Derby béček „S“: poloplný Eden i červená pro přeběhlíka. Loučku vytočilo nastavení
Takovou kulisu ještě zápas Slavie B a Sparty B neměl! Druholigový šlágr mladíků dvou nejvýraznějších českých značek totiž hostil Eden a na místo dorazilo 8,5 tisíc diváků. Ti viděli vše, co zdobí i klasické derby áček – emoce, drama, červenou kartu, gól v nastavení. Ten ale rozčílil hostujícího trenéra Luboše Loučku. „Byli jsme svědky světového rekordu – nastavení jedenácti minut. Neakceptovatelné,“ řekl po remíze 2:2.
Ne, takhle technický fotbal nahoru dolu asi v prvoligovém derby neuvidíme. Ale to se od týmů s věkovými průměry 20,4 a 19 let dalo čekat. Jinak ale mělo střetnutí opravdu všechny ingredience áčkového derby. Počínaje diváky. Nijak zvlášť organizované chorály na Tribuně Sever sice neprobíhaly, ale když tisíce lidí v Edenu zařvali při faulu, šanci nebo vstřelené brance, bylo to pořádně znát. Pozadu nezůstala ani hrstka sparťanů v sektoru hostí, která na startu duelu odpálila pyrotechniku. Atmosféra jak má být.
Lehce ale svázala nohy slávistům. „Atmosféra přidala ke kvalitě utkání. Ale je logické, že to někoho v úvodu mohlo znervóznit, měli jsme na place i šestnáctileté kluky. Celkově nám prvních patnáct minut nefungovalo napadání Sparty,“ podotkl trenér sešívaných Jan Jelínek ohledně nejistého vstupu do utkání.
Ten využili sparťané. V roli nejzkušenějších borců v rámci svých týmů porazil Tomáše Necida (36) sparťanský útočník Tomáš Schánělec (23), který otevřel skóre po rohu a další přidal na 2:1 ve druhém poločase. Bylo zaděláno na překvapení, rozhodně se nečekalo, že by Sparta vyloupila Eden – v tabulce je hluboko pod rivalem a do derby na rozdíl od Slavie nepovolala posily z áčka.
Pak ale přišel zřejmě klíčový moment utkání. Sebastian Pech se na půlce rozhodl zastavit unikajícího Davida Mikulandu i přesto, že na míč už neměl nárok. „Přišlo mi to hodně nešetrné, byly tam nohy ve vzduchu směrem na koleno. Nemyslím si, že to patří do fotbalu,“ mínil Jelínek. Pokud někde pod povrchem bublaly v derby emoce, v tuto chvíli hrnec přetekl. Na obranu spoluhráče přispěchal Marek Naskos a Pecha povalil na zem. V tu chvíli už měl pro stopera Sparty sudí v ruce přichystanou červenou kartu, Naskos dostal žlutou.
Pikantní je, že sedmnáctiletého Pecha původně odchovala Slavie, ale před pěti lety přeběhl přes řeku k rivalovi. Jeho starší bratr Dominik je nadále slávista, který momentálně hraje na hostování ve švýcarském Young Boys Bern.
Emoce samozřejmě vřely i na lavičkách, především celý realizační tým Sparty poslední minuty hodně prožíval. Slavia se pustila do dlouhého obléhání oslabeného soka, rozhodčí totiž nastavil jedenáct minut.
„Zákrok na červenou asi i byl. Ale odveta byla prakticky bez trestu, to za mě byla čistá červená. Pak jsme byli svědky světového rekordu nastavení jedenácti minut. Zajímavé,“ pokrčil rameny kouč rezervy Sparty Luboš Loučka. „Ještě jsem to nezažil. Když jsem se ptal po zápase pana rozhodčího proč, říkal mi, že jsme celý druhý poločas zdržovali hru. Jestli je toto měřítko na jedenáct minut, zápasy by se normálně měly nastavovat o dvacet pět minut. Pak dostanete v nastavení gól. Za mě je to absolutně neakceptovatelné.“
Tlak Slavia v branku opravdu přetavila, hrdinou se stal Youssoupha Mbodji, o jehož definitivním „zapůjčení“ do béčka se rozhodlo teprve v pátek večer po zápasu A týmu s Duklou. Konečný stav 2:2 je pro Spartu i tak výrazným pozitivem.
„Přišlo mi, že kluci byli po zápase smutní z toho, že jsme nevyhráli. To je samozřejmě dobře, ale na druhou stranu - tenhle bod může být jeden z nejdůležitějších v této sezoně,“ pravil Loučka.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|16
|13
|2
|1
|40:13
|41
|2
Táborsko
|16
|11
|3
|2
|35:14
|36
|3
Opava
|17
|8
|8
|1
|29:16
|32
|4
Artis
|17
|9
|5
|3
|30:19
|32
|5
Slavia B
|17
|7
|3
|7
|29:20
|24
|6
Baník B
|16
|7
|3
|6
|26:23
|24
|7
Příbram
|16
|7
|3
|6
|15:21
|24
|8
Žižkov
|16
|7
|2
|7
|19:26
|23
|9
Ústí
|17
|6
|3
|8
|30:31
|21
|10
Č. Budějovice
|16
|6
|2
|8
|17:23
|20
|11
Jihlava
|17
|4
|5
|8
|18:21
|17
|12
Prostějov
|17
|4
|4
|9
|18:25
|16
|13
Chrudim
|16
|3
|7
|6
|19:32
|16
|14
Sparta B
|17
|5
|1
|11
|14:36
|16
|15
Vlašim
|16
|3
|4
|9
|22:23
|13
|16
Kroměříž
|17
|4
|1
|12
|14:32
|13
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup