Odpočatý Střihavka zachraňuje druhou ligu: Vlašim mi dodala oheň. Proč má nový trenérský tým?
Po pěti měsících od hořkého konce v Pardubicích si David Střihavka poprvé stoupl v soutěžním zápase na lavičku. S novým realizačním týmem v zádech, s novým týmem, v nové soutěži. A hned z toho byl pro fotbalisty Vlašimi, která bojuje o život ve druhé lize, ohromně cenný skalp. Vždyť na domácím hřišti sestřelila druhé Táborsko 2:1. „Po vítězství se samozřejmě dobře chválí, ale už mám nějaké zkušenosti a trochu pokory,“ řekl pro iSport dvaačtyřicetiletý trenér a popsal, jak novou štaci prožívá.
Co se ve vás před prvním zápasem mísilo? Nervozita, natěšenost?
„Abych byl upřímný, tak obojí. Ta správná sportovní nervozita tam byla. Musím říct, že po Pardubicích jsem zažíval hodně těžké období a po hodně dlouhé době jsem odvedl mistrovské utkání. Musím poděkovat celému klubu, hráčům, realizáku… Vždyť jsme jako předposlední hráli proti druhému mančaftu ligy, který má reálné ambice na postup do první ligy. Je to velká vzpruha.“
Berete to jako logické vyústění úspěšné přípravy?
„Víte, jak to je. Povede se příprava, ale mistrák je něco jiného. Ale i v přípravě vás chtějí týmy porazit a vyhrát sedmkrát za sebou není jen tak. Ukázalo se, že jsme na cestě, která vede k úspěchu. Tudíž to jako takové vyústění beru.“
Zmínil jste období po vyhazovu z Pardubic. Odpočinul jste si psychicky?
„První měsíc pro mě byl fakt složitý, to řeknu na rovinu. Pak už jsem si odpočinul. Každý snáší ukončení působení v klubu jinak, pro mě to bylo