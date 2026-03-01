Předplatné

Zbrojovka: Těsná výhra vlastním gólem. Výkony musí stoupat, řekl Svědík. Co Vorlický?

Vlastní gól Kryštofa Karbana vysvobodil Zbrojovku v jarní druholigové premiéře. Suverén soutěže se na výhru 1:0 nadřel, nepodal zrovna přesvědčivý výkon. Nicméně splnil plán a opevnil se na prvním místě tabulky. V cestě za přímým postupem mu už může reálně konkurovat pouze Táborsko, soupeř v dalším kole. „Věřím, že tam budeme hrát líp a vyhrajeme,“ prohlásil kapitán Stanislav Hofmann. „V kabině jsme si říkali, že naše výkony musí stoupat a gradovat,“ připojil trenér Martin Svědík. 

Když Rymarenkův přímý kop po půlhodině usměrnil bránící Kryštof Karban za záda vlastního brankáře Martina Melichara, domácím se ulevilo. Před pěti tisícovkami diváků (skvělá návštěva!) těžko otevírali defenzivu nováčka, který hrál velmi dobře. Zlobil hlavně šikovný Sulaiman Mulumba, hosté nedotáhli několik nadějných brejků. „Po vstřelené brance naše aktivita úplně usnula. Ve druhém poločase jsme se do toho už vůbec nedostali. Nehráli jsme dobře. Kvalita výkonu nebyla taková, jít hrát po čtyřech měsících ostrý zápas je něco úplně jiného než příprava,“ líčil trenér Martin Svědík. „Vedli jsme 1:0 a měli jsme strach hrát. Vyhodili jsme strašně moc balonů. Příbram se hodně zlepšila, má šikovné hráče. Vyzdvihl bych práci Jirky Kohouta, je dobrý trenér,“ dodal směrem ke kolegovi.

Favorit sice trefil Velichem břevno a Hoffmanem hlavičkou střed brány, ale jinak se do čistých šancí nedostával. Naopak gólman Adam Hrdina zachránil nohou nepříjemnou situaci po akci Daniela Šmigy, jenž se protáhl po lajně a hledal spoluhráče ve vápně.  

Až v 65. minutě šel do hry nejsledovanější hráč Zbrojovky – záložník Lukáš Vorlický, host ze Slavie. Byl vidět, ne že ne. Třikrát perfektně udržel a potáhl balon, techniku má vytříbenou. Ani jeho snaha ale pojišťovací branku nepřinesla, a tak kouč v závěru radši poslal do hry dalšího stopera Filipa Vedrala místo aktivního křídelníka Tadeáše Vachouška.

Ubránit těsný náskok bylo prioritou. To se povedlo, byť snaživý soupeř byl v nastaveném čase blízko senzačnímu vyrovnání. „Podali jsme slušný výkon a mohli jsme pomýšlet i na bod,“ mínil příbramský kouč Jiří Kohout, jenž postupně posílal na plac rychlostně vybavené borce. „Ke konci jsme hodně nakopávali, což naše hra úplně není. Mohli jsme to dohrát ještě líp,“ usoudil.

Za hlavní přednost vítězů označil standardní situace, které má na povel jeden z asistentů Pavel Zavadil. „Mají je perfektně zmáknuté,“ ocenil Kohout. „Pro nás je důležité, že máme tři body a udrželi jsme nulu vzadu,“ zmínil Svědík, který postavil osvědčenou sestavu z podzimu.

Do elitní jedenáctky zařadil jediného zimního nováčka, a to záložníka Štěpána Langera z Olomouce. „Měl dobré pasáže, ale určitě čekáme větší kvalitu,“ ohodnotil ho kouč. Pak už se dostalo jen na Vorlického. „Víme, v čem je silný a proč jsme ho chtěli. Ale jsou herní prvky, které musí dodržovat a hlavně na ně mít víc síly,“ uvedl brněnský kouč k jeho nezařazení do základu.

Trio Andrew, Mareš a Markovič prosedělo celý duel na lavičce. Na ní bylo jedenáct hráčů, čili maximální počet. A to ještě chyběl zraněný tahoun středu pole Patrik Čavoš. „Bereme hráče s charakterem, kteří jsou s tímto stavem svolní. Probíráme to s nimi, jsme jeden tým. Situace se mění ze dne na den. Každý si hraje o svoje místo, tréninkový proces je díky tomu úplně jiný,“ pochvaloval si Svědík. „Kluci jsou parta. Není tam nikdo, kdo by byl zahořklý. Ano, někdo je zklamaný, ale nevidíte to na tréninku, na chování v kabině,“ dodal spokojeně.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka17142141:1344
2Táborsko16113235:1436
3Opava1788129:1632
4Artis1795330:1932
5Slavia B1773729:2024
6Baník B1673626:2324
7Příbram1773715:2224
8Žižkov1672719:2623
9Ústí1763830:3121
10Č. Budějovice1662817:2320
11Jihlava1745818:2117
12Prostějov1744918:2516
13Chrudim1637619:3216
14Sparta B17511114:3616
15Vlašim1634922:2313
16Kroměříž17411214:3213
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup
