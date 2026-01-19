Dynamo opouštějí opory, míří ke konkurenci. Změna ve vedení, klub svírá nejistota
Většina klubů z druhé ligy se na jarní část sezony chystá v příjemných podmínkách v zahraničí, České Budějovice mají naplánovanou pouze přípravu doma. V klubu vlastněném zahraniční majitelkou Nnekou Ede přibývají problémy. Na odchodu z týmu jsou dva důležití domácí hráči – gólman Colin Andrew (21) je podle informací Sportu blízko přestupu do Zbrojovky, David Krch (22) míří do Opavy. Smlouva končí i dalšímu mladému obránci Janu Brabcovi (22).
V sobotu prohrálo jihočeské Dynamo v přípravě na Hluboké proti třetiligovému Písku 2:4. Výsledek v tuto chvíli není až tak důležitý. Podstatnější pro tým je, že v něm schází hned trojice hráčů na podzim patřících do základní sestavy. Všem končí v létě smlouvy, dva už mají mít domluvené angažmá u druholigové konkurence.
Talentovaný gólman Colin Andrew, jenž v minulé sezoně zazářil na Letné proti Spartě, už má mít podle informací Sportu podepsanou smlouvu ve Zbrojovce Brno s platností od 1. července. Zbrojovka už o tom měla dát vědět Dynamu, oba kluby momentálně řeší podmínky zimního transferu. Předpokládá se, že najdou shodu.
Na odchodu z Budějovic má být i záložník David Krch (22), jenž se chystá na angažmá v konkurenční Opavě. Kontrakt dosud neprodloužil ani třetí jihočeský mladík Jan Brabec.
V Budějovicích probíhá opět značně nejisté období. Podle informací Sportu hrozí odchod i