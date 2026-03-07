Budějovice si poradily s rezervou Slavie. Opava o skóre třetí, Artis - Baník „B“ 1:0
Opavští fotbalisté v 18. kole druhé ligy vyhráli na hřišti Chrudimi 2:0 a udrželi si třetí příčku v tabulce, která by jim po skončení soutěže zajistila baráž. Stejně bodů, ale horší skóre má čtvrtý Artis Brno, který zdolal ostravské béčko 1:0. Nedělní program nabídne dva zápasy. Dopoledne sparťanská rezerva vyzve Ústí nad Labem, od 14:45 pak ve šlágru víkendu vedoucí Zbrojovka dorazí na hřiště druhého Táborska. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.
O další porážce Chrudimi v jejím pardubickém azylu rozhodl po změně stran obránce Štěpánek svým prvním gólem od lednového přestupu ze Zbrojovky Brno. Tři body pro hosty zpečetil v nastavení senegalský útočník Ndiaye. Šňůra Východočechů bez vítězství se protáhla už na šest zápasů a ani nový trenér Marek Kulič to na třetí pokus na chrudimské lavičce nezměnil.
Artis vstoupil do jarní části dvěma remízami, ale dnes se vrátil na vítěznou vlnu. V nastavení prvního poločasu stanovil výsledek pětatřicetiletý Navrátil, záložník s více než čtyřmi sty ligovými starty, který v zimní přestávce přišel z olomoucké Sigmy. Ostravský tým, který vyhrál tři předchozí zápasy bez inkasované branky, zůstává pátý.
Vlašim byla jediným týmem, který ve druhé lize ještě nevyhrál venku, ale na půdě poslední Kroměříže to dokázala. Duel dvou ohrožených týmů rozhodl šest minut před koncem albánský útočník Rama, který je ve Vlašimi na hostování ze Slavie.
Hosté se díky třetí výhře v řadě přesunuli z předposledního místa po polovině soutěže už do klidnějšího středu tabulky. Nový trenér David Střihavka, který mužstvo převzal v lednu, slaví tři body i ve svém druhém soutěžním zápase na lavičce.
Páteční duely nabídly dvě remízy. Prostějov doma vydřel bod proti Žižkovu (2:2), Jihlava remizovala v Příbrami 1:1.
Úvodní tři branky utkání padly po rohových kopech. Prostějov poslal do vedení Kramář, ještě do poločasu srovnal Richter a po změně stran dokonal obrat Batioja. Konečné skóre stanovil v 72. minutě hlavou Hranoš.
Rovněž druhé páteční utkání Příbram - Jihlava skončilo nerozhodně. Na konci první půle se proti svému bývalému týmu prosadil domácí kapitán Piško, v 50. minutě srovnal Omotoye. Příbram je sedmá, Jihlava jedenáctá.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|17
|14
|2
|1
|41:13
|44
|2
Táborsko
|17
|11
|3
|3
|36:16
|36
|3
Opava
|18
|9
|8
|1
|31:16
|35
|4
Artis
|18
|10
|5
|3
|31:19
|35
|5
Baník B
|18
|8
|3
|7
|28:24
|27
|6
Žižkov
|18
|8
|3
|7
|23:29
|27
|7
Příbram
|18
|7
|4
|7
|16:23
|25
|8
Slavia B
|18
|7
|3
|8
|29:22
|24
|9
Č. Budějovice
|18
|7
|2
|9
|19:25
|23
|10
Ústí
|17
|6
|3
|8
|30:31
|21
|11
Vlašim
|18
|5
|4
|9
|25:24
|19
|12
Jihlava
|18
|4
|6
|8
|19:22
|18
|13
Prostějov
|18
|4
|5
|9
|20:27
|17
|14
Chrudim
|18
|3
|7
|8
|20:36
|16
|15
Sparta B
|17
|5
|1
|11
|14:36
|16
|16
Kroměříž
|18
|4
|1
|13
|14:33
|13
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup