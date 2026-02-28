Předplatné

ONLINE: Slavia B - Sparta B 1:2. Hosté v Edenu opět vedou, trefil se Schánělec

iSport.cz, ČTK
Chance Národní Liga
Vstoupit do diskuse (7)

Naplno se po zimní přestávce rozjíždí fotbalová Chance Národní Liga. Od 14:30 se hraje derby béček Slavie se Spartou. Od 17:00 pak brněnská Zbrojovka hostí Příbram. Už v pátek Artis remizoval na trávníku Jihlavy 1:1. ONLINE přenos kompletního kola sledujte na iSportu.

Artis remizoval stejně jako před týdnem v dohrávce s Opavou (3:3). Jedenáctá Jihlava odehrála první soutěžní zápas po Novém roce.

Souboj nováčků Ústí nad Labem - Kroměříž vyhráli hosté 1:0, rozhodl vlastní gól Tomáše Kotta ze 75. minuty. Kroměříž zůstala navzdory čtvrtému vítězství v ročníku poslední v tabulce.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka16132140:1341
2Táborsko16113235:1436
3Opava1788129:1632
4Artis1795330:1932
5Baník B1673626:2324
6Příbram1673615:2124
7Slavia B1672727:1823
8Žižkov1672719:2623
9Ústí1763830:3121
10Č. Budějovice1662817:2320
11Jihlava1745818:2117
12Prostějov1744918:2516
13Chrudim1637619:3216
14Sparta B16501112:3415
15Vlašim1634922:2313
16Kroměříž17411214:3213
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (7)

