Ústí posiluje u mikrofonu, ulovilo známou moderátorku. Bude mít ale jinou roli
Druholigový klub Viagem Ústí nad Labem se ve fotbalové komunitě proslavil velmi svérázným marketingem včetně výběru přitažlivých reportérek, které plní obsah sociálních sítí ústeckého klubu. Nyní mezi ně přichází zkušená televizní moderátorka Tereza Kubíčková, ale bude mít jinou roli než její kolegyně.
Mediální tým doplní známá tvář, kterou diváci mohou znát ze sportovních přenosů stanice Oneplay, kde působila jako reportérka fotbalových i hokejových zápasů. Dnes plní roli moderátorky na kanále Sporty TV a nově k tomu přichází také do ústeckého klubu.
„Byl jsem u ní na podcastu jako host. Moc se mi líbilo, jak to vede. Celkem jsme si padli do oka, sešli jsme se a ze strany Viagemu proběhla nabídka vůči ní, jestli by se chtěla podílet na našem projektu. S příchodem nového roku jsme si řekli, že zkusíme zahájit spolupráci,“ nastínil pro Nova Sport majitel klubu Přemysl Kubáň.
Její náplň práce se však bude lišit od toho, čemu se běžně věnují ostatní moderátorky na sociálních sítích klubu. „Nebude to další z moderátorek, které dělají to, co dělají. Máme připravené nějaké novinky. Měla by mít svůj vlastní pořad, od kterého si slibujeme vysokou informační úroveň ve sportovní oblasti,“ věří Kubáň.
Ke specifickému stylu marketingu se vyjádřila i sama Kubíčková: „Nevšední záležitost to je. Přéma Kubáň ví, proč tento styl marketingu dělá. Myslím, že mají zpracované své studie, jaký typ marketingu funguje. To, jak to dělají, přesně plní účel, který chce pan Kubáň. Mě se tento způsob marketingu netýká. Tuhle parketu přenechávám holkám a Přemkově ženě, která se o to stará a já budu mít trošku jinou roli,“ řekla známá moderátorka.
Už v pátek odpoledne se představí poprvé v pořadu Dynastie Ústí na klubovém youtubeovém kanále.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|16
|13
|2
|1
|40:13
|41
|2
Táborsko
|16
|11
|3
|2
|35:14
|36
|3
Artis
|15
|9
|3
|3
|26:15
|30
|4
Opava
|15
|7
|7
|1
|24:12
|28
|5
Baník B
|16
|7
|3
|6
|26:23
|24
|6
Příbram
|16
|7
|3
|6
|15:21
|24
|7
Slavia B
|16
|7
|2
|7
|27:18
|23
|8
Žižkov
|16
|7
|2
|7
|19:26
|23
|9
Ústí
|16
|6
|3
|7
|30:30
|21
|10
Č. Budějovice
|16
|6
|2
|8
|17:23
|20
|11
Jihlava
|16
|4
|4
|8
|17:20
|16
|12
Prostějov
|16
|4
|4
|8
|17:23
|16
|13
Chrudim
|16
|3
|7
|6
|19:32
|16
|14
Sparta B
|16
|5
|0
|11
|12:34
|15
|15
Vlašim
|16
|3
|4
|9
|22:23
|13
|16
Kroměříž
|16
|3
|1
|12
|13:32
|10
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup