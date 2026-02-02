Alkasim po stopách Mbodjiho? Jihlavě roste další africký talent, uhranul v MSFL
Dospělý fotbal doposud okusil jen ve třetí lize. Za novoměstskou Vrchovinu odkopal jako host z Jihlavy sedmnáct zápasů. Devatenáctiletý nigerijský obránce Ibrahim Alkasim se po půl roce hlásí zpět v krajském městě Vysočiny, kam se vrací moderní stoper s citem pro hru. „Byli jsme z něj unešení. Je to elegán. Fanoušci na stadionu říkali, že snad ani nehraje fotbal, ale že s míčem na kopačce tančí,“ vzpomíná manažer A-týmu Vrchoviny Richard Zeman. Že by další klenot?
V Jihlavě si ho piplají už od dorostu, kam přišel z nigerijské akademie Galadima. Ibrahim Alkasim je moderní stoper s citem pro hru. Rychlý, technicky skvěle vybavený, sebevědomý, a hlavně mentálně výborně nastavený. Další africký obránce, který má potenciál se z Vysočiny dostat do velkého fotbalu. „Dávám mu půl roku u nás, pak si ho někdo z ligy zaručeně všimne,“ prohlašuje sebevědomě sportovní ředitel Jihlavy Lukáš Vaculík.
Už v létě byl v přípravě s áčkem Vysočiny. Intenzivně se řešilo, jestli v týmu zůstane. Konkurence v obraně ale byla toho času veliká. „Vyhodnotili jsme si, že půl roku na hostování může Ibrahima posunout a připravit nám ho na jarní část sezóny,“ vysvětluje Vaculík rozhodnutí klubu propůjčit mladého obránce do třetiligového Nového Města na Moravě.
Do říše biatlonu přišel Ibrahim Alkasim v balíčku dalších šesti jihlavských hráčů. „Jsme nováček, potřebovali jsme doplnit kádr. Jihlava nemá béčko a potřebuje rozehrávat mladé talenty, proto jsme navázali spolupráci,“ vysvětluje manažer Vrchoviny Richard Zeman velký přísun hráčů z krajského města.
Od začátku věděli, že přichází nadstandardní hráč
Devatenáctiletý obránce si okamžitě po příchodu vydobyl pozici v základní sestavě. K týmu se připojil dva týdny před začátkem soutěže. Kratší přípravu na sobě ale nedal znát, velice rychle se podle slov trenéra Lukáše Michala adaptoval, a to i přes to, že si obě strany musely zvyknout na komunikace v angličtině.
„Od začátku byl jistý a dominantní, skvěle zapadl do kabiny, a to i díky spoluhráčům z Jihlavy. Dopředu jsme věděli, že k nám přichází nadstandardní hráč,“ líčí trenér, jenž chválí i obráncův charakter. „Poctivý, ctižádostivý borec. Nevypustil jediný souboj, dřel na tréninku i v zápasech. Má skutečnou ligovou mentalitu.“
Komplimenty přidávají i jiní. „Chtěl se ukázat, ale zbytečně se nepředváděl. Nedělal hloupé chyby, respektive, nedělal vůbec žádné chyby,“ dodává manažer týmu Zeman a vyzdvihuje i Nigerijcův přístup a přirozeně dobrou povahu: „Je skromný a na to, jak je mladý, tak i velice zodpovědný. Žije jen fotbalem, chce za každou cenu uspět.“
Skromnosti Alkasima zřejmě naučil i mimofotbalový život. Jestli se to vůbec dá takto nazývat. Bydlí totiž na stadionu v Jihlavě, spolu s dalšími spoluhráči využívají tamní ubytování v rámci fotbalového areálu. Funkcionář Vrchoviny si tento model pochvaluje: „Postarají se tam o něj, má vše, co potřebuje. Na trénink ho pak přivezou spoluhráči, kteří tu s ním hostují.“
Afričan ve třetí lize předváděl skvělé výkony. Rychlost, sílu v soubojích, dobrý výskok a hlavičkové souboje kombinuje s výbornou technikou a rozehrávkou.
Snad ani nehraje fotbal, spíš s míčem tančí
„Dominantně, ale zároveň elegantně vyhrává souboje,“ začíná manažer týmu se zaujetím popisovat časté situace ze zápasů. „Dobíhá míč, soupeř mu visí na zádech, v takové situaci bych očekával, že míč zakopne do autu, nebo nahraje brankáři, ale Ibra to hraje jinak, po svém. Vezme si míč pro sebe, přešlápne, zakroutí nohama nad míčem, pošle útočníka na druhou stranu, hbitě se otočí a okamžitě rozehrává, nebo vyváží míč. Moc hezky se na něj dívá. Byli jsme z něj unešení. Fanoušci na stadionu říkali, že snad ani nehraje fotbal, ale že s míčem na kopačce tančí,“ vypráví Zeman.
Ačkoli Alkasim naskočil do všech zápasů jako stoper, dokáže si trenér Michal představit i variantu s mladým Nigerijcem ve středu zálohy. „Nebyl důvod cokoli měnit, ale má predispozice hrát i o patro výš. Jsem přesvědčený, že by zvládl pozici šestky, je obratný, umí se rychle otočit, a hlavně má skvělou rozehrávku a určitě by mu svědčila i pozice pravého stopera v obranné trojce. Na tuhle pozici se v průběhu zápasů dostával a rozhodně nezklamal.“
Na zimní přípravu se podle plánu hlásil v Jihlavě. Tu na jaře čeká boj o udržení ve druhé lize. Na jedenáctém místě mají náskok pouhých tří bodů na předposlední Vlašim. Přesto se s Alkasimem počítá a očekává se jeho vytížení. „Je to jen na něm, jestli půjde do základní sestavy hned. Talent na to má, prokazuje to na každém tréninku a v každém přípravném zápase, trenér je z něj nadšený,“ chválí Vaculík mladý klenot, který se toho, podle jeho slov, může hodně naučit i vedle zkušeného Víta Beneše, se kterým dost možná vytvoří stoperskou dvojici na zbylých čtrnáct druholigových utkání.
A pak? Pokud by napodobil příběh Youssouphy Mbodjiho, jehož si ze stejné adresy vytáhla Slavia, asi nikdo by se nezlobil.
Alkasim na podzim v MSFL za Nové Město
- zápasy/minuty: 17/1520 minut
- góly+asistence: 0+1
- žluté/červené karty: 1/0
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|16
|13
|2
|1
|40:13
|41
|2
Táborsko
|16
|11
|3
|2
|35:14
|36
|3
Artis
|15
|9
|3
|3
|26:15
|30
|4
Opava
|15
|7
|7
|1
|24:12
|28
|5
Baník B
|16
|7
|3
|6
|26:23
|24
|6
Příbram
|16
|7
|3
|6
|15:21
|24
|7
Slavia B
|16
|7
|2
|7
|27:18
|23
|8
Žižkov
|16
|7
|2
|7
|19:26
|23
|9
Ústí
|16
|6
|3
|7
|30:30
|21
|10
Č. Budějovice
|16
|6
|2
|8
|17:23
|20
|11
Jihlava
|16
|4
|4
|8
|17:20
|16
|12
Prostějov
|16
|4
|4
|8
|17:23
|16
|13
Chrudim
|16
|3
|7
|6
|19:32
|16
|14
Sparta B
|16
|5
|0
|11
|12:34
|15
|15
Vlašim
|16
|3
|4
|9
|22:23
|13
|16
Kroměříž
|16
|3
|1
|12
|13:32
|10
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup