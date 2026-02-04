Pojeďte do tepla, říkali... Artis hraje v Portugalsku na vodě, ředitel si posteskl
Dvě zahraniční soustředění? I prvoligové kluby s údivem sledovaly plán přípravy brněnského Artisu. Nejdříve Turecko, nyní Portugalsko. „Už jsem tam dřív byl s Jabloncem, využil jsem kontaktů,“ vysvětloval kouč Jiří Chytrý, jak se český druholigový celek dostal na Atlantic Cup. Optimismus nicméně přímo na místě vystřídalo zklamání. Nejen z úvodní prohry 1:4 se švédským mistrem Mjällby, ale z tamních podmínek. V Algarve lije, meteorologové vydali výstrahy.
Mjällby, Bröndby, Göteborg, Rosenborg, Randers, Tromsö, Dallas, Salt Lake a Artis. Brňané se na jihu Portugalska dostali v rámci prestižního turnaje do vskutku zajímavé společnosti. Plánovali, jak na výborně připravených terénech proti kvalitním soupeřům začlení do sestavy zvučné posily a na jarní předehrávku s Opavou (21. února) budou stoprocentně nachystaní se vším všudy.
Podmínky v Portugalsku je však nepříjemně překvapily. V úterý dopoledne bylo sice v regionu Algarve solidně, hráči absolvovali slunečnou tréninkovou jednotku, ale po obědě se počasí zkazilo. Na tamním stadionu, kde se hrálo EURO 2004 a kde Češi před rokem zvítězili 4:0 proti Gibraltaru, se situace obrátila až v takřka neregulérní poměry.
„Jedeš za teplem a za terény...“ napsal na svůj instagramový účet generální ředitel klubu Petr Kuba a přidal k němu video z večerního zápasu s Mjällby (1:4), kde je trávník absolutně podmáčený a míč na něm takřka nelze přihrát, protože se zastavuje v kalužích vody. „Pojeďte do tepla na soustředění, říkali...“ dodal mladý funkcionář po porážce se švédským šampionem.
Artis teď musí doufat, že se okolnosti během jedenáctidenního kempu zlepší, další utkání ho čeká v pátek proti Göteborgu a poté v pondělí proti Rosenborgu. Meteorologové nicméně vydali do příštích dní řadu výstrah (před pobřežními jevy s vysokým rizikem, před větrem, před deštěm...). S podobnými problémy se v lednu potýkaly i české prvoligové značky v Turecku. Je dost možné, že do budoucna bude pro movitější celky prioritní destinací Španělsko či oblast Perského zálivu.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|16
|13
|2
|1
|40:13
|41
|2
Táborsko
|16
|11
|3
|2
|35:14
|36
|3
Artis
|15
|9
|3
|3
|26:15
|30
|4
Opava
|15
|7
|7
|1
|24:12
|28
|5
Baník B
|16
|7
|3
|6
|26:23
|24
|6
Příbram
|16
|7
|3
|6
|15:21
|24
|7
Slavia B
|16
|7
|2
|7
|27:18
|23
|8
Žižkov
|16
|7
|2
|7
|19:26
|23
|9
Ústí
|16
|6
|3
|7
|30:30
|21
|10
Č. Budějovice
|16
|6
|2
|8
|17:23
|20
|11
Jihlava
|16
|4
|4
|8
|17:20
|16
|12
Prostějov
|16
|4
|4
|8
|17:23
|16
|13
Chrudim
|16
|3
|7
|6
|19:32
|16
|14
Sparta B
|16
|5
|0
|11
|12:34
|15
|15
Vlašim
|16
|3
|4
|9
|22:23
|13
|16
Kroměříž
|16
|3
|1
|12
|13:32
|10
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup