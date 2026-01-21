Na tréninku Artisu: To v Sigmě nemáte, co? Chytrý vítal talenty, čeká na Plechatého
Tréninkové centrum v brněnských Ivanovicích a jeho umělá tráva se staly zimním domovem Artisu, který už má po prvním soustředění v Turecku a před dalším kempem v Portugalsku se připravuje doma. „Jsme na dobré cestě, kádr se zkvalitňuje,“ pochvaluje si trenér Jiří Chytrý, který již má k dispozici zkušené posily z nejvyšší soutěže a díky spolupráci s Blue Crow Sports Group i dva nové africké talenty. Čeká se ještě na stopera Dominika Plechatého z Liberce.
Teploty pod nulou, cizinci zabaleni až po uši. „You are the last one, Quadri?“ ptá se kouč Jiří Chytrý nigerijského útočníka Adedirana. „Maybe...“ pokrčí rameny forvard. Neřeší, jestli v kabině ještě někdo zůstal po něm, má dost starostí s tím, aby dokonale choval tvář v kukle a přesně v 10.30 vyrazil na umělou trávu, kde již zbytek týmu v kolečku čeká na pokyny realizačního týmu.
Štáb má pohromadě tuze zajímavý mančaft, Artis se po původních pochybnostech, kdy takřka přesně před rokem angažoval trenéra Pavla Vrbu, aby ho následně po pár týdnech odvolal bez jediného soutěžního duelu, dostal na úplně jinou úroveň. Z poloprofesionálů jsou lukrativně placení borci s bohatými zkušenostmi na nejvyšším levelu. Vždyť se čtveřicí Radim Breite, Jan Navrátil, Jakub Fulnek a Jiří Borek dorazilo do Brna neuvěřitelných 988 prvoligových startů!
„Není to luxus, ale nutnost. Jestli máme naplnit proklamované ambice, musíme mít kádr se zdvojenými posty. Za to jsem teď rád, protože na podzim jsme v určitých momentech neměli řešení. A bylo to znát,“ říká Chytrý. „Priorita je úspěch týmu, ne individuální rozvoj hráče. To platí pro všechny,“ dodává a naznačuje tím, že třeba Daniel Švancara holt bude muset na šanci čekat.
Nedá se nic dělat, postupový cíl je jednoznačný. Proto ještě Artis, jak psal iSport jako první už v minulém týdnu, dělá maximum pro to, aby dorazil stoper Dominik Plechatý z Liberce, muž s 133 utkáními mezi elitou. „Ano, splňuje to, co se snažíme přivádět. Stejně jako Radim Breite nebo Honza Navrátil je Dominik hráč, který v lize nastupoval pravidelně. Je připravený, vyzkoušený. Má kvalitu a my máme jasnou představu o tom, jakou roli by měl v týmu,“ přikývne šéf lavičky, jehož jednotku z nadhledu za klandrem sleduje jeho bratr Vlastimil Chytrý, sportovní ředitel klubu.
Spokojení můžou být oba, na náladě je to znát. „To v Sigmě nemáte, co?“ hecuje křídelník Vukadin Vukadinovič na obě posily z Hané, když kondiční expert vytahuje pomůcky. „To není Premier League, to je Champions League!“ rozesměje se vzápětí středopolař Martin Pospíšil, jenž patřil mezi důležité články toho, že se zrealizovaly přestupy kamarádů Breiteho i Navrátila.
Posily díky spolupráci
„Dnes teda dáme trénink i s balonem, když jsou tady média,“ vtipkují další členové realizačního týmu. „Kluci, když vidím, co pro vás trenéři připravili za cvičení, nevěřím, že to dáte v takové kvalitě, jak si oni myslí. Tak se ukažte,“ ponouká Chytrý hráče poté, co asistenti Ondřej Kušnír s Ivanem Kopeckým rozestavěli kloboučky a nachystali akce s přečíslením tři na dva a čtyři na tři.
Díky spolupráci s Blue Crow Sports Group, kterou rozvíjí sportovní manažer Zbyněk Zbořil, už na place nechybí ani dva noví Afričané ze španělského Leganés: osmnáctiletý levý bek David Hamansenya a jednadvacetiletý forvard David Osei. Především první jmenovaný má za sebou turbulentní období. Hamansenya v dresu reprezentace Zambie hlídal na AFCONu ještě před pár dny marockého Brahima Diáze, pak se na něj začaly vyptávat v německé bundeslize, teď je v Artisu na půlroční hostování. Až se aklimatizuje, nepochybujte, že obrovský talent okamžitě zapluje do sestavy.
Mimochodem, skládání zahajovací jedenáctky bude pro Chytrého oříšek. Najednou v ní nemusí mít místo například Daniel Samek ani Ománci, na kterých jde po nucené pauze způsobené zařizováním víz vidět fyzický deficit. Také nároky na devítku Jeana-Davida Beauguela se rapidně zvýší.
„Konkurence vzrostla, to jsou příjemné starosti. Nemůžu prozradit, jak to poskládáme. Ještě uvidíme, jak to všechno bude fungovat. Když si vypůjčím televizní hlášku, přípravy proti soupeřům top kvality nám nastaví zrcadlo. A poté bude hrát aktuálně jedenáct nejlepších, kteří nám pomohou splnit cíl,“ opakuje.
V následujících šesti zápasech, z nichž některé sehraje Artis v rámci Atlantic Cupu s Mjällby, Göteborgem či Rosenborgem, se rozhodne také o brankářské jedničce. „Teď je to boj. V létě tady byl Vajner, přišel Holý, stal se jedničkou, teď přišel Borek. Budou se nyní rovnoměrně střídat a do generálky už půjde ten, koho určíme jako číslo jedna,“ popisuje kouč.
Závody začaly, bývalá Líšeň začne jaro díky dohrávce s Opavou (21. 2.) o týden dřív než ostatní.
Jak by mohla vypadat sestava?
Holý - Fulnek, Plechatý, Čoudek, Hamansenya - Breite, Pospíšil - Vukadinovič Adediran, Navrátil - Beauguel
Začátek jara (únor+březen):
- 14. kolo: Artis-Opava (dohrávka), 21.2.
- 17. kolo: Jihlava-Artis, 27.2.
- 18. kolo: Artis-Baník B, 7.3.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|16
|13
|2
|1
|40:13
|41
|2
Táborsko
|16
|11
|3
|2
|35:14
|36
|3
Artis
|15
|9
|3
|3
|26:15
|30
|4
Opava
|15
|7
|7
|1
|24:12
|28
|5
Baník B
|16
|7
|3
|6
|26:23
|24
|6
Příbram
|16
|7
|3
|6
|15:21
|24
|7
Slavia B
|16
|7
|2
|7
|27:18
|23
|8
Žižkov
|16
|7
|2
|7
|19:26
|23
|9
Ústí
|16
|6
|3
|7
|30:30
|21
|10
Č. Budějovice
|16
|6
|2
|8
|17:23
|20
|11
Jihlava
|16
|4
|4
|8
|17:20
|16
|12
Prostějov
|16
|4
|4
|8
|17:23
|16
|13
Chrudim
|16
|3
|7
|6
|19:32
|16
|14
Sparta B
|16
|5
|0
|11
|12:34
|15
|15
Vlašim
|16
|3
|4
|9
|22:23
|13
|16
Kroměříž
|16
|3
|1
|12
|13:32
|10
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup