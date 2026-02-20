Artis chce být první. Udělali jsme maximum, říká ředitel. Zaútočí i na Zbrojovku?
Nabušili kádr ještě víc než loni v létě. S jasným cílem, stát se prvním klubem v historii české ligy, který postoupí do nejvyšší soutěže přes baráž. Proč by to měl dokázat zrovna Artis Brno? „Věříme si, že jsme pro to udělali ve dvou přestupních obdobích maximum,“ vyjádřil se výkonný ředitel Petr Kuba. Po podzimu třetí celek druhé ligy rozjede jarní část už v sobotu dohrávku s Opavou. „A kdyby se letos postup nepovedl? Tak to zkusíme příští rok,“ dodal.
Navrátil, Breite, Plechatý, Borek, Fulnek, Toula, Švancara junior. K tomu talentovaní cizinci Hamansenya a Osei. Nových tváří v kabině je opět hodně, ovšem tentokrát má polovina posil poměrně bohatou (a nedávnou) prvoligovou minulost. „Bylo to daleko jednodušší než v létě. Tehdy byl projekt na začátku. Během podzimu si Artis udělal velké jméno a přivedli jsme hráče z prvních míst na našem seznamu,“ pochvaloval si sportovní ředitel Vlastimil Chytrý, jenž doručil svému bratrovi Jiřímu na lavičce několik borců do základu.
Jeden bude stát proti Opavě v bráně. Očekávaný vyrovnaný souboj mezi podzimní jedničkou Tomášem Holým a Jiřím Borkem ze Slovácka se vlastně ani nekonal, neboť prvního jmenovaného trápilo v přípravě zranění. Jaro tak rozjede bývalý reprezentant U21. „Na boj vlastně ani nedošlo, teď je situace jasně daná,“ sdělil kouč Jiří Chytrý a kvituje, že dorazili hlavně zkušení plejeři. Všichni ho v přípravě přesvědčili, že mají na to, aby byli pro tým důležití.
Defenzivu má držet exliberecký Dominik Plechatý, zálohu Radim Breite, bývalý kapitán Olomouce. „Přišli připravení a od prvního zápasu svou výkonnost prokazovali. Ale pořád jsme v procesu přestavby,“ zdůraznil kouč, jehož primární ambicí je udržení či ještě vylepšení barážové pozice. Artis je třetí těsně za Táborskem. „Chceme potrápit mančafty před námi. Minimálně Opava ještě může míchat kartami,“ ohlédl se i za sebe.
Tajným přáním zůstává první místo a tudíž přímý postup mezi smetánku. Na Zbrojovku ovšem ztrácí rival jedenáct bodů. Po sobotě to možná bude „pouze“ osm. „Když zvládneme dohrávku, Zbrojovka někde zakolísá a vyhrajeme vzájemný zápas, mohlo by se to rozjet znovu. Tohle je jediná reálná konstelace, abychom hráli o první příčku,“ zamyslel se Jiří Chytrý. „Neupínáme se k tomu, ale je to varianta, na kterou chceme být připraveni,“ dodal s tím, že noví mladíci Hamansenya a Osei zatím na základní sestavu nemají. „Musí být lepší. Budou potřebovat nějaký prostor na adaptaci,“ přiznal.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|16
|13
|2
|1
|40:13
|41
|2
Táborsko
|16
|11
|3
|2
|35:14
|36
|3
Artis
|15
|9
|3
|3
|26:15
|30
|4
Opava
|15
|7
|7
|1
|24:12
|28
|5
Baník B
|16
|7
|3
|6
|26:23
|24
|6
Příbram
|16
|7
|3
|6
|15:21
|24
|7
Slavia B
|16
|7
|2
|7
|27:18
|23
|8
Žižkov
|16
|7
|2
|7
|19:26
|23
|9
Ústí
|16
|6
|3
|7
|30:30
|21
|10
Č. Budějovice
|16
|6
|2
|8
|17:23
|20
|11
Jihlava
|16
|4
|4
|8
|17:20
|16
|12
Prostějov
|16
|4
|4
|8
|17:23
|16
|13
Chrudim
|16
|3
|7
|6
|19:32
|16
|14
Sparta B
|16
|5
|0
|11
|12:34
|15
|15
Vlašim
|16
|3
|4
|9
|22:23
|13
|16
Kroměříž
|16
|3
|1
|12
|13:32
|10
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup