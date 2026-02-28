Majitel Ústí: Hrajme víc zápasů, rozšiřme druhou ligu. Platy hráčů? Zvýšila je TV práva, ne Brno
Jen co se objevilo téma s případným rozšířením první fotbalové ligy, přišlo se stejnou ideou druholigové Ústí nad Labem, jehož majitele Přemysla Kubáně štve nízký počet zápasů a extrémně dlouhá zimní pauza. „Místo povídaček ze čtvrté cenové je dobré se řídit daty a pravděpodobností,“ říká šéf klubu, který na sebe dosud upozorňuje především kontroverzním marketingem.
Majitelé platí hráče za to, že nehrají fotbal. I tak by se dala parafrázovat Kubáňova slova z minulosti. Přestávka je dlouhá tři a půl měsíce, oproti prvoligové scéně téměř dvojnásobná. Podzimní část sezony skončila 9. listopadu, jarní odstartovala 27. února. I proto výstřední boss žádá změnu. „Třicet kol je málo, hráči vydrží mnohem víc. Není důvod k tomu hrát méně, než by bylo možné. Produkt bychom měli chtít maximalizovat,“ vzkazuje Kubáň.
Co vás vede k úvahám o změně herního formátu druhé ligy?
„Pauza je nesmyslně dlouhá, mezi podzimem a jarem 111 dní. Jde o to najít schéma, na jehož základě budeme hrát víc zápasů, což bude mít pozitivní důsledky. Lidé uvidí víc fotbalu, hráči se budou lépe rozvíjet, bude to mít vliv na atraktivitu televizních práv. Vychází z toho celá řada důvodů.“
V Chance Lize natáhla program nadstavba. Tu byste brali rovněž o patro níž? „Jednoduché nekonfliktní řešení bez hlubší analýzy je rozšíření soutěže na 18 týmů, což by znamenalo odehrání 34 kol. V součtu jde o 66 zápasů navíc a nárůst o 27,5% herních minut. Bylo by potřeba najít vhodné herní termíny. Kritici tvrdí, že ve druhé lize není vhodná infrastruktura a že se hraje v zimě ve špatných podmínkách. Když jsem se díval na data ČSÚ z hlediska predikce podnebí, lze říct, že kdyby se na podzim hrálo o dva týdny déle, že staticky nejde o téměř žádný rozdíl. Tohle mluví vyloženě proti uvedeným argumentům. Samozřejmě teoreticky může nastat ošklivé počasí, v extrémním případě bude sněžit. Od toho je termínová listina, která má reagovat odložením zápasů. Stejně tak v únoru můžeme začínat o týden dřív a poslední kolo dohrát na začátku června. Je to primitivní řešení, dá se to nafouknout. Nejsme ani proti tomu, kdyby někdo přišel s jiným schématem.“
Ve třetí lize nejsou horší stadiony než ve druhé
Slyšíte i jiné protiargumenty než počasí?
„Zmiňuje se nedostatek profesionálních klubů a související kvalita stadionů. Druhou ligu mám dobře objetou a nemyslím si, že jsou v ní lepší stadiony než například na Kladně, v České Lípě nebo Mostě. Druhá liga nemá patent na infrastrukturu. Nebylo by dramaticky špatně ji hrát třeba v Kladně.“
Víc týmů ale také znamená dělení peněz mezi vícero klubů a tím pádem menší dělení zisků z marketingových práv…
„To by nebyl problém. Jestli dostanete sedm nebo šest milionů… Kluby používají peníze z TV práv na platy, pokud by prostředky ve druhé lize klesly, nestane se nic jiného, než že se to promítne do platů hráčů, jinak to nebude mít v podstatě žádný efekt.“
Souvisí vaše ambice na rozšíření s teoretickými hlasy z první ligy? I zde se začalo o nafouknutí soutěže mluvit, což by logicky ovlivnilo i druhou ligu.
„Mě se na to také ptali, stejně jako dalších zástupců klubů. Na první ligu nemám jednoznačný názor, protože ji nesleduji. Letos jsem z ní neviděl jedinou minutu, vůbec mě nezajímá. Takže nad ní nepřemýšlím. Naopak od rána do večera uvažuji nad druhou ligou, ta mě zajímá nekonečně násobně víc. A na ní mám jednoznačný názor podložený fakty. Byl bych rád, kdyby se vyvolala debata.“
V nejvyšší soutěži po příchodu několika miliardářů vzrostly přestupové částky i hráčské platy. Ovlivňuje vás to i ve druhé lize?
„V ní se obecně stalo to, že televizní práva prodražila platovou hladinu. Dřív bylo inkaso za TV práva okolo dvou milionů korun. Jakmile to skokově stouplo o pět milionů, dá se říct, že během jednoho a půl roku či dvou se tyto peníze rozpustily do platů. Co dřív stálo 1,1 milionu, teď stojí 1,5. To je zásadní rozdíl. Ani dva brněnské kluby Zbrojovka s Artisem nezacloumaly s platovou úrovní druhé ligy. Příliv miliardářů ovlivnil spíš prvoligové dění, což nás trápit nemusí. Pokud nenajdeme adekvátní hráčskou alternativu, sáhneme do zahraničí. Na domácím trhu budeme čím dál méně aktivní. Vždycky budeme vědět, kam sáhnout.“
Vyhlásili jste tří až čtyřletý horizont, v němž chcete zaútočit na postup do první ligy. Splňovali byste infrastrukturní podmínky? V Ústí v roce 2027 přitom bude jedna ze skupin EURO do 19 let…
„Vyhřívaný trávník máme, ale podle poslední analýzy není dostatečný proto, aby splňoval parametry profesionální soutěže. Je potřeba to vyřešit, protože od sezony 2027/28 bude vyhřívání nutné i ve druhé lize. Je to nákladná položka. Za dvanáct let bylo zapnuté dvakrát a podle výpočtů v našem současném stavu jeden vyhřívací den stojí 140 tisíc korun. Pro město je to nutná, ovšem návratná investice. Pokud bude investovat do infrastruktury, mohu slíbit, že my jako vlastník budeme investovat do sportovního úseku natolik, abychom do Ústí první ligu přinesli. To stejné se týká kapacity stadionu. Zrekonstruoval se na 4 tisíce sedaček, což bývala minimální kapacita pro ligu, dnes činí 4 500 sedaček. Prohlížel jsem si detailní projekt z roku 2018 na tisíc míst, rozšíření by bylo možné.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|16
|13
|2
|1
|40:13
|41
|2
Táborsko
|16
|11
|3
|2
|35:14
|36
|3
Opava
|17
|8
|8
|1
|29:16
|32
|4
Artis
|17
|9
|5
|3
|30:19
|32
|5
Baník B
|16
|7
|3
|6
|26:23
|24
|6
Příbram
|16
|7
|3
|6
|15:21
|24
|7
Slavia B
|16
|7
|2
|7
|27:18
|23
|8
Žižkov
|16
|7
|2
|7
|19:26
|23
|9
Ústí
|17
|6
|3
|8
|30:31
|21
|10
Č. Budějovice
|16
|6
|2
|8
|17:23
|20
|11
Jihlava
|17
|4
|5
|8
|18:21
|17
|12
Prostějov
|17
|4
|4
|9
|18:25
|16
|13
Chrudim
|16
|3
|7
|6
|19:32
|16
|14
Sparta B
|16
|5
|0
|11
|12:34
|15
|15
Vlašim
|16
|3
|4
|9
|22:23
|13
|16
Kroměříž
|17
|4
|1
|12
|14:32
|13
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup