Ztráta na úvod jara. Artis v přestřelce remizoval s Opavou, na Zbrojovku ztrácí 10 bodů
Fotbalisté Artisu na úvod jara remizovali v domácí dohrávce 14. kola druhé ligy s Opavou 3:3. Ambiciózní brněnský klub až v závěrečné desetiminutovce dotáhl dvoubrankové manko, dvěma góly se blýskl Quadri Adediran. Artisu patří v tabulce třetí místo se ztrátou 10 bodů na vedoucího městského rivala Zbrojovku, Opava je o další dva body zpět na čtvrté příčce.
Zápas se v původním termínu na konci října nehrál kvůli nemoci v brněnském mužstvu. Ambiciózní tým se chtěl v dohrávce přiblížit Zbrojovce a ještě oživit naději na přímý postup do nejvyšší soutěže, kam projde pouze vítěz druhé ligy. Artis ale vůbec nezvládl úvod a v 26. minutě nečekaně prohrával po brankách Čejky a Syho 0:2.
Poté snížil Adediran, ale ještě po přestávky vrátil hostům dvougólové vedení Novák. Opava po změně stran dlouho kontrolovala průběh a mířila za posunem na třetí místo tabulky. V 81. minutě ale snížil hlavičkou střídající Bedesin a za čtyři minuty srovnal Adediran. Slezané si připsali již osmý nerozhodný výsledek v ročníku, což je nejvíce ze všech týmů soutěže.
Jarní část druhé ligy začne za týden. Vedle vítěze soutěže budou moci zabojovat o účast mezi elitou ještě druhý a třetí celek tabulky, které bude čekat baráž. Na druhé pozici figuruje po podzimu Táborsko.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|16
|13
|2
|1
|40:13
|41
|2
Táborsko
|16
|11
|3
|2
|35:14
|36
|3
Artis
|16
|9
|4
|3
|29:18
|31
|4
Opava
|16
|7
|8
|1
|27:15
|29
|5
Baník B
|16
|7
|3
|6
|26:23
|24
|6
Příbram
|16
|7
|3
|6
|15:21
|24
|7
Slavia B
|16
|7
|2
|7
|27:18
|23
|8
Žižkov
|16
|7
|2
|7
|19:26
|23
|9
Ústí
|16
|6
|3
|7
|30:30
|21
|10
Č. Budějovice
|16
|6
|2
|8
|17:23
|20
|11
Jihlava
|16
|4
|4
|8
|17:20
|16
|12
Prostějov
|16
|4
|4
|8
|17:23
|16
|13
Chrudim
|16
|3
|7
|6
|19:32
|16
|14
Sparta B
|16
|5
|0
|11
|12:34
|15
|15
Vlašim
|16
|3
|4
|9
|22:23
|13
|16
Kroměříž
|16
|3
|1
|12
|13:32
|10
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup