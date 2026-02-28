ONLINE: Slavia B - Sparta B 1:2. Hosté v Edenu opět vedou, trefil se Schánělec
Naplno se po zimní přestávce rozjíždí fotbalová Chance Národní Liga. Od 14:30 se hraje derby béček Slavie se Spartou. Od 17:00 pak brněnská Zbrojovka hostí Příbram. Už v pátek Artis remizoval na trávníku Jihlavy 1:1. ONLINE přenos kompletního kola sledujte na iSportu.
Artis remizoval stejně jako před týdnem v dohrávce s Opavou (3:3). Jedenáctá Jihlava odehrála první soutěžní zápas po Novém roce.
Souboj nováčků Ústí nad Labem - Kroměříž vyhráli hosté 1:0, rozhodl vlastní gól Tomáše Kotta ze 75. minuty. Kroměříž zůstala navzdory čtvrtému vítězství v ročníku poslední v tabulce.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|16
|13
|2
|1
|40:13
|41
|2
Táborsko
|16
|11
|3
|2
|35:14
|36
|3
Opava
|17
|8
|8
|1
|29:16
|32
|4
Artis
|17
|9
|5
|3
|30:19
|32
|5
Baník B
|16
|7
|3
|6
|26:23
|24
|6
Příbram
|16
|7
|3
|6
|15:21
|24
|7
Slavia B
|16
|7
|2
|7
|27:18
|23
|8
Žižkov
|16
|7
|2
|7
|19:26
|23
|9
Ústí
|17
|6
|3
|8
|30:31
|21
|10
Č. Budějovice
|16
|6
|2
|8
|17:23
|20
|11
Jihlava
|17
|4
|5
|8
|18:21
|17
|12
Prostějov
|17
|4
|4
|9
|18:25
|16
|13
Chrudim
|16
|3
|7
|6
|19:32
|16
|14
Sparta B
|16
|5
|0
|11
|12:34
|15
|15
Vlašim
|16
|3
|4
|9
|22:23
|13
|16
Kroměříž
|17
|4
|1
|12
|14:32
|13
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup