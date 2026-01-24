Sportovní ředitel Artisu o výběru posil: Bránil hvězdu Realu a srovnáváme ho s Kroměříží...
Pumpují kádr, nebojí se upřímně vyhlásit postupové ambice a chtě nechtě každou další posilou dráždí veřejnost. Na druholigové poměry totiž fotbalový Artis staví fakt silný tým, o němž se v tuzemsku říká, že může být prvním, kdo prolomí barážovou neprostupnost. Proto přivádí posily, jež na podzim pravidelně hrály Chance Ligu. „Potřebujeme od nich okamžitou pomoc,“ vysvětluje sportovní ředitel Vlastimil Chytrý, bratr hlavního kouče Jiřího Chytrého, počínání brněnského celku na trhu.
Jak se market změnil za tři čtvrtě roku, co jste v Artisu?
„Jednoduše: trh se zbláznil! Když vidím, jaké jsou dnes transferové částky, jaké mají kluci smlouvy... Doufám, že to dál nebude pokračovat a zastaví se to na normální hranici. Zase si však říkám, že je to dobré pro český fotbal, protože hráči tady budou zůstávat. Bude se tu hrát kvalitní fotbal, evropské poháry a všechno bude mít vyšší úroveň, než když dřív hráči odcházeli do Polska a podobných soutěží.“
Nicméně zrovna vy sami to prostředí formujete. Jste imunní vůči nářkům konkurence?
„V podstatě všichni, kdo jsou ve fotbale, by chtěli mít pozici a možnost, jako má dnes Sigma, Plzeň, Pardubice... S bráchou se nad některými reakcemi bavíme, ale nevysmíváme, protože se do nich dokážeme vžít. Jsme ve fotbale celý život. Přesně víme, jak to vnímají. Vždycky se řešilo, že to nejlepší jde do Sparty nebo Slavie, teď je ale díky novým majitelům takových značek třeba šest. Kluby, kde silní majitelé nejsou, to mají v současnosti strašně těžké. Chápu je, není jednoduché soupeřit s kluby, jejichž majitelé chtějí dosáhnout úspěchu a dávají na to prostředky.“
S posilováním jste spokojen?
„Musím říct, že zatím se nám daří vytipované hráče přivádět. Takže zatím spokojení jsme. Věřím, že se podaří dotáhnout i poslední kusy, které máme velmi dobře rozjednané, a odletíme do Portugalska v kompletním složení. To byl s trenérem náš společný cíl.“
Kolik těch kusů ještě chcete?
„Myslím si, že jednoho dotáhneme určitě. V hlavě máme ještě jednoho hráče, musíme se s trenérem domluvit, jestli do toho půjdeme, nebo ne.“
Takže dotáhnete Dominika Plechatého?
„Chtěli bychom. (úsměv) Jednání jsou samozřejmě složitější, protože jde o hráče, který hraje pravidelně ligu a je v Liberci. Pro nás je velice zajímavý, proto se snažíme s Dominikem i agentem komunikovat, abychom našli tu nejlepší cestu.“
Cítím správně za dvěma africkými posilami z Leganés spolupráci s Blue Crow Sports Group?
„Je to přesně tak. Stojí za tím Zbyněk Zbořil, byl to jeden z důvodů, proč jsem se ho snažil přivést. Mají kontakty, výborný skauting, což ukázali už u Kanteho. Právě třeba Hamansenya, který k nám teď dorazil, je na našem radaru dlouho. Sledovali jsme ho od léta, oba jsme měli na stole. Jsme přesvědčení o jeho kvalitách, díky tomu jsme si mohli dovolit Kanteho uvolnit. Někteří to nechápali, ale my už jsme měli domluveného Hamansenyu, na nějž jsme měli výborné reference.“
Povězte, v čem tkví kouzlo jejich skautingu?
„Zbyňkovi Zbořilovi jsem hned na začátku řekl, že nikdy nechceme být jako Vyškov a nikdy jím nebudeme. Jejich cestu nekopírujeme. Máme výhodu v tom, že my si ty hráče vybíráme. Zbyňkovi zadáme parametry hráče na určitou pozici, on nám pošle deset jmen a my pak s trenérem sedíme a vybíráme. Jsme v jiné fázi než Vyškov, kam chodilo dvanáct nebo patnáct hráčů. My si z toho velkého množství vybereme jednoho nebo dva.“
Hamansenya však nezaujal jen vás, po AFCONu, kde reprezentoval Zambii, se měly zajímat i kluby z německé bundesligy.
„S ním mám právě úsměvný zážitek, protože jsme ho s bráchou načítali a sledovali, jak brání Brahima Díaze. Trenér mi ukazoval chyby, jak ho nezachytil a podobně. Vznikla úsměvná chvíle, kdy se bavíme o tom, jak někdo brání Brahima Díaze a srovnáváme to tady s Kroměříží...“ (úsměv)
Zkušené posily z Olomouce, Radim Breite a Jan Navrátil, jsou úplně jiná kategorie. Všichni je známe, ale zaznívají také kritické hlasy, že si k vám na závěr kariéry přišli jen vydělat. Co na to odpovíte?
„Pro nás to budou nesmírně důležití, klíčoví hráči. Situace v tabulce je jasná, čeká nás velmi náročné jaro. Tihle dva hráli ještě na podzim evropské poháry, pomohou nám v těžkém boji. Myslím, že už se na nás týmy budou připravovat jinak než na podzim, proto bude hrát strašně důležitou roli zkušenost. Potřebovali jsme vyřešit pozici šestky, kterou jsme jednoduše neměli. Hráli jsme na dvě osmičky se Samkem a Pospíšilem, ale klasickou šestku jsme neměli. Proto jsme chtěli Breiťáka už od léta. Přiznám se, že jsem tomu nevěřil.“
Z jakého důvodu?
„Vnímal jsem jeho postavení v Olomouci. Znám tam spoustu hráčů, vím, jakou měl pozici v kabině. Jsme rádi, že se nám jeho i Navrce podařilo přivést.“
Dvacetiletý Daniel Toula je generačním opakem, který by měl dodat dravost?
„Sledovali jsme ho dlouhou dobu. Víceméně všechny příchody se snažíme dělat tak, aby to byli buď zkušení hráči, nebo mladí reprezentanti. Toula v šestnácti oslnil spoustu expertů. Znám ho už z doby, kdy vyletěl. Jeho potenciál je obrovský. Když jsme pak se Slavií řešili Kanteho, jeho jméno okamžitě zaznělo. Věřím, že do našeho fotbalu svou rychlostí, dynamikou a koncovkou zapadne.“
Co brankář Jiří Borek? S jakým záměrem jste ho koupili?
„Chtěli jsme vytvořit silnou dvojici brankářů. Borek je perspektivní, Holý zkušený. Chytat bude ten lepší. Startovní pozici má určitě lepší Holas, na podzim předváděl výborné výkony, ale s trenérem a majitelem jsme se domluvili na tom, že jestli chceme kádr doplnit, tak v zimě.“
Proč?
„V létě je strašně málo času. Ať už se budeme připravovat na jakoukoli soutěž, čas máme jedině teď v zimě. Proto je teď zásah větší. Nyní je šance se sehrát nejen na jaro, ale i na léto. Je to taky důvod toho, proč jsme přiváděli brankáře. Máme dva vyrovnané, porvou se o to.“
Když už jste zmínil Kanteho – má už na Slavii, či jiný ligový tým?
„Kante je mladý perspektivní hráč s obrovským potenciálem. Má v podstatě všechny předpoklady pro to, aby se stal evropským fotbalistou, ale je pořád na začátku cesty. Hrál u nás jen půl roku, a byť druhou ligu převyšoval, musí to teď potvrdit na úrovni první ligy. Ale co se týče předpokladů rychlostních a technických, je to evropský hráč. Jen na můj vkus až moc hodný kluk, to jsem mu pořád vyčítal. Musí se naučit trošičku víc bojovat a mít ostřejší lokty. (úsměv) Doufám, že to ve Slavii zvládne. Tamní prostředí a kvalitní tréninky s kvalitními spoluhráči mu v růstu pomůžou.“
Univerzála Jakuba Fulneka přivádíte primárně na kterou pozici?
„Kuba je použitelný na obě strany. Primárně byl přiváděný na levého obránce, v Turecku se však trenérovi líbil vpravo. Má výhodu, že zahraje všude dobře. Záležet bude na trenérovi.“
Na kouči bude i to, jak naloží s Danielem Švancarou, že?
„Primárně byl Dan brán pro B-tým, takhle jsme to stanovili i po komunikaci s reprezentačním trenérem. Chceme, aby hrál mužský fotbal a trénoval s A-mužstvem. Všechny nás příjemně překvapil, v této fázi jsme se Zbrojovkou domluveni na přestupu. Je to podobné jako u Kanteho, taky je na začátku své cesty. V Turecku vypadal výborně, když bude takhle makat pořád a potvrdí to i na dalším soustředění, nikde není psáno, že nedostane šanci dřív. Jsme však domluveni na postupné adaptaci.“
Nemáte obavy z tolika změn, co se týče rychlosti sehrání a nalezení správné chemie v týmu?
„Přesně proto neděláme žádné dobrodružné kroky, ale vybíráme hráče, kteří mají vazby. Už jsme to dělali v létě, když jsme přiváděli Beauguela. Taky jsme ho řešili s Vukadinovičem. To samé teď s Pospíšilem, řešili jsme spolu Navrátila s Breitem. Máme tady z Olomouce i Štěrbu. Snažíme se vytipovávat hráče nejen postově, ale i charakterově, abychom vytvořili co nejsilnější mix do kabiny i po lidské stránce. Vsadili jsme na olomouckou kliku, věříme, že vytvoří kostru, kolem které poskládáme ostatní.“
Na všechny však logicky nedojde, mohou vznikat nepokoje...
„Od začátku, co jsme sem s bráchou přišli, jsme se všemi hráči komunikovali, protože jsme věděli, co nastane. Majitel nám zadal jasný cíl, takže víceméně hned po jarní sezoně jsme si se všemi sedli a řekli si, jakou mají pozici, jaký dostanou prostor a podobně. To stejné jsme udělali v zimě, kdy jsme si vyhodnotili podzim a svolali si všechny kluky. Řekli jsme jim, že přijde pět až šest nových hráčů, což s sebou nese i to, že jejich dosavadní pozice může být ohrožená. Nabídli jsme jim, že můžou zůstat v kádru a normálně trénovat, protože potřebujeme i pomoct béčku, aby postoupilo do třetí ligy. Anebo jsme jim nabídli možnost hostování ve spřátelených klubech, to znamená v Prostějově či Kroměříži. Všechny schůzky proběhly výborně. Kluci cítí, že když odejdou na hostování, budou tam podávat dobré výkony a nám se podaří úspěch, mohou se to pořád v Artisu rvát. Odchodů sice bude víc, ale všichni k tomu přistupují výborně. Jsme opravdu překvapení z toho, že i když trénují v áčku, tak i v zápasech béčka makají na sto procent.“
Čili všechno je o komunikaci?
„Ta je tady nejdůležitější. Zásah v podobě přerodu Líšně na Artis byl velký, změn je strašně moc. Proto musíte komunikovat, aby hráči nečetli jen z novin, kdo přijde. Všichni svou pozici od prosince znají, vytipované jsme měli už posily a domluvené dopředu byly i odchody.“
Co jste si s majitelem Igorem Faitem po podzimu řekli? Půjdete ještě po prvním místu, které drží rival ze Zbrojovky?
„Teď vás trošku zklamu. Náš souboj se Zbrojovkou je zajímavý pro vás všechny, já to chápu a nechci vám to kazit. (úsměv) Určitě se s ní chceme rvát až do konce. Ale v podstatě už od začátku máme teorii trošku jinou. Tím, že druhá liga umožňuje baráž a postoupit mohou až tři týmy, je naše cesta naprosto oddělená. Ano, počítáme s baráží. Nicméně staráme se o sebe a snažíme se vytvořit co nejsilnější tým. Co se týče nějakého souboje se Zbrojovkou, na všech představenstvech zaznívá, že ideálním scénářem bude to, když se za rok se Zbrojovkou potkáme v první lize. Bude to dobře pro celé město. Postaví se stadion, bude chodit spousta lidí na fotbal. Z naší strany ale fakt se Zbrojovkou žádnou rivalitu nemáme.“
Proto nyní děláte kroky, které přijdou veřejnosti nekoncepční? Kvůli okamžitému úspěchu?
„Potřebujeme od posil okamžitou pomoc, nakombinovat zkušené hráče s talentovaným mládím. Dlouhodobě s těmito projekty počítáme, věříme, že se budou schopni prosazovat na nejvyšší prvoligové úrovni. Ale abychom se tam dostali, potřebujeme zkušené hráče, kteří dnes přijdou a zítra dokážou hrát v základu. I když všem mladým klukům přeju, aby se dostali do sestavy okamžitě, šance u Breiťáka s Navrcem je samozřejmě vyšší. Jaro je tady za chvilku, čeká nás předehrávka s Opavou. Už si nemůžeme dovolit poztrácet žádné body, už jsme je hloupě poztráceli v Příbrami či s Chrudimí. Již nemůžeme dělat chyby, proto stavíme co nejsilnější kádr.“
Cítíte i od prvoligistů na spodku tabulky nervozitu z baráže? Na některých trenérech jdou obavy občas vidět.
„Třeba se Zdenkem Frťalou jsme velcí kamarádi, je to trenér, který dokáže neuvěřitelné věci na to, jaké má hráčské možnosti. Dlouho jsem působil v agentuře, která zastupovala Dana Filu. A právě Zdenko mi Dana udělal. Nastartoval ho, dostal do velkého fotbalu. Obdivuji tyhle trenéry, kteří se snaží vychovávat mladé hráče, ale mají to nesmírně těžké. Proti vám najednou stojí kluby, které si de facto mohou koupit, koho chtějí. Na druhou stranu si nemyslím, že by bylo naší chybou to, že vznikají kritické reakce. My jsme vstoupili do klubu, chceme, aby se v Brně hrála první liga. A nejlépe na dvou adresách.“
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|16
|13
|2
|1
|40:13
|41
|2
Táborsko
|16
|11
|3
|2
|35:14
|36
|3
Artis
|15
|9
|3
|3
|26:15
|30
|4
Opava
|15
|7
|7
|1
|24:12
|28
|5
Baník B
|16
|7
|3
|6
|26:23
|24
|6
Příbram
|16
|7
|3
|6
|15:21
|24
|7
Slavia B
|16
|7
|2
|7
|27:18
|23
|8
Žižkov
|16
|7
|2
|7
|19:26
|23
|9
Ústí
|16
|6
|3
|7
|30:30
|21
|10
Č. Budějovice
|16
|6
|2
|8
|17:23
|20
|11
Jihlava
|16
|4
|4
|8
|17:20
|16
|12
Prostějov
|16
|4
|4
|8
|17:23
|16
|13
Chrudim
|16
|3
|7
|6
|19:32
|16
|14
Sparta B
|16
|5
|0
|11
|12:34
|15
|15
Vlašim
|16
|3
|4
|9
|22:23
|13
|16
Kroměříž
|16
|3
|1
|12
|13:32
|10
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup