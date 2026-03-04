Předplatné

Divácký boom v druhé lize. Přes osm tisíc na TOP zápase, rekordní průměr kola

Souboj rezerv Slavie a Sparty
Souboj rezerv Slavie a SpartyZdroj: X / AC Sparta Praha
Tomáš Schánělec se raduje z gólu v derby béček „S“
Souboj rezerv Slavie a Sparty
Velká šance béčka Sparty gólem neskončila
Béčko Sparty se ujalo vedení
Nástup k utkání rezerv Slavie se Spartou
Radost hráčů Zbrojovky Brno
Zbrojovka těsně porazila Příbram
Petr Fantyš
Chance Národní Liga
Restart Chance Národní Ligy i přes chladné počasí přilákal na tribuny velké množství fanoušků. Na derby béček Slavie a Sparty dorazilo hned 8 426 fanoušků a zájem překonal hned sedm utkání uplynulého kola nejvyšší fotbalové soutěže. V součtu tak návštěvnost kola dosáhla na průměr 2 530 diváků, což je druhý nejvyšší počet v historii soutěže.

Druhá liga zažívá v této sezoně fanouškovský boom. Zatímco v minulých osmi sezonách ani jednou nepřekonal divácký průměr celé sezony tisíc diváků na jedno utkání, v aktuálním ročníku chodí na stadiony v Chance Národní Lize v průměru 1 414 diváků.

Nejvyšší návštěvnost pak přinesl právě odehraný první jarní víkend, kdy do ochozů přišlo v součtu přes dvacet tisíc lidí a s průměrem 2 530 na zápas atakoval dokonce absolutní rekord druhé nejvyšší fotbalové soutěže.

„Nárůst návštěvnosti v Chance Národní Lize v této sezoně je pozitivním signálem pro český profesionální fotbal. Odráží nejen zvyšující se sportovní kvalitu soutěže, ale také rostoucí úroveň aktivit klubů v oblasti marketingu a servisu pro fanoušky. Tato čísla jsou pro nás zároveň motivací i závazkem do dalších měsíců i let. Pokud chceme nastavený směr dlouhodobě udržet, musíme s kluby na dosavadní práci dál systematicky navazovat a tento trend rozvíjet,“ řekl obchodní a marketingový ředitel LFA Daniel Hajný.

Oficiální statistiky s údaji o divácích z minulých sezon bohužel neexistují, ale dá se vycházet z webu Transfermarkt, který statistiky návštěvnosti sleduje od sezony 2006/07.

Za posledních dvacet sezon se podle těchto údajů stalo pouze jednou, že by na zápasy druhé ligy dorazilo vyšší množství fanoušků, a to na konci května 2017, kdy bylo na stadionech v průměru ještě o 30 diváků víc.

Tehdy v závěrečném kole návštěvnost vyšponovali rivalové bojující o postup. Baník Ostrava před necelými devíti lety porazil doma Znojmo 3:0 a přímo na stadionu ve Vítkovicích slavilo 11 442 diváků.

V případě neúspěchu mohla konkurenta předstihnout Opava, kam na utkání proti již jistě první Olomouci přišlo 6 136 fanoušků. Tyto dva zápasy tak vytáhly celkový průměr na historické maximum 2 560 diváků. Na žádný další duel kola přitom nedorazilo víc než 601 lidí.

Táhne i Zbrojovka

K podobným číslům se pak druhá liga dlouho nepřiblížila. První desítku nejnavštěvovanějších kol v historii soutěže doplňuje ještě páté kolo stejného ročníku a sedmkrát následuje na fanoušky bohatá sezona 2008/09, kdy návštěvu ve druhé lize táhly silné značky jako Bohemians, Slovácko, Karviná a Opava.

Uplynulý víkend ovšem po historické metě sahal. Hlavním tahákem bylo derby druhých týmů Slavie a Sparty, na které do Edenu přišlo 8 426 diváků a celkově jde o třetí nejvyšší návštěvu od sezony 06/07. Výš se dostal jen již zmíněný postupový zápas Baníku se Znojmem a také derby mezi Baníkem a Opavou ze stejné sezony. Tehdy na stadion zavítalo dokonce 12 111 fotbalových nadšenců.

Minulý víkend však nešlo pouze o žádané utkání pražských S. Velmi solidní zástupy lidí byly k vidění především také na utkání Zbrojovky s Příbramí, kam dorazilo 4 985 fanoušků, což překonalo šest utkání posledního víkendu první ligy.

Za zmínku stojí také zápasy Opava - Prostějov (2 131) a Žižkov - Chrudim (1 848).

Jednoznačným tahounem je ovšem již zmíněná Zbrojovka, která ve druhé lize drží výborný průměr 4 393 fanoušků, čímž by patřila do lepší poloviny i v nejvyšší české soutěži.

Návštěva zápasů brněnského celku zatím nikdy nešla pod čislo 3 414. Ještě v předchozím ročníku přitom Zbrojovka přitáhla na jedno utkání maximálně 3 092 diváků.

I díky ní tak už podeváté v sezoně překonal průměr kola celé soutěže nejvyšší výsledek z minulého ročníku, tedy 1 246 fanoušků.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka17142141:1344
2Táborsko17113336:1636
3Opava1788129:1632
4Artis1795330:1932
5Baník B1783628:2327
6Žižkov1782721:2726
7Slavia B1773729:2024
8Příbram1773715:2224
9Ústí1763830:3121
10Č. Budějovice1762917:2520
11Jihlava1745818:2117
12Vlašim1744924:2416
13Prostějov1744918:2516
14Chrudim1737720:3416
15Sparta B17511114:3616
16Kroměříž17411214:3213
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

