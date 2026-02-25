Sabou nejen o Zbrojovce: Na lavičku už chodit nebudu. Vrací se i k incidentu s Vindahlem
Z první ligy se do druhé dobrovolně neodchází? Jak se to vezme. Jiří Sabou bere Zbrojovku jako kariérní posun. V Hradci Králové skončil po osmi letech na vrcholu, byť svoji roli sehrál i incident s Peterem Vindhalem. „Bylo to ode mě špatně, velká chyba. Už se to nestane,“ říká výkonný ředitel probouzejícího se brněnského obra.
Patří k manažerům, kteří neradi mluví s médii. I proto se rozhovor domlouval několik týdnů. Nakonec Jiří Sabou kývl, a poprvé obsáhle promluvil o konci v Hradci Králové, své nové roli i vizích Zbrojovky. „Nechceme jít cestou drahých nákupů, přeplácet průměrné hráče. Vyvážený musí být poměr cena – výkon. Majitel má své zásady a limity,“ líčí muž, který ze zapomnění vytáhl reprezentačního trenéra Miroslava Koubka. V Brně nechce dělat revoluci a stavět jadernou elektrárnu. Chce pomoct k návratu do ligy a vybudovat silný klub.
Odcházíte z první ligy do druhé. Je angažmá ve Zbrojovce kariérním posunem?
„Za osm let v Hradci jsem získal obrovské zkušenosti, měl jsem možnost být u stavby nového stadionu, u přebudování celého týmu, potažmo celého klubu. Po tak dlouhé době jsem cítil, že jsem v Hradci odvedl své profesní maximum, že i já potřebuji změnu a třeba někde i novou výzvu… Nešlo o rozhodnutí ze dne na den. I s přihlédnutím na současný vývoj v českém fotbale začínala být práce v Hradci pro mě čím dál větším stresem. Určité oťukávání z jiných klubů, zda bych se nebránil případné změně, probíhalo už dřív.“
V zákulisí se mluvilo hlavně o Jablonci, Mladé Boleslavi…
„Ano, Jablonec byl jedním z nich. S panem Peltou jsem byl v dlouhodobějším kontaktu. Ale pak přišlo znovu i Brno, první kontakt proběhl už během jara. Na podzim to pak nabralo rychlý spád. Rozhodl jsem se, že v Hradci po osmi letech skončím. Snad i na vrcholu. Někdy je zkrátka dobré odejít včas. Nabídku Brna jsem přijal, je pro mě obrovskou výzvou. Sice se říká, že z první ligy se do druhé nechodí, ale Brno vnímám jako tradiční značku, která jednoznačně patří do první ligy. Je to klub s obrovským potenciálem. Všichni teď děláme maximum pro to, abychom byli za půl roku v lize zpátky.“
Co vás přesvědčilo napodruhé Zbrojovce kývnout?
„Jsem člověk, který má rád stabilitu a nerad dělá překotné věci. Brno jsem měl v hlavě delší dobu. V Hradci jsme společně s Richardem Juklem klub někam posunuli, stadion to celé umocnil. Měl jsem to tam opravdu rád. Vybudovali jsme skvělé pracovní prostředí, zázemí i tým společně s trenérem Davidem Horejšem. Nebylo snadné všechno opustit. Brno mě pak oslovilo znovu po určité době od zápasu se Spartou a vše do sebe najednou zapadlo.“
Narážíte na incident s brankářem Vindahlem. Co se tehdy stalo?