Předplatné

Švanci, můžeš k rivalovi! K přesunu pomohl i Sabou. Teď se to láme, říká kouč „repre“

Daniel Švancara ze Zbrojovky míří do Artisu
Daniel Švancara ze Zbrojovky míří do ArtisuZdroj: Koláž Jiří Bejček / iSport
Daniel Švancara ze Zbrojovky Brno
Daniel Švancara se stěhuje ze Zbrojovky do Artisu
Daniel Švancara mění adresu. I s ohledem na jeho vyhlídky v reprezentaci
Syn Petra Švancary Daniel gólem dojal loučícího se tatínka
Petr Švancara si plácá se svým synem Danielem, který na jeho rozlučce dal jeden z mnoha gólů
Petr Švancara při svojí rozlučce s kariérou na brněnském stadionu Za Lužánkami
Švancara v době, kdy hrál za Slavii.
8
Fotogalerie
Michal Koštuřík
Chance Národní Liga
Začít diskusi (0)

Srdce má celá jeho rodina ve Zbrojovce, ale Daniel Švancara (19) se v zimě „trhnul“. A rovnou k největšímu rivalovi. Druholigový Artis získá na přestup hráče, jehož otec Petr byl prvoligovým útočníkem a dnes je z něj společenská celebrita. Potomek se zatím zaměřuje na fotbalovou kariéru. Ta se v posledním roce nejen vinou zranění zasekla. „Teď je v přechodném období, láme se to. Potřebuje ukázat, že má na chlapský fotbal,“ říká Václav Jílek, jeho trenér v reprezentaci U19.

S myšlenkou na pikantní transfer na brněnské trase Zbrojovka-Artis údajně přišel manažer bývalé Líšně Zbyněk Zbořil. Věděl o trablech Daniela Švancary v klubu, v němž vyrostl. V době, kdy bojuje o pevné místo v sestavě „devatenáctky“, se nevešel ani do kádru třetiligového béčka. Na jaře měl nastupovat jen za dorost, což by pro něj byl velký krok zpátky.

Před zdravotními problémy a nástupem kouče Martina Svědíka už přitom sbíral starty ve druhé lize. V devatenácti letech se nicméně stal pro Zbrojovku, v níž se výrazně zvýšila náročnost na všechno a na všechny, přebytečným a neperspektivním. Sáhl po něm Artis, třetí celek tabulky. Primárně pro potřeby své rezervy, která hraje divizi čili čtvrtou nejvyšší soutěž.

Anketa
Který brněnský tým postoupí dřív do první ligy?
Zbrojovka
Artis
Celkově 20516 hlasů

Má nahradit Tauše s Aldinem, které chce klub posunout výš. „Pokud se bavíme o půlroční štaci mladého hráče, není to nic proti ničemu. Potřebuje se etablovat v mužském fotbale. On si musí tvořit nároky sám na sebe. I když je úroveň soutěže nižší, ani v divizi není jednoduché ukazovat rozdílovou kvalitu. Pokud k tomu bude mít zajištěný kvalitní tréninkový režim, toho hráče to nezastaví,“ míní reprezentační trenér Jílek, v jehož výběru odehrál Švancara sedm zápasů a vstřelil dva góly. Bývalý kouč Sparty či Olomouce ho využívá na pravém křídle, byť je levák.

Zatímco mladíkův táta Petr těžil v kariéře hlavně ze svého talentu a pracovitost nebyla jeho předností, Daniel je jiný. „V tomto problém není,“ ujišťuje Jílek. „Má dobrou mentalitu a dokáže se podřídit týmovým úkolům,“ oceňuje před březnovou kvalifikací na EURO.

Sabou obrousil hrany mezi kluby

Brněnský křídelník náleží mezi zhruba třicítku borců, z nichž bude kouč vybírat. Pro Švancaru i Jílka je stěžejní, že bude hrát na jaře dospělácký fotbal. Nebyla to trenérova podmínka, ale obecné doporučení svým svěřencům. „Hráči to sami cítí,“ podotýká. „Vidíme v něm potenciál, jinak bychom to nedělali,“ připojuje generální ředitel Artisu Petr Kuba.

Švancarův přestup mezi ambiciózními brněnskými značkami je pro fanoušky atraktivním tématem. Funkcionáři z toho však nedělali vědu. „Deal“ vyhovuje oběma stranám. Vztahy rivalů obrousil nový výkonný ředitel Zbrojovky Jiří Sabou, jenž hned vyrazil do Líšně seznámit se s vedením Artisu. „Hodně tomu pomohl, udělal vstřícný krok,“ chválí Kuba.

Devatenáctiletý mladík odletěl s prvním týmem na soustředění do Turecka, kde usiluje o důvěru kouče Jiřího Chytrého. Jenom divizi na jaře hrát určitě nechce… Řekne si v konkurenci Adedirana, Fomby, Vukadinoviče, Koska či Dahmana o druholigové minuty?

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka16132140:1341
2Táborsko16113235:1436
3Artis1593326:1530
4Opava1577124:1228
5Baník B1673626:2324
6Příbram1673615:2124
7Slavia B1672727:1823
8Žižkov1672719:2623
9Ústí1663730:3021
10Č. Budějovice1662817:2320
11Jihlava1644817:2016
12Prostějov1644817:2316
13Chrudim1637619:3216
14Sparta B16501112:3415
15Vlašim1634922:2313
16Kroměříž16311213:3210
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů