Model pro Vorlického. Kdyby dělal to, co ostatní, ublíží mu to, řekl Svědík
Lídr. Suverén. Dominátor. To je Zbrojovka Brno ve druhé lize. Tedy byla. Na podzim. Na jaře má svou spanilou jízdu za návratem mezi elitu dotáhnout. Sedmnáctý krok k tomu hodlá udělat v sobotu proti Příbrami. „Chtěli jsme kádr oživit, dát mu impulz. Což jsme za mě splnili, přivedli jsme pět hráčů. Jednoznačně jsme spokojení,“ shrnul sportovní manažer Martin Jiránek.
Favorit soutěže se v první polovině sezony od konkurence odtrhl. Na Táborsko má Zbrojovka k dobru pět bodů, třetí Artis ztrácí dokonce dvakrát tolik. Karty jsou rozdané jasně. Své postupové ambice (z prvního místa) soubor kouče Martina Svědíka podtrhl angažováním špílmachra Lukáše Vorlického, jenž dorazil na hostování ze Slavie.
Měl by se postarat o to, aby byla hra týmu líbivější a kreativnější než v mnoha podzimních partiích.
V přípravě měl po těžkých zdravotních trablech jisté úlevy. „Kdyby měl absolvovat všechno naplno jako ostatní, jenom mu to ublíží,“ informoval Svědík. „U něj je to o specifickém přístupu a neustálé práci. Musíme ho narovnat do modelu, který budeme potřebovat, aby byl k dispozici pro co největší minutáž,“ dodal.
Zbrojovka je tým postavený na úspěch, bodovou sklizeň. Konkurence za ní klopýtá. I v počtu zahraničních soustředění. Dlouhou pauzu si Vorlický a spol. zpestřili třemi pobyty v teple. Dvakrát se letělo do Turecka, jednou do Španělska. „Je to velmi neobvyklé, ale při délce zimní přípravy to bylo důležité,“ mínil kouč. „Tady nebylo počasí dobré a nechtěli jsme trénovat na umělé trávě,“ doplnil s tím, že celý tým pracoval výborně a zapadli do něj i nováčci.
Skoro čtyři měsíce bez mistráku, to Svědík jako trenér nikdy nezažil. Ani stoper Stanislav Hoffmann. Ten ocenil, že se nemusel v pětatřiceti letech tolik honit po umělce. „Byli jsme s klukama dlouho spolu a žádná ponorka nenastala. V kabině to funguje, to je taky plus. Jsme nachystaní,“ mínil kapitán, jehož vedl Svědík už ve Slovácku.
Zimní posily Zbrojovky
Jméno
Post
Přišel z
Štěpán Langer
záložník
Olomouc
Lukáš Vorlický
záložník
Slavia
Tadeáš Vachoušek
útočník
prodl. host. z Teplic
Colin Andrew
brankář
Č. Budějovice
Alex Markovič
stoper
Podbrezová
Petr Mareš
obránce
RFS Riga
Do základní sestavy se tlačí minimálně techničtí střeďáci Štěpán Langer a Lukáš Vorlický, akvizice z nejvyšší soutěže. „Neřeknu vám, jestli budou hrát v základu anebo budou žolíci. Každý si to musí vybojovat sám,“ zůstal tajemný trenér. Přiznal však, že jedničkou v bráně zůstává Adam Hrdina. „Kádr jsme nechali širší, máme široký výběr. Spoléhám opravdu na tým jako celek. U nás to bude hodně o hlavě,“ zdůraznil s tím, že bude skládat elitní jedenáctku i s ohledem na herní styl soupeře.
První tým tabulky udržel nejlepšího střelce Tadeáše Vachouška z Teplic, byť jen na půlroční hostování. Snaha o pevný transfer v zimě nevyšla, nadějného hráče si jeho táta Štěpán (sportovní manažer) podržel na severu Čech. „Ale jsou tam další opce a možnosti,“ upozornil Jiránek, že na dohodu o přestupu přece jen může v budoucnu dojít. „Jednání s Teplicemi nebyla jednoduchá,“ přiznal. Nejdůležitější byl ve finále názor samotného hráče, jenž si přál pokračovat v Brně, kde se mu na podzim dařilo. „Chtěl zůstat a Teplice nám ho zatím ponechaly,“ uvedl.
Management organizace posílil výkonný ředitel Jiří Sabou, ošlehaný nejvyšší soutěží z Hradce Králové. Mezi smetánku se hodlá v létě vrátit se Zbrojovkou.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|16
|13
|2
|1
|40:13
|41
|2
Táborsko
|16
|11
|3
|2
|35:14
|36
|3
Artis
|16
|9
|4
|3
|29:18
|31
|4
Opava
|16
|7
|8
|1
|27:15
|29
|5
Baník B
|16
|7
|3
|6
|26:23
|24
|6
Příbram
|16
|7
|3
|6
|15:21
|24
|7
Slavia B
|16
|7
|2
|7
|27:18
|23
|8
Žižkov
|16
|7
|2
|7
|19:26
|23
|9
Ústí
|16
|6
|3
|7
|30:30
|21
|10
Č. Budějovice
|16
|6
|2
|8
|17:23
|20
|11
Jihlava
|16
|4
|4
|8
|17:20
|16
|12
Prostějov
|16
|4
|4
|8
|17:23
|16
|13
Chrudim
|16
|3
|7
|6
|19:32
|16
|14
Sparta B
|16
|5
|0
|11
|12:34
|15
|15
Vlašim
|16
|3
|4
|9
|22:23
|13
|16
Kroměříž
|16
|3
|1
|12
|13:32
|10
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup