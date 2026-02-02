Plechatý v Artisu: Liberec mě nepřemlouval, tak jsem šel dál. Na jednu stranu...
Stal se nejdražším nákupem v historii Artisu Brno. K tomu dostal vyšší plat než v Liberci, kde patřil Dominik Plechatý (26) ještě na podzim do základní sestavy. Odchovanec pražské Sparty odehrál první poločas páteční přípravy s Třincem (0:0) a v pondělí se vydal s druholigovým týmem na herní kemp do Portugalska. „Liberec mě nepřemlouval,“ přiznal po utkání.
Jeho příchod do Artisu označil výkonný ředitel klubu Petr Kuba za splněný sen. Přivést borce, který pravidelně (a dobře) hraje nejvyšší soutěž, o patro níž, je složité. Jinak než na peníze a ambice se Dominik Plechatý, potažmo Liberec, zlákat nedal. Základní transferová suma má činit patnáct milionů korun. „Cítím se tu fajn,“ ujistil stoper, jenž podepsal ve třetím celku soutěže kontrakt na tři a půl roku.
Umím si představit, jaký poprask ve vašem okolí vzbudil váš přestup do druhé ligy. Bylo náročné ustát všechny ty dotazy?
„Na jednu stranu se mi z Liberce těžko odcházelo. Byl jsem tam několik let. Ale zprávy, které jsem dostával, byly pozitivní. Dost lidí mě podporovalo. To bylo fajn. Hrozně se mi líbily ambice Artisu. Cíl na tuhle sezonu je jasný.“ (postup do první ligy – pozn.)
Vnímal jste, že se Slovan vydal cestou, na které se s vámi už moc nepočítalo?