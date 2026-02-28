Kdo zářil v derby béček: slovenský gólman, navrátilec po zranění i Nigerijec z Kolovrat
Fanoušky mládežnického fotbalu muselo úvodní jarní střetnutí béček pražských „S“ hodně potěšit. Hrál se svižný a technický fotbal, na place se objevily i ročníky 2009 a na obou stranách na sebe upozornily zajímavé individuality. Web iSport vybral šest nejlepších mladíků zápasu. Druhý nejmladší hráč v historii druhé ligy Abel Cedergren mezi ně ale nepatří, zastínil ho devatenáctiletý středopolař Okonkwo. A na straně Sparty? Mladičký gólman Zajac a rychlostně nadupaný český reprezentant s nigerijskými kořeny.
Lewis Azaka (Sparta)
- Pozice: křídelník
- Věk: 17 let
Že je před mladičkým hráčem solidní budoucnost potvrzuje i fakt, že si ho na letní soustředění v Marbelle vytáhl Brian Priske. Azaka má totiž něco navíc – bere si balon ihned do pohybu a svou rychlostí z křídla zvládne soupeře řádně utahat. V derby takhle trápil stejně starého Martina Palaščáka. Možná je to zajímavým národnostním mixem; sedmnáctiletý klučina sice reprezentuje v kategorii U17 Česko, ale má i nigerijské občanství.
Sparta si Azaku vytáhla v 18 letech ze Sokolu Kolovraty a minulý rok s ním podepsala první profesionální kontrakt. Musí ale zpřesnit finální fázi, několik protiútoků v Edenu skvěle začal, ale zakončil špatným rozhodnutím. „Z U19 se dostal do většího fotbalu, je tu krátce. Ve spoustě situací ukázal svůj nesmírný potenciál,“ řekl Luboš Loučka po mladíkově premiéře ve druhé lize.
Eliáš Piták (Slavia)
- Pozice: pravý obránce
- Věk: 19 let
Dát gól v derby před diváky v Edenu? To je samozřejmě meta, na kterou chce dosáhnout každý slávista. Syn slavného otce Eliáš Piták si to odškrtl už v devatenácti letech, byť za béčko. Tlak Slavie zakončil na zadní tyči, což pro pravého obránce rozhodně není náhoda. V systému béčka se totiž často pohybuje až na křídle a nyní zapsal už svou pátou branku v sezoně. Jednou se na podzim dokonce trefil přímo z rohu.
Vše nasvědčuje tomu, že už si zanedlouho dvacetiletý krajní hráč říká o prvoligové angažmá. V zimě proběhly údajné oťukávačky, ptala se Dukla, ale šikovný driblér pro jaro zůstává v béčku. Pokud bude takto pokračovat, jarní posun ho nemine.
Sebastián Zajac (Sparta)
- Pozice: brankář
- Věk: 18 let
Tak to byl start v druholigovém fotbale jako víno! Teprve osmnáctiletý Slovák, kterého si Sparta po podzimu stáhla z Loko Praha (ČFL), dostal důvěru hned do derby a rozhodně se nenudil. Celkem nastřádal hned osm zákroků, často zblízka, reflexivních a několik přímo exkluzivních. Tu nejlepší parádu ukázal krátce po změně stran, když v rychlosti reagoval na dorážku Matouše Srba z voleje.
„Kloubouk dolu před Zajdou. Měl tam asi tři neuvěřitelné zákroky. Že si odvážíme bod, jde z velké části na jeho vrub,“ komentoval Luboš Loučka. Formuje se tu nová jednička pro béčko Sparty? Tak jednoduché to nebude, v kádru jsou stále i Pedro Rodriguez či zkušený Daniel Kerl.
Izuchukwu Okonkwo (Slavie)
- Pozice: střední záložník
- Věk: 19 let
Nigerijskému záložníkovi ve službách Slavie také už táhne na dvacet, v Edenu však rozhodně ukázal vlohy pro velký fotbal. Koneckonců už ho za sebou má: v Evropě působil v bulharském Plovdivu a pak v arménském Vanu. V první lize tam nasázel pět branek a minulý rok si ho přijeli po zevrubném skautingu osobně prohlédnout i trenéři slávistického béčka. Pak mladík zamířil do Prahy. V derby dominoval středu zálohy, ačkoliv jednou špatně načasovaným vystoupením pustil do šance Lukáše Moudrého.
„Box to box hráč, obrovský fyzický fond a perimetr pohybu. Je také takový zloděj míčů, dokáže se dostat do akcí, které zavání protiútokem a dotáhnout je. Něco jako když se v první půli dotáhl přes Necida do boxu a mohl dát gól,“ vzpomněl Jan Jelínek situaci, kdy zazářil hostující gólman Zajac.
Ondřej Lilling (Sparta)
- Pozice: stoper
- Věk: 21 let
Věkově už patří mezi ty zkušenější, ale za poslední sezonu a půl má sparťanský stoper na pažbě pouhých šestnáct zápasů. „Co jsem u béčka, tak jsem ho bohužel snad neviděl hrát víc jak pět zápasů v kuse. Měl těžké zranění kolena, pak svalové problémy,“ líčil zklamaně Luboš Loučka.
V derby se Lilling postavil na levého stopera v defenzivní trojce a často na něj vycházely souboje s Tomášem Necidem. I díky němu z nich ale bývalý reprezentant často odcházel jako poražený. A když už se dostal k zakončení ve vápně, sparťan mu skočil pod nohy. „Ta jeho rvavost, touha vyhrát a potenciál ho ještě můžou dostat hodně daleko. Ale musí vydržet zdravý,“ ví Loučka.
David Mikulanda (Slavia)
- Pozice: křídelník/záložník
- Věk: 20
Už to bude přes rok, co si talentovaný blonďák udělal jedno z nejhorších fotbalových zranění – přetržený přední zkřížený vaz v koleni. Přesto se s ním Slavia rozhodla prodloužit smlouvu, jelikož na podzim minulé sezony patřil Mikulanda k lídrům druholigového béčka. Návrat na hřiště byl pro dvacetiletého hráče emotivní.
Ale rozhodně se nestyděl. Po hodině hry naskočil rozhýbat neproduktivní ofenzivu, což se podařilo na výbornou. Odehrál lepší part než Cedergren či Belžík, vystrašil střelou brankáře Zajace a nakonec vyhrál i faul na klíčovou červenou kartu Pecha. „Máme z toho obrovskou radost. Pracuje od začátku přípravy, byl plnohodnotně připraven. S Mikym jsem se po zápase bavil. To zklamání, když se mu zranění stalo, bylo velké. A on se vrátí zrovna na takový velký zápas – derby v Edenu.