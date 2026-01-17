Artis bez hranic! Zlákal kapitána Sigmy, talent ze Slavie či syna slavného otce
Fotbalový Artis Brno, klub takřka neomezených ekonomických možností? Na druhou ligu rozhodně. Odpovídá tomu i masivní zimní posílení, po němž bude brněnský klub tvrdě útočit na historický postup mezi elitu. Po podzimu je tým kouče Jiřího Chytrého v tabulce třetí, na lídra ze Zbrojovky ztrácí jedenáct bodů. Což je hodně, ovšem Faitova organizace má duel s Opavou k dobru. A hlavně nabušila kádr (zatím) sedmi novými a kvalitními borci do všech řad. Ze základu přitom odešel jen levý bek Hamidou Kante do Slavie. Baráž je povinností. Navíc další příchody nejsou vyloučeny. „Uvidíme, jak budou zužovat soupisky prvoligové celky,“ upozorňuje výkonný ředitel Petr Kuba. Web iSport představuje nové tváře v bývalé Líšni.
Jiří Borek (23)
- Jiří Borek (23), brankář
- Odkud: 1. FC Slovácko
- V nejvyšší soutěži: 20 zápasů
Překvapivý transfer. Ve Slovácku měl bývalý brankář U21 a účastník loňského EURO dlouhodobější kontrakt, přesto ho vedení uvolnilo a prodloužilo spolupráci s třicátníkem Milanem Hečou. Tím dalo jasně najevo, s kým počítá do role jedničky. Borkovi nebylo přáno, aby si v Uherském Hradišti na delší dobu zajistil místo v bráně. Brno za něj zaplatilo několik milionů korun. „Přišla na něj nabídka a my jsme ji akceptovali. Držím mu palce, aby to byl správný krok v jeho kariéře,“ uvedl trenér Roman Skuhravý. Přechytá na nové štaci Tomáše Holého?
Dominik Plechatý (26)
- obránce
- Odkud: Slovan Liberec
- V nejvyšší soutěži: 120 zápasů/1 gól
Před časem talentovaný prospekt Sparty, který měl ambici na pevné místo v základu Letenských. Jenže i kvůli zraněním se rodák ze Zvole ve velkém klubu pořádně nechytil. V Jablonci i naposledy v Liberci, kde působil poslední čtyři roky, prvoligovou kvalitu jednoznačně ukázal. Na podzim odehrál za Slovan třináct utkání, dal také svůj první gól mezi elitou. Zároveň cítil, že ambiciózní klub jde trošku jinou cestou a pravidelné vytížení by na jaře mít nemusel. V Artisu na něm má naopak defenziva stát. Jen musí zůstat zdravý.
Jakub Fulnek (31)
- krajní bek či záložník
- Odkud: Mladá Boleslav
- V nejvyšší soutěži: 246/9
První ligu začínal hrát v Jihlavě, kde si vykopal angažmá v Mladé Boleslavi. Tam vydržel sedm let, jen na jednu sezonu si odskočil do Bohemians. Většinou patřil do základu, až na podzim 2025 ztratil pozici mezi vyvolenými. Naskočil pouze šestkrát, a když mu v zimě přistála na stole atraktivní nabídka ze druhé ligy, skočil po ní. Zkušený Fulnek může hrát na kraji obrany i středové řady, ve druhé nejvyšší soutěži musí patřit mezi nadstandardní hráče. Pořád mu to běhá, má slušný centr i tah na bránu. Na levém beku by mohl nahradit Kanteho, jenž přestoupil do Slavie.
Jan Navrátil (35)
- krajní záložník
- Odkud: Sigma Olomouc
- V nejvyšší soutěži: 407/42
Přes čtyři stovky startů mezi smetánkou, skoro padesát branek. I takového borce dokáže Artis přilákat o patro níž. Pro šikovného křídelníka s bohatými zkušenostmi šlo o logickou volbu. V Sigmě už by to měl s vytížením těžké, klub rozhazuje miliony za zahraniční posily a řada místních musí ustoupit velkým ambicím. Brnu ještě odvede Navrátil cenné služby, byť perspektiva už u něj moc není. Navíc zůstane na Moravě, kousek od domova na Hané. Na podzim odehrál 13 zápasů s bilancí 0+1. Ve druhé lize se od něj čeká lepší produktivita.
Radim Breite (36)
- střední záložník
- Odkud: Sigma Olomouc
- V nejvyšší soutěži: 315/16
V balíčku s Janem Navrátilem se v Líšni hlásil také dosavadní kapitán Sigmy! Další rutinér, který slyšel na postupovou výzvu a větší šanci pravidelně hrát, vést tým přímo na hřišti. Defenzivní rafan je typ lídra, v Artisu určitě bude hodně vidět a slyšet. Ve středu zálohy má dělat štít špílmachrovi Martinu Pospíšilovi, zatímco Daniel Samek by se mohl posunout v sestavě výš. Stejně jako u olomouckého parťáka platí, že je klub vzal primárně na okamžitou výpomoc ve zbytku sezony. V nejvyšší soutěži válel Breite před přestupem na Hanou za Liberec a Teplice. Završí plodnou kariéru v Brně?
Daniel Toula (20)
- útočník nebo křídlo
- Odkud: Slavia Praha
- V nejvyšší soutěži: 1/0
Prosadit se ve Slavii? Ve dvaceti letech zatím nad síly nadaného útočníka, odchovance „sešívaných“. V první lize dostal jednu šanci, a to loni na jaře na 23 minut proti Jablonci. Na podzim hrál za béčko, v patnácti zápasech dal tři góly. Paradoxně naposledy nastoupil v listopadu proti Artisu a na brněnské Srbské byl u porážky 1:2. Člen reprezentace U20 může hrát na křídle i na hrotu útoku. Dorostenecký mistr Česka bude poprvé v kariéře působit mimo Eden. Místo v elitní jedenáctce rozhodně nemá jisté. Musí o něj tvrdě zabojovat.
Daniel Švancara (19)
- útočník nebo křídlo
- Odkud: Zbrojovka Brno
- V nejvyšší soutěži: 0/0
Pikantní přesun ze Srbské do Líšně. Hráčské obchody mezi brněnskými rivaly asi nebudou ani v budoucnu časté, v tomto případě ale dával zimní „deal“ smysl všem stranám. Syn Petra Švancary, který dneska úspěšně buduje kariéru jako celebrita, po zranění neměl ve Zbrojovce místo ani ve třetiligovém béčku. Artis s ním primárně počítá ještě o soutěž níž, má na jaře vystřílet postup z divize do MSFL. Švancara junior patří do reprezentační „devatenáctky“, je šikovný na míči a silný v koncovce. V přípravě usiluje o druholigové minuty. Konkurenci má však v ofenzivě ostrou.