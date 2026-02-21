Předplatné

Ztráta na úvod jara. Artis v přestřelce remizoval s Opavou, na Zbrojovku ztrácí 10 bodů

Fotbalisté Artisu Brno
Fotbalisté Artisu BrnoZdroj: Profimedia
Artis Brno na soustředění v Portugalsku
Artis Brno na soustředění v Portugalsku
Dominik Plechatý v dresu Artisu Brno
Sportovní manažer Artisu Brno Zbyněk Zbořil
Fotbalisté Opavy slaví branku do sítě Artisu
ČTK, iSport.cz
Chance Národní Liga
Fotbalisté Artisu na úvod jara remizovali v domácí dohrávce 14. kola druhé ligy s Opavou 3:3. Ambiciózní brněnský klub až v závěrečné desetiminutovce dotáhl dvoubrankové manko, dvěma góly se blýskl Quadri Adediran. Artisu patří v tabulce třetí místo se ztrátou 10 bodů na vedoucího městského rivala Zbrojovku, Opava je o další dva body zpět na čtvrté příčce.

Zápas se v původním termínu na konci října nehrál kvůli nemoci v brněnském mužstvu. Ambiciózní tým se chtěl v dohrávce přiblížit Zbrojovce a ještě oživit naději na přímý postup do nejvyšší soutěže, kam projde pouze vítěz druhé ligy. Artis ale vůbec nezvládl úvod a v 26. minutě nečekaně prohrával po brankách Čejky a Syho 0:2.

Poté snížil Adediran, ale ještě po přestávky vrátil hostům dvougólové vedení Novák. Opava po změně stran dlouho kontrolovala průběh a mířila za posunem na třetí místo tabulky. V 81. minutě ale snížil hlavičkou střídající Bedesin a za čtyři minuty srovnal Adediran. Slezané si připsali již osmý nerozhodný výsledek v ročníku, což je nejvíce ze všech týmů soutěže.

Jarní část druhé ligy začne za týden. Vedle vítěze soutěže budou moci zabojovat o účast mezi elitou ještě druhý a třetí celek tabulky, které bude čekat baráž. Na druhé pozici figuruje po podzimu Táborsko.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka16132140:1341
2Táborsko16113235:1436
3Artis1694329:1831
4Opava1678127:1529
5Baník B1673626:2324
6Příbram1673615:2124
7Slavia B1672727:1823
8Žižkov1672719:2623
9Ústí1663730:3021
10Č. Budějovice1662817:2320
11Jihlava1644817:2016
12Prostějov1644817:2316
13Chrudim1637619:3216
14Sparta B16501112:3415
15Vlašim1634922:2313
16Kroměříž16311213:3210
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup
