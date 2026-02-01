Předplatné

Afričané jako cesta. Manažer Artisu: Souaré byl neuvěřitelný. Čeká přestupovou pecku

Sportovní manažer Artisu Brno Zbyněk Zbořil
Sportovní manažer Artisu Brno Zbyněk ZbořilZdroj: Artis Brno
Cheick Souaré se pokouší držet dál od míče Andreje Stojčevskiho ze Slovácka
Fotbalisté Artisu Brno
Plzeňský Cheick Souaré slaví gól do sítě Mladé Boleslavi, který později odvolal VAR
Cheick Souaré v zápase proti Freiburgu
Sportovní ředitel Artisu Brno Vlastimil Chytrý
David Hamansenya (vpravo) bojoval za Zambii na AFCON
Michal Koštuřík
Chance Národní Liga
Odchodem z Vyškova, kde profesionální fotbal zanikl, pro něj nic neskončilo. Zbyněk Zbořil dál zprostředkovává příchody nadějných afrických fotbalistů do Česka, úzce při tom kooperuje s americkou společností Blue Crow Sports Group. Nyní už jako sportovní manažer druholigového Artisu. Novým diamantem, který se má v Brně vybrousit pro potřeby špičkového týmu, je levý bek David Hamansenya (18), zapůjčený na půl roku z béčka španělského Leganés. Jde o přímou náhradu za Senegalce Hamidoua Kanteho, jehož v zimě vykoupila za cca dva miliony euro Slavia. Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu >>> 

Jak funguje spolupráce s Blue Crow Sports Group, kterou jste úspěšně odstartovali ve druholigovém Vyškově?
„Existuje portfolio hráčů, které po konci Vyškov a díky svolení vedení Artisu, umísťujeme ve střední Evropě. Na zadání našeho sportovního ředitele (Vlastimila Chytrého) ti kluci přišli sem. Kante už se posunul o krok výš, což pro nás bylo trošku překvapení. Majitel (Igor Fait) avizoval, že není potřeba prodávat hráče, ale tohle byla nabídka, která se i v mých očích nedala odmítnout. Byla výhodná pro klub i hráče. Hamansenyu jsme měli v hledáčku už během podzimu jako náhradu, protože kolem Kanteho bylo živo. Sledovali jsme ho, v devatenácti letech už se dostal do seniorské reprezentace Zambie a byl na AFCON.“

Neměl takový talent ještě lepší nabídky?
„Byl o něj velký zájem. Ale dali jsme si nějaké slovo a ten kluk přišel k nám. V této konkurenci to určitě lehké mít nebude. V očích skautingu Blue Crow je ještě o patro výš než Kante. Ale naše druhá liga není jednoduchá. To jsme si ověřili už ve Vyškově, byť v jiných podmínkách. Pravda je jenom na hřišti. Kluci musí tu kvalitu ukázat. Je předčasné teď porovnávat Kanteho a Hamansenyu. Dřív byl mezičlánkem projektu klub Elite Falcons v Dubaji, ale ten už není. Místo toho se spolupracuje s lotyšskou Supernovou, kde působil Kante půl roku před příchodem do Artisu.“

