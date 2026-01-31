Předplatné

Ústí posiluje u mikrofonu, ulovilo známou moderátorku. Bude mít ale jinou roli

Tereza Kubíčková je novou moderátorkou fotbalového druholigového Ústí nad Labem
Tereza Kubíčková je novou moderátorkou fotbalového druholigového Ústí nad LabemZdroj: Koláž iSport.cz
Tereza Kubíčková je novou moderátorkou fotbalového druholigového Ústí nad Labem
Televizní reportérka Tereza Kubíčková už nebude nadále u hokejových přenosů Oneplay Sport
Moderátorka pracuje pro O2 TV od roku 2018
Nyní se bude věnovat hlavně fotbalu
Tahkle Tereza vyzpovídala pardubického Kondelíka během play off. Vadilo mu snad něco?
6
Fotogalerie
Petr Fantyš
Chance Národní Liga
Začít diskusi (0)

Druholigový klub Viagem Ústí nad Labem se ve fotbalové komunitě proslavil velmi svérázným marketingem včetně výběru přitažlivých reportérek, které plní obsah sociálních sítí ústeckého klubu. Nyní mezi ně přichází zkušená televizní moderátorka Tereza Kubíčková, ale bude mít jinou roli než její kolegyně.

Mediální tým doplní známá tvář, kterou diváci mohou znát ze sportovních přenosů stanice Oneplay, kde působila jako reportérka fotbalových i hokejových zápasů. Dnes plní roli moderátorky na kanále Sporty TV a nově k tomu přichází také do ústeckého klubu.

„Byl jsem u ní na podcastu jako host. Moc se mi líbilo, jak to vede. Celkem jsme si padli do oka, sešli jsme se a ze strany Viagemu proběhla nabídka vůči ní, jestli by se chtěla podílet na našem projektu. S příchodem nového roku jsme si řekli, že zkusíme zahájit spolupráci,“ nastínil pro Nova Sport majitel klubu Přemysl Kubáň.

Její náplň práce se však bude lišit od toho, čemu se běžně věnují ostatní moderátorky na sociálních sítích klubu. „Nebude to další z moderátorek, které dělají to, co dělají. Máme připravené nějaké novinky. Měla by mít svůj vlastní pořad, od kterého si slibujeme vysokou informační úroveň ve sportovní oblasti,“ věří Kubáň.

Ke specifickému stylu marketingu se vyjádřila i sama Kubíčková: „Nevšední záležitost to je. Přéma Kubáň ví, proč tento styl marketingu dělá. Myslím, že mají zpracované své studie, jaký typ marketingu funguje. To, jak to dělají, přesně plní účel, který chce pan Kubáň. Mě se tento způsob marketingu netýká. Tuhle parketu přenechávám holkám a Přemkově ženě, která se o to stará a já budu mít trošku jinou roli,“ řekla známá moderátorka.

Už v pátek odpoledne se představí poprvé v pořadu Dynastie Ústí na klubovém youtubeovém kanále.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka16132140:1341
2Táborsko16113235:1436
3Artis1593326:1530
4Opava1577124:1228
5Baník B1673626:2324
6Příbram1673615:2124
7Slavia B1672727:1823
8Žižkov1672719:2623
9Ústí1663730:3021
10Č. Budějovice1662817:2320
11Jihlava1644817:2016
12Prostějov1644817:2316
13Chrudim1637619:3216
14Sparta B16501112:3415
15Vlašim1634922:2313
16Kroměříž16311213:3210
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů