Majitel Táborska o cílech i problémech: Když postoupíme, přesuneme vše do Budějovic
Do jarní části Chance Národní Ligy půjde Táborsko o víkendu ve Vlašimi z luxusní druhé pozice, ke všemu s pětibodovým polštářem na třetí Artis Brno. Jasným cílem jihočeského celku je účast v baráži. Ne všechno je ale v klubu ideální: většinový majitel klubu Petr Kolář vylíčil aktuální trable s nutným rozvojem infrastruktury i vyřešením podoby spolupráce s městem. Navíc pokud klub do další sezony nevybuduje vyhřívaný trávník, hrozí dokonce odchod z profesionálního fotbalu.
Jihočeský klub stojí o spolupráci s Plzní, kam v zimě zamířil na pozici sportovního ředitele Martin Vozábal. Z Viktorie přišli dva hráči (Doubek, Bello), k oznámení součinnosti organizací zatím nedošlo. „V Plzni to není na pořadu dne,“ připustil šéf Táborska Petr Kolář na dotaz Sportu během setkání s novináři.
Můžete být ohledně jednání s Viktorií konkrétnější?
„Bylo jasné, že spolupráce s Plzní by měla být výhodná hlavně pro nás. Viktoria je s panem Strnadem v zádech v takové pozici, že silnější klub v Česku teď asi není. Nastavuje si nové vedení, struktury, majitel tam přivedl nové pořádky. Momentálně hrají Evropskou ligu, chtějí uspět také v domácí lize, mají nového trenéra, rozšiřují kádr. Řeší tolik problémů, že tohle (spolupráce s Táborskem) asi není na pořadu dne. Bude ještě chvíli trvat, než se k tomu vrátíme. Přišli hráči (Bello, Doubek), to je sice fajn, ale beru to jako začátek. Hlavně jestli to pro Plzeň bude mít nějaký význam. Pro nás to samozřejmě má – hráčský a případně i finanční. Pro nás je to plus, záleží na Viktorii, jak se k tomu postaví.“
S jakými ambicemi vstupuje Táborsko do jara?
„Vypadá to, že jsme tak dobří, že sportovně stačíme všem, i těm miliardářům, co momentálně vedou druhou ligu. (usmívá se) S týmem a v poměrech, které tady máme oproti Brnu a spol., trenér Kronďák udělal na podzim historických 36 bodů. Jsme druzí, Opava nám pomohla jarní dohrávkou (remíza 3:3 s Artisem). Před námi je 15 zápasů, bude to ještě hodně dlouhé. Náš cíl je baráž.“
Artis má největší šanci v baráži
Vnímáte, že aktuálně je přes baráž větší šance projít do ligy?
„Jde o můj soukromý pohled. Z mužstev, co jsou dole, bude jednoznačně pražská Dukla týmem, co skončí poslední. Jestli do baráže spadne Bohemka, bude to těžký soupeř. Pokud Slovácko, to je také hodně těžký protivník. Boleslav to samé. Ještě nikomu z druhé ligy se z baráže projít nepovedlo. Zároveň nikde není psáno, že Zbrojovka musí postoupit z prvního místa. Pokud ano, také není jasné, že na druhém místě skončí Artis. Výborně vypadá Opava, také další týmy posílily. Uvidíme, jaký to bude mít vývoj, počkejme několik kol. Artis má papírově největší šanci v baráži někoho z první ligy porazit a dostat se tam. Ale zase jejich mužstvo není úplně sehrané, těžko teď honili výsledek proti Opavě.“
Pro licenci v druhé lize na další sezonu potřebujete vybudovat vyhřívaný trávník. Jak je na tom Táborsko s infrastrukturou?
„Měl jsem jiné představy o tom, jak bude vypadat spolupráce (s městem) na infrastruktuře. Tak jednoduše to nejde, dneska už to vidím. Nechtěl jsem o tom moc mluvit, abych neřekl něco špatného a nějakým způsobem se to neobrátilo proti klubu.“
Jde ale o důležitou věc, kterou klub řešit musí.
„Kromě Sparty a Slavie jsme jediný klub, který vlastní všechno (včetně stadionu), žádný takový v republice není. Třeba i v Plzni vlastní stadion a tréninkový areál město. Všechna města se angažují ve vlastnictví klubů, možná Příbram z toho vytrhneme. Argument města Tábor je, že nemůže investovat do majetku, který není jeho. To je svým způsobem pravda. Já ve městě absolutně nezávidím hokejistům, cyklistům, plavcům a dalším. Jsme sportovní město, ale bohužel neumíme převést majetek fotbalového stadionu na město, byť je to historická záležitost.“
V čem je problém?
„Máme si doplatit dostavbu tribun (Táborsko dostalo na část dotaci z Národní sportovní agentury, část platí klub, část město, ale nějaké prostředky ještě schází). Máme to pak městu předat za korunu, to ale ani dobře nejde daňově a ani vůči akcionářům klubu. Další problém je, že při převodu za korunu se musí vracet DPH z investičních akcí, které se při výstavbě tribuny udělaly. Trošku se bojím, aby město neřeklo, ať si to rozhodne nové zastupitelstvo, které vznikne po volbách v říjnu. Je to velký problém, musíme ho s městem vyřešit.“
Sportovní úspěch u nás předhonil infrastrukturu
Jak z prekérní situace ven?
„Nechci, aby to město chápalo tak, že jej vydíráme. Chceme jim dát majetek a chceme tady hrát druhou ligu. Pokud se povede dobudovat stadion a hrát na něm první ligu, fajn. To ale není na pořadu dne. Říkám, že u nás sportovní úspěch opravdu předhonil klubovou infrastrukturu. Pokud bychom opravdu postoupili, přesuneme všechno do Budějovic. To ale není, co jsme chtěli.“
Může být jiné řešení?
„Klub dělá hodně – dokumentace ke stavebnímu povolení, nové šatny, tribuny, světla, sehnali jsme peníze z NSA, něco doplatilo město a zbytek klub. Ale klub nemůže táhnout sport jako takový a k tomu ještě infrastrukturu. Pokud to půjde tímhle směrem, osobně v Táboře s fotbalem skončím. Zapojit se musí všichni. Když nedostaneme licenci na druhou ligu, pak uděláme co?“
To hrozí ve chvíli, kdy na další sezonu nebudete mít na stadionu vyhřívaný trávník, což je podmínka pro licenci na profesionální fotbal v Česku.
„Udělali jsme osvětlení, teď se po nás od LFA chce natvrdo vyhřívání. Bavíme se o 25 milionech korun, není to jednoduché provést ze dne na den.“
Kde ještě chcete shánět finance?
„Nejednáme rozhodně jen s Plzní, kde to dávalo smysl kvůli tomu, že tam od nás odešel Martin Vozábal. Jednám s různými osobami, subjekty, co by do klubu vstoupili a pomohli nám ekonomicky. Všechny kluby potřebují víc peněz. První i druhá liga se skoro zbláznily, hráči se prodávají draze, rostou jejich nároky na platy. Nevím jak je to uchopitelné pro dvě třetiny tabulky kromě bohatých klubů. Rozhodně je to každý rok těžší a těží. Hledáme, jednáme, ale nerostou na stromech.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|16
|13
|2
|1
|40:13
|41
|2
Táborsko
|16
|11
|3
|2
|35:14
|36
|3
Artis
|16
|9
|4
|3
|29:18
|31
|4
Opava
|16
|7
|8
|1
|27:15
|29
|5
Baník B
|16
|7
|3
|6
|26:23
|24
|6
Příbram
|16
|7
|3
|6
|15:21
|24
|7
Slavia B
|16
|7
|2
|7
|27:18
|23
|8
Žižkov
|16
|7
|2
|7
|19:26
|23
|9
Ústí
|16
|6
|3
|7
|30:30
|21
|10
Č. Budějovice
|16
|6
|2
|8
|17:23
|20
|11
Jihlava
|16
|4
|4
|8
|17:20
|16
|12
Prostějov
|16
|4
|4
|8
|17:23
|16
|13
Chrudim
|16
|3
|7
|6
|19:32
|16
|14
Sparta B
|16
|5
|0
|11
|12:34
|15
|15
Vlašim
|16
|3
|4
|9
|22:23
|13
|16
Kroměříž
|16
|3
|1
|12
|13:32
|10
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup