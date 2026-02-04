Předplatné

Pojeďte do tepla, říkali... Artis hraje v Portugalsku na vodě, ředitel si posteskl

Dvě zahraniční soustředění? I prvoligové kluby s údivem sledovaly plán přípravy brněnského Artisu. Nejdříve Turecko, nyní Portugalsko. „Už jsem tam dřív byl s Jabloncem, využil jsem kontaktů,“ vysvětloval kouč Jiří Chytrý, jak se český druholigový celek dostal na Atlantic Cup. Optimismus nicméně přímo na místě vystřídalo zklamání. Nejen z úvodní prohry 1:4 se švédským mistrem Mjällby, ale z tamních podmínek. V Algarve lije, meteorologové vydali výstrahy.

Mjällby, Bröndby, Göteborg, Rosenborg, Randers, Tromsö, Dallas, Salt Lake a Artis. Brňané se na jihu Portugalska dostali v rámci prestižního turnaje do vskutku zajímavé společnosti. Plánovali, jak na výborně připravených terénech proti kvalitním soupeřům začlení do sestavy zvučné posily a na jarní předehrávku s Opavou (21. února) budou stoprocentně nachystaní se vším všudy.

Podmínky v Portugalsku je však nepříjemně překvapily. V úterý dopoledne bylo sice v regionu Algarve solidně, hráči absolvovali slunečnou tréninkovou jednotku, ale po obědě se počasí zkazilo. Na tamním stadionu, kde se hrálo EURO 2004 a kde Češi před rokem zvítězili 4:0 proti Gibraltaru, se situace obrátila až v takřka neregulérní poměry.

„Jedeš za teplem a za terény...“ napsal na svůj instagramový účet generální ředitel klubu Petr Kuba a přidal k němu video z večerního zápasu s Mjällby (1:4), kde je trávník absolutně podmáčený a míč na něm takřka nelze přihrát, protože se zastavuje v kalužích vody. „Pojeďte do tepla na soustředění, říkali...“ dodal mladý funkcionář po porážce se švédským šampionem.

Artis teď musí doufat, že se okolnosti během jedenáctidenního kempu zlepší, další utkání ho čeká v pátek proti Göteborgu a poté v pondělí proti Rosenborgu. Meteorologové nicméně vydali do příštích dní řadu výstrah (před pobřežními jevy s vysokým rizikem, před větrem, před deštěm...). S podobnými problémy se v lednu potýkaly i české prvoligové značky v Turecku. Je dost možné, že do budoucna bude pro movitější celky prioritní destinací Španělsko či oblast Perského zálivu.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka16132140:1341
2Táborsko16113235:1436
3Artis1593326:1530
4Opava1577124:1228
5Baník B1673626:2324
6Příbram1673615:2124
7Slavia B1672727:1823
8Žižkov1672719:2623
9Ústí1663730:3021
10Č. Budějovice1662817:2320
11Jihlava1644817:2016
12Prostějov1644817:2316
13Chrudim1637619:3216
14Sparta B16501112:3415
15Vlašim1634922:2313
16Kroměříž16311213:3210
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

