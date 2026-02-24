Střelec Adediran? Druholigový Lafata. Strašně mu to lepí, říká manažer Artisu
Líp nikdy nehrál. A nestřílel tolik gólů. Prostě nejužitečnější hráč (MVP) soutěže. Když se zeptáte trenérů druholigových týmů, koho by chtěli mít ve svém kádru, většinově se shodnou na jménu Quadri Adediran (25). Nigerijský tank zavěsil v sezoně už jedenáctkrát, jaro otevřel v dohrávce dvěma trefami do sítě Opavy. „Strašně mu to lepí,“ říká Zbyněk Zbořil, sportovní manažer Artisu.
V Česku už je pět let. Začal v pražské Dukle a během angažmá v Českých Budějovicích zaujal vedení Baníku. V Ostravě však Quadri Adediran neprorazil, klub neuplatnil opci a vrátil ho na jih Čech. Až v brněnském Artisu si to sedlo. „Trenér mu našel post, který je pro něj ideální,“ upozorňuje manažer Zbyněk Zbořil. „Teď je na vlně. Odráží se to k němu a dává góly ze všech pozic. Trošku v něm vidím Lafatu,“ nachází příměr s někdejším snajprem Sparty.
Nigerijec pod Jiřím Chytrým nastupuje nejčastěji jako podhrot, úderná „desítka“. Před sebou má habána Jeana-Davida Beauguela, který pro něj sklepává balony a vytváří mu prostor pro koncovku. A Adediran pálí. Přesně, rozmanitě. Zblízka, z dálky, nohou či hlavou. Tresťnáky nekope, k nim ho záložník Martin Pospíšil nepustí. Penalty zatím zahrával jen v pohárovém rozstřelu. „Když jsem byl ve Vyškově a on byl v Baníku, přišlo mi, že nehraje na pozici, kde je nejvíc platný,“ míní Zbořil.
Prodej není téma
Když loni v létě stavěl ambiciózní brněnský klub kádr na postup mezi elitu, patřil Adediranův příchod z Dynama mezi priority. Táhl se, ale nakonec dopadl a dnes si v Artisu mnou všichni ruce. Byl to jackpot!
Je logické, že nejlepší střelec druhé ligy opět upoutal i celky z nejvyšší soutěže. Jenže Faitova organizace je ekonomicky natolik silná, že nemá jediný důvod opory prodávat. Navíc ještě před naplněním postupové mise. „Vůbec to není téma,“ prohlašuje rázně manažer.
V zimě udělal třetí tým tabulky výjimku akorát v případě levého beka Hamidou Kanteho, za něhož vysolila mistrovská Slavia balík. „Registrujeme nějaký zájem o Quadriho, ale je to náš klíčový hráč. Někoho, o koho se můžete opřít z hlediska produktivity, samozřejmě potřebujete. Nemyslím si, že by tlačil na odchod. Něčím si už prošel a tady mu to sedlo,“ zdůrazňuje.
Zatímco jiní borci, kteří byli zvyklí na prvoligové tempo a kreativnější styl hry, se o patro níž těžce trápí, pro Adedirana je soubojová soutěž jako dělaná. Nemá v ní problém. „Je hrozně silný,“ zmiňuje Zbořil. „Pro něho to nebyl takový šok jako pro ostatní kluky, kteří přišli z nejvyšší soutěže a nevěděli, o čem druhá liga je,“ doplňuje. „Když jsme hráli v Budějovicích, všichni se tam divili, že to není tan Adediran, jaký byl u nich.“
Nigerijcova pracovní morálka je prý už v pořádku. Přitom se o něm na předchozích štacích říkalo, že ho píle úplně nezdobí. „Slyšeli jsme o něm různé story, ale v tomto u nás žádný problém není. Možná roste i jako osobnost. Drží mu zdraví, což je taky důležité,“ podotýká. Byť už je kanonýr v Česku dlouho, češtině se vyhýbá. Umí pár základních slov, která občas použije. „Jsou to spíš takové výkřiky,“ usměje se Zbořil.
Nápomocen je nicméně ostatním cizincům, kteří se v novém prostředí složitěji adaptují. Vozí je autem, pomáhá jim se začleňováním do kolektivu. Sám si pamatuje, jak pro něj bylo po příchodu z Malty do Prahy všechno komplikované.
Jeho hlavní přínos však vidí Artis (i soupeři) na hřišti. Dotáhne ho Adediran mezi elitu? Jinak než přes baráž to už nejspíš nepůjde.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|16
|13
|2
|1
|40:13
|41
|2
Táborsko
|16
|11
|3
|2
|35:14
|36
|3
Artis
|16
|9
|4
|3
|29:18
|31
|4
Opava
|16
|7
|8
|1
|27:15
|29
|5
Baník B
|16
|7
|3
|6
|26:23
|24
|6
Příbram
|16
|7
|3
|6
|15:21
|24
|7
Slavia B
|16
|7
|2
|7
|27:18
|23
|8
Žižkov
|16
|7
|2
|7
|19:26
|23
|9
Ústí
|16
|6
|3
|7
|30:30
|21
|10
Č. Budějovice
|16
|6
|2
|8
|17:23
|20
|11
Jihlava
|16
|4
|4
|8
|17:20
|16
|12
Prostějov
|16
|4
|4
|8
|17:23
|16
|13
Chrudim
|16
|3
|7
|6
|19:32
|16
|14
Sparta B
|16
|5
|0
|11
|12:34
|15
|15
Vlašim
|16
|3
|4
|9
|22:23
|13
|16
Kroměříž
|16
|3
|1
|12
|13:32
|10
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup