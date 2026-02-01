Afričané jako cesta. Manažer Artisu: Souaré byl neuvěřitelný. Čeká přestupovou pecku
Odchodem z Vyškova, kde profesionální fotbal zanikl, pro něj nic neskončilo. Zbyněk Zbořil dál zprostředkovává příchody nadějných afrických fotbalistů do Česka, úzce při tom kooperuje s americkou společností Blue Crow Sports Group. Nyní už jako sportovní manažer druholigového Artisu. Novým diamantem, který se má v Brně vybrousit pro potřeby špičkového týmu, je levý bek David Hamansenya (18), zapůjčený na půl roku z béčka španělského Leganés. Jde o přímou náhradu za Senegalce Hamidoua Kanteho, jehož v zimě vykoupila za cca dva miliony euro Slavia. Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu >>>
Jak funguje spolupráce s Blue Crow Sports Group, kterou jste úspěšně odstartovali ve druholigovém Vyškově?
„Existuje portfolio hráčů, které po konci Vyškov a díky svolení vedení Artisu, umísťujeme ve střední Evropě. Na zadání našeho sportovního ředitele (Vlastimila Chytrého) ti kluci přišli sem. Kante už se posunul o krok výš, což pro nás bylo trošku překvapení. Majitel (Igor Fait) avizoval, že není potřeba prodávat hráče, ale tohle byla nabídka, která se i v mých očích nedala odmítnout. Byla výhodná pro klub i hráče. Hamansenyu jsme měli v hledáčku už během podzimu jako náhradu, protože kolem Kanteho bylo živo. Sledovali jsme ho, v devatenácti letech už se dostal do seniorské reprezentace Zambie a byl na AFCON.“
Neměl takový talent ještě lepší nabídky?
„Byl o něj velký zájem. Ale dali jsme si nějaké slovo a ten kluk přišel k nám. V této konkurenci to určitě lehké mít nebude. V očích skautingu Blue Crow je ještě o patro výš než Kante. Ale naše druhá liga není jednoduchá. To jsme si ověřili už ve Vyškově, byť v jiných podmínkách. Pravda je jenom na hřišti. Kluci musí tu kvalitu ukázat. Je předčasné teď porovnávat Kanteho a Hamansenyu. Dřív byl mezičlánkem projektu klub Elite Falcons v Dubaji, ale ten už není. Místo toho se spolupracuje s lotyšskou Supernovou, kde působil Kante půl roku před příchodem do Artisu.“
Získáte reprezentanta Zambie natrvalo?