Jsi starej, slyšel Breite. Z angažmá v Artisu má bývalý kapitán Sigmy respekt
V Olomouci vycítil, že už to na něm nebude ve středu hřiště stát. Proto Radim Breite (36) přijal nabídku z druholigového Artisu, kde potkal několik bývalých spoluhráčů ze Sigmy. S nimi bude z Hané do Brna dojíždět. „Pospec (Martin Pospíšil) v tom hrál velkou roli,“ vypíchl v rozhovoru pro iSport klíčového ofenzivního záložníka, jemuž má v zápasech krýt záda.
Kdy vás napadlo, že půjdete o patro níž?
„První kontakt proběhl někdy před dvěma měsíci. Olomouc má teď úplně jiné finanční možnosti. Bylo jasné, že když přijdou další hráči, pro mě už asi místo nebude. Řešil jsem i jiné nabídky. Bylo tam i něco z první ligy. Vybral jsem si Artis a věřím, že to bude úspěšné angažmá. I když z něj mám velký respekt.“
Z čeho konkrétně?
„Celkově. Přechod do jiného prostředí není jednoduchý. Ale máme dobrý mančaft. Jsem překvapený, jakou má kvalitu. Konkurence se zvětšila. Někteří kluci by mohli zbystřit a začít ještě víc makat.“
Kdy jste hrál naposledy druhou ligu?
„Před jedenácti lety ve Varnsdorfu. Tehdy jsem získal cenu pro nejlepšího hráče sezony. Třeba na to navážu.“ (úsměv)
V Sigmě jste dělal kapitána, ale klub začal masivně investovat do nových hráčů. Ovlivnilo to vaše rozhodování?
„Trenér i vedení mi řekli na rovinu, že nebudu mít takové vytížení. Přivedli další dva střední záložníky a bylo asi zřejmé, že hrát nebudu. Je to logické, když uděláte hráče za takové peníze. Úplně jsem se ale necítil na to, abych to ve fotbale vzdal.“
Je vám šestatřicet, což je na fotbalistu dost vysoký věk. Jak dlouho chcete vydržet na vrcholové úrovni?
„Žádný strop nemám. Poslední měsíc jsem neslyšel nic jiného než to, že jsem starej…Dneska je to o tom, že mládí vpřed. Logicky. Ale nečekal jsem, že na můj věk budou všichni až tak koukat. Bohužel na to koukají všichni. Po pravdě se ale starej necítím. Věřím, že tomu ještě mám co dát. Jenom se s Navrcem (Janem Navrátilem) přidáme ke klukům, kteří dojíždí do Brna z Olomouce.“
Stanete se v novém klubu rychle lídrem?
„To nevím, chci se soustředit na to, abych se do týmu co nejdřív zapracoval. Určitě tam nejdu s tím, abych něco hned řídil. V kádru je spousta zkušených kluků. Co jsem stihl poznat, podmínky jsou tu velmi dobré. Po všech stránkách.“
Včetně soupeřů, se kterými se střetnete na kempu v Portugalsku, co?
„Přesně tak. Zrovna jsme se bavili o tom, jaké tam máme mančafty. Dívali jsme se na tabulku švédské ligy. Hrajeme s týmem, který je úplně odstřelený. (Mjällby) Malmö, proti kterému jsme hráli s Olomoucí, je až šesté. Říkali jsme si, že nás čeká pěkný kolotoč.“ (úsměv)
