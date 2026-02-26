Budějovický průvan v kádru a otazníky. Trenér, který si stěžoval, před novináři chyběl
Start jarní části fotbalové Chance Národní Ligy se o víkendu týká i českobudějovického Dynama – tradiční jihočeský klub začíná v neděli odpoledne v Ostravě proti béčku Baníku. Mužstvo prošlo během zimy řadou změn. Ze sedmi posil je šest neznámých cizinců, k nim nadějný Daniel Suchý z plzeňského béčka. V kádru zůstává klíčový polař David Krch, který trénuje s prvním týmem, ale kvůli pravděpodobnému letnímu odchodu do Opavy zatím nechodí do zápasů. „Od léta budeme chtít usilovat o postup do první ligy,“ zopakoval Miroslav Markovič, klubový Operations Manager.
Na tiskové konferenci před startem jara za jihočeský klub promluvili dva zástupci - kapitán Jiří Skalák a Miroslav Markovič, bývalý hráč, aktuálně působící v roli tzv. klubového Operations Managera. Hlavní osoby odpovědné za chod klubu z pověření britské majitelky Nneky Ede.
Markovič nastoupil do klubu během zimní pauzy, někteří jiní zaměstnanci naopak odešli – třeba manažer prvního týmu Ivo Táborský nebo tiskový mluvčí Adam Černý, na jehož pozici se vrátil Václav Kucul. Významné pohyby proběhly i v kádru týmu, který v minulé sezoně spadl z nejvyšší soutěže, aniž by vyhrál zápas.
Mužstvo v zimě posílilo o nadějného Daniela Suchého (20) z plzeňského třetiligového béčka, dalších šest posil je ze zahraničí. Pro český fotbal jde o neznámé tváře, jejichž příchody řešil zejména Michaël Michée, člověk zodpovědný za sportovní úsek Dynama. Dění v klubu organizuje na dálku z Francie.
„Během přestupového období jsme pracovali tvrdě, proběhly odchody i příchody. Odehráli jsme spousty přáteláků (celkem devět), určitě si myslíme, že jsme nachystaní na začátek. Až ostré zápasy, které nás čekají, ukážou naše síly,“ pověděl Markovič na čtvrtečním setkání s novináři.
Na tiskové konferenci scházel trenér Pedro Resende, který si na startu přípravy postěžoval, že mu nejsou přiváděny adekvátní posily. Noví cizinci začali do Dynama proudit až v závěru zimní pauzy, teprve se ukáže, v jaké kvalitě a zda je trenér bude moct využívat pro zápasy ve druhé lize.
„Rozhodli jsme se, že na tiskové konferenci bude stačit kapitán a já za vedení. Podporu klubu samozřejmě trenér má. Ale ve fotbale se hodnotí práce podle výsledků a výkonnosti,“ odpověděl Markovič na dotaz Sportu. Podle informací ze zákulisí není pozice trenéra zcela pevná a pokud Dynamo vstoupí do jara špatně, může dojít ke změnám.
Cizinci, co museli opustit Česko, se hned zapojí
Portugalský kouč je přitom z mnoha stran chválený, během podzimu odváděl s týmem velmi slušnou práci. Smlouva mu běží do konce sezony a zatím se o jejím prodloužení nejedná. „Trenér je kvalitní, dvacet bodů, co máme z podzimu, jdou hodně za ním. Přišel v týdnu před ligou a rozjezd jsme měli pomalejší, ale poté jsme ukázali kvalitu i herní styl. Někteří kluci nám odešli, ještě čekáme na ty, co odcestovali do Afriky. Celkem je to zhruba sedm hráčů základní sestavy, uvidíme, jak to bude fungovat,“ zhodnotil situaci v týmu kapitán Skalák.
Narážel na trojici zahraničních hráčů Chukwudi Igbokwe (23), Jude Sunday (21) a Simon Omon (23), kteří v listopadu museli opustit Česko kvůli chybějícímu povolení k pobytu. Připojit k týmu se smí až po uplynutí 90 denní lhůty, k čemuž by mělo dojít příští týden. „Hned se zapojí do tréninku a budou nachystaní na zápasy áčka. Jsou to profesionálové, mají individuální plány, co si plní. Přijedou připraveni naskočit,“ ujistil Markovič.
Ztrátou může být i absence Davida Krcha, na podzim jednoho z klíčových hráčů. V Dynamu mu po sezoně končí smlouva, v zimě řešil odchod do konkurenční Opavy. Kluby se ale nedohodly na odstupném – Krch zůstává v kádru budějovického áčka, aktuálně ale nezasahuje do zápasů.
„S Davidem jsme jednali od listopadu o prodloužení smlouvy, chtěli ho mít v týmu nadále. Nedohodli jsme se, řešil se jeho odchod do Opavy. Ke konci přestupního období jsme rozhodli nabídku odmítnout, zůstává nadále členem klubu,“ vysvětlil Markovič. „Máme informaci, že do Opavy chce odejít v létě (jako volný hráč zadarmo). Je ale členem mužstva, do hry může zasahovat každý, kdo je v kádru.“
Změny v kádru Českých Budějovic:
PŘÍCHODY:
Théo Borne (brankář, 23 let) - volný hráč, naposledy Clermont
André Alves (obránce, 24 let) - S.C. Beira – Mar.
Daniel Suchý (záložník, 20 let) - Plzeň, hostování do konce sezony
Karim Bata (21 let, záložník) - Mjøndalen, Norsko
Amos Ochoche (19 let, obránce) - Stade de Reims, Francie
Stanley Chizurum Ogbonna (18 let, záložník) - Štrasburk, Francie
Arona Fall (záložník) - FK Auda, Lotyšsko
ODCHODY:
Colin Andrew (brankář, 21 let) - Zbrojovka Brno
Mamadou Kone (obránce, 28 let) - Vlašim
Nicolas Gorosito (obránce, 37) - odchod na Slovensko
Pavel Osmančík (záložník, 25 let) - Česká Lípa
Filip Firbacher (útočník, 24 let) - ukončení hostování
Martin Prášek (útočník, 22 let) - Písek
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|16
|13
|2
|1
|40:13
|41
|2
Táborsko
|16
|11
|3
|2
|35:14
|36
|3
Artis
|16
|9
|4
|3
|29:18
|31
|4
Opava
|16
|7
|8
|1
|27:15
|29
|5
Baník B
|16
|7
|3
|6
|26:23
|24
|6
Příbram
|16
|7
|3
|6
|15:21
|24
|7
Slavia B
|16
|7
|2
|7
|27:18
|23
|8
Žižkov
|16
|7
|2
|7
|19:26
|23
|9
Ústí
|16
|6
|3
|7
|30:30
|21
|10
Č. Budějovice
|16
|6
|2
|8
|17:23
|20
|11
Jihlava
|16
|4
|4
|8
|17:20
|16
|12
Prostějov
|16
|4
|4
|8
|17:23
|16
|13
Chrudim
|16
|3
|7
|6
|19:32
|16
|14
Sparta B
|16
|5
|0
|11
|12:34
|15
|15
Vlašim
|16
|3
|4
|9
|22:23
|13
|16
Kroměříž
|16
|3
|1
|12
|13:32
|10
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup