Předplatné

Artis opět jen remizoval, tentokrát s Jihlavou. Ústí doma padlo s posledním

Vysočina Jihlava remizovala s Artisem
Vysočina Jihlava remizovala s ArtisemZdroj: FC Vysočina Jihlava
Vysočina Jihlava remizovala s Artisem
Vysočina Jihlava remizovala s Artisem
Vysočina Jihlava remizovala s Artisem
4
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Chance Národní Liga
Začít diskusi (0)

Fotbalisté Artisu Brno v 17. kole druhé ligy remizovali 1:1 v Jihlavě a v jarní části sezony nevyhráli ani druhý zápas. Třetí tým neúplné tabulky šel do vedení po gólu Martina Pospíšila, ještě do přestávky ale srovnal Matyáš Miška. ONLINE přenos kompletního kola sledujte na iSportu.

Artis remizoval stejně jako před týdnem v dohrávce s Opavou (3:3). Jedenáctá Jihlava dnes odehrála první soutěžní zápas po Novém roce.

Souboj nováčků Ústí nad Labem - Kroměříž vyhráli hosté 1:0, rozhodl vlastní gól Tomáše Kotta ze 75. minuty. Kroměříž zůstala navzdory čtvrtému vítězství v ročníku poslední v tabulce, Ústí je deváté.

LIVE
11Detail
LIVE
01Detail
LIVE
--Tipsport1.563.825.47Detail
LIVE
--Tipsport1.93.63.57Detail
LIVE
--Tipsport1.255.469.49Detail
LIVE
--Tipsport1.983.323.6Detail
LIVE
--Tipsport3.053.32.2Detail
LIVE
--Tipsport1.853.443.93Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka16132140:1341
2Táborsko16113235:1436
3Artis1795330:1932
4Opava1678127:1529
5Baník B1673626:2324
6Příbram1673615:2124
7Slavia B1672727:1823
8Žižkov1672719:2623
9Ústí1763830:3121
10Č. Budějovice1662817:2320
11Jihlava1745818:2117
12Prostějov1644817:2316
13Chrudim1637619:3216
14Sparta B16501112:3415
15Vlašim1634922:2313
16Kroměříž17411214:3213
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů