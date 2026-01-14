Švanci, můžeš k rivalovi! K přesunu pomohl i Sabou. Teď se to láme, říká kouč „repre“
Srdce má celá jeho rodina ve Zbrojovce, ale Daniel Švancara (19) se v zimě „trhnul“. A rovnou k největšímu rivalovi. Druholigový Artis získá na přestup hráče, jehož otec Petr byl prvoligovým útočníkem a dnes je z něj společenská celebrita. Potomek se zatím zaměřuje na fotbalovou kariéru. Ta se v posledním roce nejen vinou zranění zasekla. „Teď je v přechodném období, láme se to. Potřebuje ukázat, že má na chlapský fotbal,“ říká Václav Jílek, jeho trenér v reprezentaci U19.
S myšlenkou na pikantní transfer na brněnské trase Zbrojovka-Artis údajně přišel manažer bývalé Líšně Zbyněk Zbořil. Věděl o trablech Daniela Švancary v klubu, v němž vyrostl. V době, kdy bojuje o pevné místo v sestavě „devatenáctky“, se nevešel ani do kádru třetiligového béčka. Na jaře měl nastupovat jen za dorost, což by pro něj byl velký krok zpátky.
Před zdravotními problémy a nástupem kouče Martina Svědíka už přitom sbíral starty ve druhé lize. V devatenácti letech se nicméně stal pro Zbrojovku, v níž se výrazně zvýšila náročnost na všechno a na všechny, přebytečným a neperspektivním. Sáhl po něm Artis, třetí celek tabulky. Primárně pro potřeby své rezervy, která hraje divizi čili čtvrtou nejvyšší soutěž.
Má nahradit Tauše s Aldinem, které chce klub posunout výš. „Pokud se bavíme o půlroční štaci mladého hráče, není to nic proti ničemu. Potřebuje se etablovat v mužském fotbale. On si musí tvořit nároky sám na sebe. I když je úroveň soutěže nižší, ani v divizi není jednoduché ukazovat rozdílovou kvalitu. Pokud k tomu bude mít zajištěný kvalitní tréninkový režim, toho hráče to nezastaví,“ míní reprezentační trenér Jílek, v jehož výběru odehrál Švancara sedm zápasů a vstřelil dva góly. Bývalý kouč Sparty či Olomouce ho využívá na pravém křídle, byť je levák.
Zatímco mladíkův táta Petr těžil v kariéře hlavně ze svého talentu a pracovitost nebyla jeho předností, Daniel je jiný. „V tomto problém není,“ ujišťuje Jílek. „Má dobrou mentalitu a dokáže se podřídit týmovým úkolům,“ oceňuje před březnovou kvalifikací na EURO.
Sabou obrousil hrany mezi kluby
Brněnský křídelník náleží mezi zhruba třicítku borců, z nichž bude kouč vybírat. Pro Švancaru i Jílka je stěžejní, že bude hrát na jaře dospělácký fotbal. Nebyla to trenérova podmínka, ale obecné doporučení svým svěřencům. „Hráči to sami cítí,“ podotýká. „Vidíme v něm potenciál, jinak bychom to nedělali,“ připojuje generální ředitel Artisu Petr Kuba.
Švancarův přestup mezi ambiciózními brněnskými značkami je pro fanoušky atraktivním tématem. Funkcionáři z toho však nedělali vědu. „Deal“ vyhovuje oběma stranám. Vztahy rivalů obrousil nový výkonný ředitel Zbrojovky Jiří Sabou, jenž hned vyrazil do Líšně seznámit se s vedením Artisu. „Hodně tomu pomohl, udělal vstřícný krok,“ chválí Kuba.
Devatenáctiletý mladík odletěl s prvním týmem na soustředění do Turecka, kde usiluje o důvěru kouče Jiřího Chytrého. Jenom divizi na jaře hrát určitě nechce… Řekne si v konkurenci Adedirana, Fomby, Vukadinoviče, Koska či Dahmana o druholigové minuty?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|16
|13
|2
|1
|40:13
|41
|2
Táborsko
|16
|11
|3
|2
|35:14
|36
|3
Artis
|15
|9
|3
|3
|26:15
|30
|4
Opava
|15
|7
|7
|1
|24:12
|28
|5
Baník B
|16
|7
|3
|6
|26:23
|24
|6
Příbram
|16
|7
|3
|6
|15:21
|24
|7
Slavia B
|16
|7
|2
|7
|27:18
|23
|8
Žižkov
|16
|7
|2
|7
|19:26
|23
|9
Ústí
|16
|6
|3
|7
|30:30
|21
|10
Č. Budějovice
|16
|6
|2
|8
|17:23
|20
|11
Jihlava
|16
|4
|4
|8
|17:20
|16
|12
Prostějov
|16
|4
|4
|8
|17:23
|16
|13
Chrudim
|16
|3
|7
|6
|19:32
|16
|14
Sparta B
|16
|5
|0
|11
|12:34
|15
|15
Vlašim
|16
|3
|4
|9
|22:23
|13
|16
Kroměříž
|16
|3
|1
|12
|13:32
|10
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup