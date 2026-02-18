Dynamo opustily opory i lidé z vedení, posily z nižších lig. Klub chce za rok postup
Už v neděli 1. března, za necelých čtrnáct dní, odstartuje Dynamo České Budějovice jarní část druhé ligy zápasem na hřišti rezervy ostravského Baníku. Tradiční klub, který po tragické minulé sezoně sestoupil o patro níž, prošel během zimní pauzy značnými změnami. Organizaci opustili lidé z vedení i někteří zaměstnanci, pryč jsou také důležité opory na hřišti. Jaké má klub ambice do dalšího období pod zahraniční majitelkou Nnekou Ede?
Situace v budějovickém Dynamu, po podzimu desátém celku druhé nejvyšší soutěže, je při pohledu zvenčí značně nečitelná. Pryč jsou někteří klíčoví hráči, lidé z vedení i důležití zaměstnanci. Aktuálně má hlavní slovo Miroslav Markovič v roli tzv. operations manažera – tak jeho pozici oficiálně nazývá na svých stránkách jihočeský klub.
V zimě odešel nadějný gólman Colin Andrew (21) - půl roku před vypršením kontraktu zamířil do konkurenční Zbrojovky Brno. Důležitý stoper Mamadou Kone (28) si prosadil odchod do Vlašimi, taktéž k přímému druholigovému soupeři. Na Slovensko se vrátil zkušený argentinský zadák Nicolas Gorosito (37), mluví se také o odchodu důležitého středového hráče Davida Krcha (22) do Opavy. Také jemu vyprší na jihu Čech po sezoně smlouva, kterou dosud odmítl prodloužit, s prvním týmem zatím v přípravě nezasáhl do zápasů. Celkem kádr během pauzy opustilo šest hráčů.
Dynamo zareagovalo angažováním mladého záložníka z třetiligového béčka Plzně Daniela Suchého (20), přišel na hostování do konce sezony. Z nižších zahraničních soutěží oznámil klub příchod francouzského brankáře Théa Borneho (23) a Portugalce Andrého Alvese (24). Zda jejich kvality budou odpovídat potřebám druholigového českého klubu, se teprve ukáže v následujících týdnech a měsících.
Tradiční jihočeská organizace prošla v uplynulých třech letech řadou turbulentních období. Změny majitelů a finanční nejistota vyvrcholily před rokem ostudným sestupem z první ligy bez jediného vyhraného utkání v sezoně. V létě klub převzala zahraniční majitelka – britská podnikatelka s nigerijskými kořeny Nneka Ede, která Dynamo převzala od Vladimíra Koubka.