Model pro Vorlického. Kdyby dělal to, co ostatní, ublíží mu to, řekl Svědík

Fotbalisté Zbrojovky Brno se radují z gólu ve druhé lize
Fotbalisté Zbrojovky Brno se radují z gólu ve druhé lizeZdroj: FB / FC Zbrojovka Brno
Trenér Zbrojovky Martin Svědík
Zbrojovka porazila Vlašim
Trenér Zbrojovky Brno Martin Svědík
Sportovní ředitel Zbrojovky Brno Martin Jiránek
Zbrojovka v domácím souboji s Kroměříží
Sportovní ředitel Zbrojovky Brno Martin Jiránek
Zbrojovka v domácím souboji s Kroměříží
Michal Koštuřík
Chance Národní Liga
Lídr. Suverén. Dominátor. To je Zbrojovka Brno ve druhé lize. Tedy byla. Na podzim. Na jaře má svou spanilou jízdu za návratem mezi elitu dotáhnout. Sedmnáctý krok k tomu hodlá udělat v sobotu proti Příbrami. „Chtěli jsme kádr oživit, dát mu impulz. Což jsme za mě splnili, přivedli jsme pět hráčů. Jednoznačně jsme spokojení,“ shrnul sportovní manažer Martin Jiránek.

Favorit soutěže se v první polovině sezony od konkurence odtrhl. Na Táborsko má Zbrojovka k dobru pět bodů, třetí Artis ztrácí dokonce dvakrát tolik. Karty jsou rozdané jasně. Své postupové ambice (z prvního místa) soubor kouče Martina Svědíka podtrhl angažováním špílmachra Lukáše Vorlického, jenž dorazil na hostování ze Slavie.

Měl by se postarat o to, aby byla hra týmu líbivější a kreativnější než v mnoha podzimních partiích.

V přípravě měl po těžkých zdravotních trablech jisté úlevy. „Kdyby měl absolvovat všechno naplno jako ostatní, jenom mu to ublíží,“ informoval Svědík. „U něj je to o specifickém přístupu a neustálé práci. Musíme ho narovnat do modelu, který budeme potřebovat, aby byl k dispozici pro co největší minutáž,“ dodal.

Zbrojovka je tým postavený na úspěch, bodovou sklizeň. Konkurence za ní klopýtá. I v počtu zahraničních soustředění. Dlouhou pauzu si Vorlický a spol. zpestřili třemi pobyty v teple. Dvakrát se letělo do Turecka, jednou do Španělska. „Je to velmi neobvyklé, ale při délce zimní přípravy to bylo důležité,“ mínil kouč. „Tady nebylo počasí dobré a nechtěli jsme trénovat na umělé trávě,“ doplnil s tím, že celý tým pracoval výborně a zapadli do něj i nováčci.

Skoro čtyři měsíce bez mistráku, to Svědík jako trenér nikdy nezažil. Ani stoper Stanislav Hoffmann. Ten ocenil, že se nemusel v pětatřiceti letech tolik honit po umělce. „Byli jsme s klukama dlouho spolu a žádná ponorka nenastala. V kabině to funguje, to je taky plus. Jsme nachystaní,“ mínil kapitán, jehož vedl Svědík už ve Slovácku.

Zimní posily Zbrojovky

Jméno

Post

Přišel z

Štěpán Langer

záložník

Olomouc

Lukáš Vorlický

záložník

Slavia

Tadeáš Vachoušek

útočník

prodl. host. z Teplic

Colin Andrew

brankář

Č. Budějovice

Alex Markovič

stoper

Podbrezová

Petr Mareš

obránce

RFS Riga

Do základní sestavy se tlačí minimálně techničtí střeďáci Štěpán Langer a Lukáš Vorlický, akvizice z nejvyšší soutěže. „Neřeknu vám, jestli budou hrát v základu anebo budou žolíci. Každý si to musí vybojovat sám,“ zůstal tajemný trenér. Přiznal však, že jedničkou v bráně zůstává Adam Hrdina. „Kádr jsme nechali širší, máme široký výběr. Spoléhám opravdu na tým jako celek. U nás to bude hodně o hlavě,“ zdůraznil s tím, že bude skládat elitní jedenáctku i s ohledem na herní styl soupeře.     

První tým tabulky udržel nejlepšího střelce Tadeáše Vachouška z Teplic, byť jen na půlroční hostování. Snaha o pevný transfer v zimě nevyšla, nadějného hráče si jeho táta Štěpán (sportovní manažer) podržel na severu Čech. „Ale jsou tam další opce a možnosti,“ upozornil Jiránek, že na dohodu o přestupu přece jen může v budoucnu dojít. „Jednání s Teplicemi nebyla jednoduchá,“ přiznal. Nejdůležitější byl ve finále názor samotného hráče, jenž si přál pokračovat v Brně, kde se mu na podzim dařilo. „Chtěl zůstat a Teplice nám ho zatím ponechaly,“ uvedl.

Management organizace posílil výkonný ředitel Jiří Sabou, ošlehaný nejvyšší soutěží z Hradce Králové. Mezi smetánku se hodlá v létě vrátit se Zbrojovkou.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka16132140:1341
2Táborsko16113235:1436
3Artis1694329:1831
4Opava1678127:1529
5Baník B1673626:2324
6Příbram1673615:2124
7Slavia B1672727:1823
8Žižkov1672719:2623
9Ústí1663730:3021
10Č. Budějovice1662817:2320
11Jihlava1644817:2016
12Prostějov1644817:2316
13Chrudim1637619:3216
14Sparta B16501112:3415
15Vlašim1634922:2313
16Kroměříž16311213:3210
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

