Druhá liga sahala po diváckém rekordu: derby béček zastínilo nejvyšší soutěž, táhne i Zbrojovka
Restart Chance Národní Ligy i přes chladné počasí přilákal na tribuny velké množství fanoušků. Na derby béček Slavie a Sparty dorazilo hned 8 426 fanoušků a zájem překonal hned sedm utkání uplynulého kola nejvyšší fotbalové soutěže. V součtu tak návštěvnost kola dosáhla na průměr 2 530 diváků, což je druhý nejvyšší počet v historii soutěže.
Druhá liga zažívá v této sezoně fanouškovský boom. Zatímco v minulých osmi sezonách ani jednou nepřekonal divácký průměr celé sezony tisíc diváků na jedno utkání, v aktuálním ročníku chodí na stadiony v Chance Národní Lize v průměru 1 414 diváků.
Nejvyšší návštěvnost pak přinesl právě odehraný první jarní víkend, kdy do ochozů přišlo v součtu přes dvacet tisíc lidí a s průměrem 2 530 na zápas atakoval dokonce absolutní rekord druhé nejvyšší fotbalové soutěže.
„Nárůst návštěvnosti v Chance Národní Lize v této sezoně je pozitivním signálem pro český profesionální fotbal. Odráží nejen zvyšující se sportovní kvalitu soutěže, ale také rostoucí úroveň aktivit klubů v oblasti marketingu a servisu pro fanoušky. Tato čísla jsou pro nás zároveň motivací i závazkem do dalších měsíců i let. Pokud chceme nastavený směr dlouhodobě udržet, musíme s kluby na dosavadní práci dál systematicky navazovat a tento trend rozvíjet,“ řekl obchodní a marketingový ředitel LFA Daniel Hajný.
Oficiální statistiky s údaji o divácích z minulých sezon bohužel neexistují, ale dá se vycházet z webu Transfermarkt, který statistiky návštěvnosti sleduje od sezony 2006/07.
Za posledních dvacet sezon se podle těchto údajů stalo pouze jednou, že by na zápasy druhé ligy dorazilo vyšší množství fanoušků, a to na konci května 2017, kdy bylo na stadionech v průměru ještě o 30 diváků víc.
Tehdy v závěrečném kole návštěvnost vyšponovali rivalové bojující o postup. Baník Ostrava před necelými devíti lety porazil doma Znojmo 3:0 a přímo na stadionu ve Vítkovicích slavilo 11 442 diváků.
V případě neúspěchu mohla konkurenta předstihnout Opava, kam na utkání proti již jistě první Olomouci přišlo 6 136 fanoušků. Tyto dva zápasy tak vytáhly celkový průměr na historické maximum 2 560 diváků. Na žádný další duel kola přitom nedorazilo víc než 601 lidí.
Táhne i Zbrojovka
K podobným číslům se pak druhá liga dlouho nepřiblížila. První desítku nejnavštěvovanějších kol v historii soutěže doplňuje ještě páté kolo stejného ročníku a sedmkrát následuje na fanoušky bohatá sezona 2008/09, kdy návštěvu ve druhé lize táhly silné značky jako Bohemians, Slovácko, Karviná a Opava.
Uplynulý víkend ovšem po historické metě sahal. Hlavním tahákem bylo derby druhých týmů Slavie a Sparty, na které do Edenu přišlo 8 426 diváků a celkově jde o třetí nejvyšší návštěvu od sezony 06/07. Výš se dostal jen již zmíněný postupový zápas Baníku se Znojmem a také derby mezi Baníkem a Opavou ze stejné sezony. Tehdy na stadion zavítalo dokonce 12 111 fotbalových nadšenců.
Minulý víkend však nešlo pouze o žádané utkání pražských S. Velmi solidní zástupy lidí byly k vidění především také na utkání Zbrojovky s Příbramí, kam dorazilo 4 985 fanoušků, což překonalo šest utkání posledního víkendu první ligy.
Za zmínku stojí také zápasy Opava - Prostějov (2 131) a Žižkov - Chrudim (1 848).
Jednoznačným tahounem je ovšem již zmíněná Zbrojovka, která ve druhé lize drží výborný průměr 4 393 fanoušků, čímž by patřila do lepší poloviny i v nejvyšší české soutěži.
Návštěva zápasů brněnského celku zatím nikdy nešla pod čislo 3 414. Ještě v předchozím ročníku přitom Zbrojovka přitáhla na jedno utkání maximálně 3 092 diváků.
I díky ní tak už podeváté v sezoně překonal průměr kola celé soutěže nejvyšší výsledek z minulého ročníku, tedy 1 246 fanoušků.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|17
|14
|2
|1
|41:13
|44
|2
Táborsko
|17
|11
|3
|3
|36:16
|36
|3
Opava
|17
|8
|8
|1
|29:16
|32
|4
Artis
|17
|9
|5
|3
|30:19
|32
|5
Baník B
|17
|8
|3
|6
|28:23
|27
|6
Žižkov
|17
|8
|2
|7
|21:27
|26
|7
Slavia B
|17
|7
|3
|7
|29:20
|24
|8
Příbram
|17
|7
|3
|7
|15:22
|24
|9
Ústí
|17
|6
|3
|8
|30:31
|21
|10
Č. Budějovice
|17
|6
|2
|9
|17:25
|20
|11
Jihlava
|17
|4
|5
|8
|18:21
|17
|12
Vlašim
|17
|4
|4
|9
|24:24
|16
|13
Prostějov
|17
|4
|4
|9
|18:25
|16
|14
Chrudim
|17
|3
|7
|7
|20:34
|16
|15
Sparta B
|17
|5
|1
|11
|14:36
|16
|16
Kroměříž
|17
|4
|1
|12
|14:32
|13
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup