Derby pražských „S“ ve druhé lize bez vítěze. Zbrojovka těsně uspěla, Artis ztratil

Fotbalisté Zbrojovky Brno se radují z gólu ve druhé lize
Fotbalisté Zbrojovky Brno se radují z gólu ve druhé lizeZdroj: FB / FC Zbrojovka Brno
Nástup k utkání rezerv Slavie se Spartou
Béčko Sparty se ujalo vedení
Velká šance béčka Sparty gólem neskončila
Souboj rezerv Slavie a Sparty
Tomáš Schánělec se raduje z gólu v derby béček „S“
Souboj rezerv Slavie a Sparty
Vysočina Jihlava remizovala s Artisem
iSport.cz, ČTK
Chance Národní Liga
Fotbalisté Zbrojovky Brno v 17. kole druhé ligy porazili Příbram 1:0. V neúplné tabulce si upevnili vedení a mají náskok osmi bodů na druhé Táborsko, které bude hrát v neděli. Opava využila klopýtnutí jiného brněnského klubu Artisu a po výhře 2:1 nad Prostějovem poskočila na třetí místo, které znamená účast v baráži o nejvyšší soutěž. Na pražské derby B-týmů Slavie a Sparty dorazilo do Edenu přes osm tisíc diváků, rivalové se po dvou brankách hostujícího Tomáše Schánělce rozešli smírně 2:2.

Zbrojovka na startu jarní části potvrdila pozici hlavního adepta na přímý postup do nejvyšší soutěže. Souboj bývalých prvoligových mužstev před téměř pěti tisícovkami diváků rozhodl v 31. minutě vlastní gól příbramského Karbana. Celek od Litavky prohrál po pěti kolech. Zbrojovka zvítězila počtrnácté z dosavadních 17 kol.

Opava před týdnem na úvod jara remizovala v Brně s favorizovaným Artisem 3:3 a dobrou formu potvrdila i v sobotu. Nad Prostějovem doma před přestávkou vedla 2:0, hosté sice ještě do pauzy snížili, ale v druhé půli je přibrzdilo vyloučení Poláška z 63. minuty po druhé žluté kartě. Slezané v dosavadních 17 kolech utrpěli jedinou porážku.

Derby „béček“ Slavie a Sparty se poprvé hrálo na hlavním stadionu červenobílých v Edenu a v hledišti se sešla návštěva, která by byla nadprůměrná i pro většinu zápasů v nejvyšší soutěži. Spartu poslal zkraje první i druhé půle dvakrát do vedení Schánělec, domácí ale vždy našli odpověď.

Remízu zařídil v páté z 11 nastavených minut obránce Mbodji, který na podzim za A-tým Slavie nastupoval v Lize mistrů. V té době už Letenští bránili jen v deseti, v 87. minutě dostal Pech za surovou hru rovnou červenou kartu.

Artis už v pátek remizoval na hřišti Jihlavy 1:1. Souboj nováčků Ústí nad Labem - Kroměříž vyhráli hosté 1:0, rozhodl vlastní gól Tomáše Kotta ze 75. minuty. Kroměříž zůstala navzdory čtvrtému vítězství v ročníku poslední v tabulce.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka17142141:1344
2Táborsko16113235:1436
3Opava1788129:1632
4Artis1795330:1932
5Slavia B1773729:2024
6Baník B1673626:2324
7Příbram1773715:2224
8Žižkov1672719:2623
9Ústí1763830:3121
10Č. Budějovice1662817:2320
11Jihlava1745818:2117
12Prostějov1744918:2516
13Chrudim1637619:3216
14Sparta B17511114:3616
15Vlašim1634922:2313
16Kroměříž17411214:3213
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

