfliktům na hřišti
Zápas Artisu proti Kayserisporu musel být v Turecku přdečasně ukončen kvůli konfliktům na hřišti
Zápas Artisu proti Kayserisporu musel být v Turecku přdečasně ukončen kvůli konfliktům na hřišti
Trenér Artisu Brno Jiří Chytrý avizuje, že v kádru dojde během zimy k pohybům směrem ke klubovým ambicím
Jakub Martinec ve vzdušném souboji
Asger Sörensen v souboji s Beaguelem z Artisu
13
Fotogalerie
Michal Koštuřík
Chance Národní Liga
Vstoupit do diskuse (4)

Pěknou divočinou skončil první duel Artisu na soustředění v Turecku. Respektive řádně neskončil. Po hromadné strkanici byl zápas s Kayserisporem za stavu 3:2 ve prospěch účastníka Süper Lig po dohodě obou týmů v 62. minutě ukončen. Konflikt byl výsledkem rostoucí nervozity na hřišti. „Kvůli jednomu hráči soupeře začaly plát emoce,“ uvedl trenér Jíří Chytrý pro web iSport.

Původcem potíží byl útočník German Onugkha (29), největší hvězda Kayserisporu. Nigerijec s ruským občanstvím, jenž hrál dánskou ligu za Vejle a FC Kodaň, neustále provokoval. Tvrdě dohrával protivníky, snažil se vyhrotit dění na trávníku. Vybíjel ze sebe frustraci. Borci Artisu si to nenechali líbit, ale zároveň udrželi nervy v mezích. „Musím kluky pochválit,“ sdělil trenér Jiří Chytrý, jenž se snažil situaci uklidnit.

Dokonce během utkání zašel za svým protějškem k lavičce a nabádal ho, ať devětadvacetiletého Onugkhu radši vystřídá. Jenže pro Turky to byla ostrá generálka na ligový souboj s Besiktasem Istanbul (19. ledna), takže chtěli mít minimálně hodinu ve hře nejsilnější možnou sestavu. Než pak stačil stáhnout šestigólového střelce, napětí eskalovalo a obě strany se pro jistotu dohodly na ukončení prověrky.

Jak to vůbec celé začalo? „Hráč Kayserisporu (Onugkha) chtěl po zákroku na něj odpískání faulu a pokutového kopu. Rozhodčí, za mě zcela správně, penaltu nenařídil. Od té chvíle si vybíjel frustraci v osobních soubojích, eskalovalo to hromadnou strkanicí,“ líčil přímo z Turecké riviéry kouč druholigového Brna, které rychle inkasovalo dva góly, ale od druhé poloviny prvního poločasu hrálo s účastníkem nejvyšší turecké soutěže vyrovnanou partii. Quadri Adediran s Vukadinem Vukadinovičem proměnili penalty a také to možná přispělo k nervozitě soka.

Trenér Chytrý už má na kempu k dispozici posily Toulu, Fulneka, Borka a rovněž devatenáctiletého útočníka Daniela Švancaru, který přišel z konkurenční Zbrojovky. Ano, jde o syna bývalého snajpra Petra Švancary. Ve druhé půlce se dostal i on do akce. Dlouho však na hřišti nepobyl.

Další utkání odehraje třetí celek druhé ligy v pátek proti maďarskému Szegedu, což je také účastník druhé nejvyšší soutěže. „Jsou tu velmi dobré podmínky k přípravě, zatím jsme spokojení,“ shrnul začátek pobytu Chytrý.

KonecLIVE
32

Vstoupit do diskuze (4)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů