Nedohráno! Potyčky ukončily v Turecku duel Artisu. Vyhrotil to soupeř, říká kouč Chytrý
Pěknou divočinou skončil první duel Artisu na soustředění v Turecku. Respektive řádně neskončil. Po hromadné strkanici byl zápas s Kayserisporem za stavu 3:2 ve prospěch účastníka Süper Lig po dohodě obou týmů v 62. minutě ukončen. Konflikt byl výsledkem rostoucí nervozity na hřišti. „Kvůli jednomu hráči soupeře začaly plát emoce,“ uvedl trenér Jíří Chytrý pro web iSport.
Původcem potíží byl útočník German Onugkha (29), největší hvězda Kayserisporu. Nigerijec s ruským občanstvím, jenž hrál dánskou ligu za Vejle a FC Kodaň, neustále provokoval. Tvrdě dohrával protivníky, snažil se vyhrotit dění na trávníku. Vybíjel ze sebe frustraci. Borci Artisu si to nenechali líbit, ale zároveň udrželi nervy v mezích. „Musím kluky pochválit,“ sdělil trenér Jiří Chytrý, jenž se snažil situaci uklidnit.
Dokonce během utkání zašel za svým protějškem k lavičce a nabádal ho, ať devětadvacetiletého Onugkhu radši vystřídá. Jenže pro Turky to byla ostrá generálka na ligový souboj s Besiktasem Istanbul (19. ledna), takže chtěli mít minimálně hodinu ve hře nejsilnější možnou sestavu. Než pak stačil stáhnout šestigólového střelce, napětí eskalovalo a obě strany se pro jistotu dohodly na ukončení prověrky.
Jak to vůbec celé začalo? „Hráč Kayserisporu (Onugkha) chtěl po zákroku na něj odpískání faulu a pokutového kopu. Rozhodčí, za mě zcela správně, penaltu nenařídil. Od té chvíle si vybíjel frustraci v osobních soubojích, eskalovalo to hromadnou strkanicí,“ líčil přímo z Turecké riviéry kouč druholigového Brna, které rychle inkasovalo dva góly, ale od druhé poloviny prvního poločasu hrálo s účastníkem nejvyšší turecké soutěže vyrovnanou partii. Quadri Adediran s Vukadinem Vukadinovičem proměnili penalty a také to možná přispělo k nervozitě soka.
Trenér Chytrý už má na kempu k dispozici posily Toulu, Fulneka, Borka a rovněž devatenáctiletého útočníka Daniela Švancaru, který přišel z konkurenční Zbrojovky. Ano, jde o syna bývalého snajpra Petra Švancary. Ve druhé půlce se dostal i on do akce. Dlouho však na hřišti nepobyl.
Další utkání odehraje třetí celek druhé ligy v pátek proti maďarskému Szegedu, což je také účastník druhé nejvyšší soutěže. „Jsou tu velmi dobré podmínky k přípravě, zatím jsme spokojení,“ shrnul začátek pobytu Chytrý.