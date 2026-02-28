Předplatné

Derby „S“ ve druhé lize bez vítěze. Béčko Slavie srovnalo v závěru, červená pro Spartu

Souboj rezerv Slavie a Sparty
Souboj rezerv Slavie a SpartyZdroj: X / AC Sparta Praha
Nástup k utkání rezerv Slavie se Spartou
Béčko Sparty se ujalo vedení
Velká šance béčka Sparty gólem neskončila
Souboj rezerv Slavie a Sparty
Tomáš Schánělec se raduje z gólu v derby béček „S“
Vysočina Jihlava remizovala s Artisem
Vysočina Jihlava remizovala s Artisem
10
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Chance Národní Liga
Vstoupit do diskuse (18)

Fotbalová Chance Národní Liga měla v sobotu na programu derby rezerv pražských „S“. Béčko Sparty ještě v nastavení vedlo, v té době ale už hrálo v deseti bez vyloučeného Sebastiana Pecha. Slavia početní výhodu zužitkovala, v páté nastavené minutě srovnala na konečných 2:2. Už v pátek Artis remizoval na trávníku Jihlavy 1:1 a Ústí nad Labem podlehlo Kroměříži 0:2. Dnes ještě od 17:00 brněnská Zbrojovka přivítá Příbram. ONLINE přenos kompletního kola sledujte na iSportu.

LIVE
11Detail
LIVE
01Detail
LIVE
21Detail
LIVE
22Detail
LIVE
--Tipsport1.255.419.61Detail
LIVE
--Tipsport1.983.323.6Detail
LIVE
--Tipsport1.853.443.93Detail
LIVE
--Tipsport3.053.32.2Detail

Artis remizoval stejně jako před týdnem v dohrávce s Opavou (3:3). Jedenáctá Jihlava odehrála první soutěžní zápas po Novém roce.

Souboj nováčků Ústí nad Labem - Kroměříž vyhráli hosté 1:0, rozhodl vlastní gól Tomáše Kotta ze 75. minuty. Kroměříž zůstala navzdory čtvrtému vítězství v ročníku poslední v tabulce.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka16132140:1341
2Táborsko16113235:1436
3Opava1788129:1632
4Artis1795330:1932
5Slavia B1773729:2024
6Baník B1673626:2324
7Příbram1673615:2124
8Žižkov1672719:2623
9Ústí1763830:3121
10Č. Budějovice1662817:2320
11Jihlava1745818:2117
12Prostějov1744918:2516
13Chrudim1637619:3216
14Sparta B17511114:3616
15Vlašim1634922:2313
16Kroměříž17411214:3213
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (18)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů