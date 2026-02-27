Artis opět jen remizoval, tentokrát s Jihlavou. Ústí doma padlo s posledním
Fotbalisté Artisu Brno v 17. kole druhé ligy remizovali 1:1 v Jihlavě a v jarní části sezony nevyhráli ani druhý zápas. Třetí tým neúplné tabulky šel do vedení po gólu Martina Pospíšila, ještě do přestávky ale srovnal Matyáš Miška. ONLINE přenos kompletního kola sledujte na iSportu.
Artis remizoval stejně jako před týdnem v dohrávce s Opavou (3:3). Jedenáctá Jihlava dnes odehrála první soutěžní zápas po Novém roce.
Souboj nováčků Ústí nad Labem - Kroměříž vyhráli hosté 1:0, rozhodl vlastní gól Tomáše Kotta ze 75. minuty. Kroměříž zůstala navzdory čtvrtému vítězství v ročníku poslední v tabulce, Ústí je deváté.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|16
|13
|2
|1
|40:13
|41
|2
Táborsko
|16
|11
|3
|2
|35:14
|36
|3
Artis
|17
|9
|5
|3
|30:19
|32
|4
Opava
|16
|7
|8
|1
|27:15
|29
|5
Baník B
|16
|7
|3
|6
|26:23
|24
|6
Příbram
|16
|7
|3
|6
|15:21
|24
|7
Slavia B
|16
|7
|2
|7
|27:18
|23
|8
Žižkov
|16
|7
|2
|7
|19:26
|23
|9
Ústí
|17
|6
|3
|8
|30:31
|21
|10
Č. Budějovice
|16
|6
|2
|8
|17:23
|20
|11
Jihlava
|17
|4
|5
|8
|18:21
|17
|12
Prostějov
|16
|4
|4
|8
|17:23
|16
|13
Chrudim
|16
|3
|7
|6
|19:32
|16
|14
Sparta B
|16
|5
|0
|11
|12:34
|15
|15
Vlašim
|16
|3
|4
|9
|22:23
|13
|16
Kroměříž
|17
|4
|1
|12
|14:32
|13
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup