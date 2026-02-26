Kozák: Sparta? Jsem teď v úplně jiném klubu. Data mají smysl, stejně jako selský rozum
Zapojí se klidně i do tréninku a ze hřiště pozoruje, jak mladíci ze strahovské akademie fungují. Poté se přesune do kanceláře, usedne za počítač a seznamuje se s daty. Libor Kozák, bývalý reprezentant, pracuje od loňského léta jako asistent a rozvojový kouč ve Spartě. „Její nabídka byla na rozjezd ideální,“ líčí v rozhovoru pro Ligu naruby. Na starost má zejména útočníky, kterým připravuje individuální program. „Jdu víc do detailu, což mě baví,“ vypráví začínající trenér.
Jakmile Libor Kozák zaslechne, že sparťanské béčko vstřelilo v podzimní části druhé ligy jen dvanáct gólů, zakroutí hlavou. Je i na něm, aby letenská ofenziva šla nahoru. „Říkám si, že jsem měl málo času,“ směje se někdejší útočník Lazia Řím, Aston Villy nebo Opavy. Právě v jejím dresu odehrál loni v květnu poslední soutěžní utkání.
Proč jste ukončil profesionální kariéru těsně před šestatřicátými narozeninami?
„Cítil jsem delší dobu, že radost ze zápasů už není taková. Tělo nezvládalo nároky hlavy, musel jsem o sebe extrémně dbát, abych byl zdravý, což mě stálo spoustu sil. Řekl jsem si, že je lepší skončit na hřišti, než to lámat. Mohlo to dopadnout taky blbě.“
Přesto jste vydržel ve fotbalovém důchodu zhruba tři měsíce. Dovolená vás nebavila?
„Volno je určitě fajn, ale bral jsem to pocitově, spontánně. Potřeboval jsem si po sezoně odpočinout, chtěl být s rodinou a rozbít po letech typické fotbalové léto, které začíná individuální a později týmovou přípravou. Všechno jsem vypustil z hlavy, nechal fotbal stranou.“
Jenže na konci srpna jste byl oficiálně představený jako nový zaměstnanec Sparty.
„Hned po sezoně jsem dostal nabídky a nechtěl jsem otálet. Věděl jsem, že stejně doma dlouho nevydržím, dohnalo by mě to. Proto jsem využil nabídky a šel do toho. Volno jsem ale potřeboval, oddáchnul jsem si a připravil se na životní změnu.“
Všechny nabídky byly výhradně z fotbalového prostředí?
„Věděl jsem, že chci zůstat u fotbalu, protože celý život se točil jenom kolem něj. Kromě hraní mě bavilo ho sledovat, chodit do televize, komentovat hru a taktiku. Nakonec jsem měl nabídky