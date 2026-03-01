Kapitán Zbrojovky Hofmann: Štěstí, že je vedle mě Kaká. Výhra má přinést klid
Když to nejde technicky, kombinačně, ani silou, pomůžou standardní situace. Jedna z nich zachránila Zbrojovku v úvodní jarní bitvě s odolnou Příbramí (1:0) a kapitán Stanislav Hofmann (35) si ulevil: „Potřebovali jsme uhrát první kolo za tři body, abychom dostali do nohou a do kabiny klid,“ prohlásil zkušený stoper. Následně čekají Svědíkův soubor dva klíčové duely – v Táborsku a ostré brněnské derby s Artisem.
Příbram měla v plánu dostávat se za vaši obranu pomocí rychlých náběhů. Bylo to znát?
„Každý tým už má vpředu rychlé hráče, vždycky se na to připravujeme. Já mám štěstí, že je vedle mě Kaká. Když natáhne krok, je velmi rychlý. Víme, že tohle na nás týmy budou hrát. Většinou proti nám slezou, čekají na ztrátu uprostřed nebo odražený balon z vápna a dávají to rychle nahoru. Je na nás, jaké máme zbytkové postavení. Myslím, že jsme si to celkem pohlídali, i když nějaké brejkové situace měli. Odcházíme s nulou, což je pro nás vždycky důležité.“
Jedinou branku jste vstřelili po přímém kopu. Standardky jsou v současném fotbale extrémně důležité, že?
„Věnovali jsme jim spoustu času. Hlavně kopající kluci to dost často trénovali. Na starosti má standardky Pavel Zavadil a v prvním poločase jsme z nich byli nebezpeční. Z jedné jsme dali gól. I když byl vlastní, měli jsme tam dobrý tlak. Pak jsem to měl na hlavě, určitě z toho taky mohl být gól. Beru to jako chybu.“
Na podzim jste v Příbrami vyhráli hladce 7:2. Tentokrát už to bylo daleko těžší. Udělal soupeř za tu dobu velký krok dopředu?
„Určitě to byl jiný tým. Tehdy nám pomohly rychlé góly. Pak soupeř trošku odpadne, přestane si věřit. Teď jsme naopak my po gólu ubrali a posledních patnáct minut prvního poločasu jsme nechali Příbram nadechnout. Oni zjistili, že to jde a trošku jsme znervózněli. Někdy je to i o tíze, že musíme vyhrávat každý zápas. Každý čeká, že přijede Příbram a dáme jí tři góly. Ale takhle to vždycky není.“
Rival z Artisu ztrácí, takže jste hned na startu jara víc v klidu?
„Není to jen o Artisu, hned za námi je Táborsko. Potřebovali jsme uhrát první kolo za tři body, abychom dostali do nohou a do kabiny klid. Můžeme si teď věřit víc na míči a víc si na hřišti dovolit.“
Vyhovuje vám spolupráce s novým středním záložníkem Štěpánem Langerem z Olomouce?
„Lanži je nový, chtěl balony, aby se chytil. Je vidět, že chce hrát. To je pro nás dobře.“
Za poslední půlhodinu naskočil šikula Lukáš Vorlický, velká posila ze Slavie. Jak se brání na tréninku?
„Tam do sebe nechodíme jako v zápase. Musí být zdravý, což teď je. I pro něj je to dobrý začátek. Chytil se v domácím zápase, měl výborné věci do vápna. Jen škoda, že z toho nebyl gól. Těšíme se, co bude předvádět dál.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Jablonec
|24
|13
|6
|5
|31:23
|45
|4
Plzeň
|23
|12
|6
|5
|42:28
|42
|5
Liberec
|24
|10
|7
|7
|37:24
|37
|6
Hr. Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|7
Olomouc
|23
|9
|6
|8
|23:22
|33
|8
Karviná
|23
|10
|2
|11
|35:38
|32
|9
Zlín
|23
|7
|7
|9
|26:29
|28
|10
Teplice
|24
|6
|8
|10
|24:30
|26
|11
Bohemians
|23
|7
|5
|11
|20:29
|26
|12
Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13
Ml. Boleslav
|24
|5
|8
|11
|32:47
|23
|14
Slovácko
|23
|4
|7
|12
|16:29
|19
|15
Baník
|24
|4
|7
|13
|18:33
|19
|16
Dukla
|24
|2
|9
|13
|14:36
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu