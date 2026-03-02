Předplatné

Nepustili ho za lepším, tak odejde sám. Dvorník dal výpověď, Baník bude hledat kouče

Trenér rezervy ostravského Baníku Josef DvorníkZdroj: fcb.cz
Michal Kvasnica
Je to zcela nestandardní, výjimečná, neobvyklá věc. V českém fotbalovém prostředí stoprocentně. Že by podal trenér výpověď a od léta vyhlížel nové angažmá, se tady fakt nestává. Většinou dochází k odvolání či dohodám, což však neplatí pro Ostravu. Kouč druholigového béčka Josef Dvorník, o kterého byl zájem v Dukle, Košicích či Olomouci, to podle informací iSportu v pátek udělal. Oficiální dokument má vedení Baníku na stole, tudíž na Bazalech se bude hledat šéf rezervy. Jde o jedno z hlavních témat nového dílu pořadu Liga naruby.

Byla to jen otázka času, pochopitelná. Když ostravský management nepustil Josefa Dvorníka do Dukly, Košic či Olomouce, a ani ho po konci Pavla Hapala a Tomáše Galáska nepovýšil do pozice hlavního trenéra prvoligového A-týmu, došel sedmačtyřicetiletý chlapík k rozhodnutí změnit prostředí.

Podle informací iSportu doručil Dvorník vedení Baníku na konci minulého pracovního týdne platnou výpověď s účinností od prvního března. A jelikož je její lhůta čtyřměsíční, bude kouč od prvního července pro případné zájemce volně k mání.

Vychází to na setrvání v jarní sezoně, kterou Dvorník s rezervou Slezanů v neděli zahájil úspěšně. S mladým mužstvem (věkový průměr hráčů základní sestavy činil i se zkušeným stoperem Dominikem Simerským pouhých 20,8 let) bez posil z áčka zaslouženě porazil České Budějovice 2:0 a setrval na pátém místě druholigové tabulky.

Prioritou je elitní výběr

Nejpozději nový ročník už však, pokud nedojde k nějaké nečekané nové dohodě, s nejvyšší pravděpodobností začne Dvorník po třech letech na jiné adrese. O překvapení nejde, protože někdejší mistr ligy s FCB ze sezony 2003/04 dal v uplynulých měsících několikrát upřímně najevo, že má ambice se posouvat, stejně jako do ligy nedávno postrčil Emmanuela Uchennu, Marka Havrana, Jakuba Piru, Abdullahiho Beweneho či Martina Šuberta.

Sportovní úsek tak bude zřejmě brzy hledat náhradu. Třeba dojde k posunu Roberta Pištěka z dorostu U19, nebo k transferu Davida Holiše z partnerských třetiligových Vítkovic. Vzhledem k blízkým vazbám na lidi na Bazalech to rozhodně může být rovněž reálná varianta.

Prioritou je nicméně pro Ostravu nyní elitní výběr, který je v Chance Lize předposlední se čtyřbodovou ztrátou na nebarážovou třináctou příčku. Na ní je Mladá Boleslav. Áčko má navíc na programu ve středu čtvrtfinále MOL Cupu v Hradci Králové, jaro startuje ve stejný den i devatenáctka atraktivním domácím zápasem se Spartou. B-tým jede v sobotu na půdu čtvrtého Artisu.

Klub ani Dvorník se zatím redakci k dané záležitosti navzdory nedělnímu dotazu ještě nevyjádřili.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka17142141:1344
2Táborsko17113336:1636
3Opava1788129:1632
4Artis1795330:1932
5Baník B1783628:2327
6Žižkov1782721:2726
7Slavia B1773729:2024
8Příbram1773715:2224
9Ústí1763830:3121
10Č. Budějovice1762917:2520
11Jihlava1745818:2117
12Vlašim1744924:2416
13Prostějov1744918:2516
14Chrudim1737720:3416
15Sparta B17511114:3616
16Kroměříž17411214:3213
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

