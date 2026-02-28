ONLINE: Zbrojovka - Příbram 1:0. Derby pražských „S“ ve druhé lize bez vítěze
Fotbalová Chance Národní Liga měla v sobotu na programu derby rezerv pražských „S“. Béčko Sparty ještě v nastavení vedlo, v té době ale už hrálo v deseti bez vyloučeného Sebastiana Pecha. Slavia početní výhodu zužitkovala, v páté nastavené minutě srovnala na konečných 2:2. Opava si poradila s Prostějovem 2:1. Dnes ještě od 17:00 brněnská Zbrojovka hostí Příbram. ONLINE přenos kompletního kola sledujte na iSportu.
Opava před týdnem na úvod jara remizovala v Brně s favorizovaným Artisem 3:3 a dobrou formu potvrdila i v sobotu. Nad Prostějovem doma před přestávkou vedla 2:0, hosté sice ještě do pauzy snížili, ale v druhé půli je přibrzdilo vyloučení Poláška z 63. minuty po druhé žluté kartě. Slezané v dosavadních 17 kolech utrpěli jedinou porážku.
Derby „béček“ Slavie a Sparty se poprvé hrálo na hlavním stadionu červenobílých v Edenu a v hledišti se sešla návštěva, která by byla nadprůměrná i pro většinu zápasů v nejvyšší soutěži. Spartu poslal zkraje první i druhé půle dvakrát do vedení Schánělec, domácí ale vždy našli odpověď.
Remízu zařídil v páté z 11 nastavených minut obránce Mbodji, který na podzim za A-tým Slavie nastupoval v Lize mistrů. V té době už Letenští bránili jen v deseti, v 87. minutě dostal Pech za surovou hru rovnou červenou kartu.
Artis už v pátek remizoval na hřišti Jihlavy 1:1. Souboj nováčků Ústí nad Labem - Kroměříž vyhráli hosté 1:0, rozhodl vlastní gól Tomáše Kotta ze 75. minuty. Kroměříž zůstala navzdory čtvrtému vítězství v ročníku poslední v tabulce.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|16
|13
|2
|1
|40:13
|41
|2
Táborsko
|16
|11
|3
|2
|35:14
|36
|3
Opava
|17
|8
|8
|1
|29:16
|32
|4
Artis
|17
|9
|5
|3
|30:19
|32
|5
Slavia B
|17
|7
|3
|7
|29:20
|24
|6
Baník B
|16
|7
|3
|6
|26:23
|24
|7
Příbram
|16
|7
|3
|6
|15:21
|24
|8
Žižkov
|16
|7
|2
|7
|19:26
|23
|9
Ústí
|17
|6
|3
|8
|30:31
|21
|10
Č. Budějovice
|16
|6
|2
|8
|17:23
|20
|11
Jihlava
|17
|4
|5
|8
|18:21
|17
|12
Prostějov
|17
|4
|4
|9
|18:25
|16
|13
Chrudim
|16
|3
|7
|6
|19:32
|16
|14
Sparta B
|17
|5
|1
|11
|14:36
|16
|15
Vlašim
|16
|3
|4
|9
|22:23
|13
|16
Kroměříž
|17
|4
|1
|12
|14:32
|13
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup