Cenná výhra Zbrojovky! Lídr proti druhému Táborsku zvýšil náskok. Prohry béček „S“
Fotbalisté brněnské Zbrojovky pokračují na jaře ve skvělé formě. Výhrou 1:0 na hřišti druhého Táborska v 18. Kole Chance Národní Ligy si lídr soutěže zvýšil náskok na prvním místě už o 11 bodů. Radoval se i jeho městský rival Artis, který porazil rezervu Baníku 1:0. Na třetím místě se ovšem drží Opava po vítězství 2:0 nad Chrudimí. Porážku vstřebávaly béčka Slavie (0:2 v Českých Budějovicích) i Sparty (0:2 proti Ústí nad Labem).
Chance Národní Liga 2025/2026
Hráči sparťanského béčka byli v úvodu aktivnější, zlomila je ale situace z 51. minuty. Schánělec dostal druhou žlutou kartu a Sparta musela do deseti. Verdikty rozhodčího Vejtasy rozlítily domácího trenéra Loučku natolik, že ho sudí po dvou napomínáních během minuty poslal po vyloučení pryč z lavičky. Přesilovku využil v 65. minutě Moulis a za chvíli přidal pojistku hlavičkou Goj.
O další porážce Chrudimi v jejím pardubickém azylu rozhodl po změně stran obránce Štěpánek svým prvním gólem od lednového přestupu ze Zbrojovky Brno. Tři body pro hosty zpečetil v nastavení senegalský útočník Ndiaye. Šňůra Východočechů bez vítězství se protáhla už na šest zápasů a ani nový trenér Marek Kulič to na třetí pokus na chrudimské lavičce nezměnil.
Artis vstoupil do jarní části dvěma remízami, ale dnes se vrátil na vítěznou vlnu. V nastavení prvního poločasu stanovil výsledek pětatřicetiletý Navrátil, záložník s více než čtyřmi sty ligovými starty, který v zimní přestávce přišel z olomoucké Sigmy. Ostravský tým, který vyhrál tři předchozí zápasy bez inkasované branky, zůstává pátý.
První venkovní výhra Vlašimi
České Budějovice díky povedenému závěru zdolaly B-tým Slavie 2:0. Domácí Vaníček po půlhodině hry neproměnil pokutový kop, Dynamo to ale nakonec nemuselo mrzet. Na první gól si však muselo počkat do 85. minuty, kdy se trefil Nigerijec Chizurum. Jihočeši skórovali ve druhé lize téměř po 300 minutách. Pojistku přidal právě Vaníček. České Budějovice vyhrály po dvou porážkách a posunuly se na deváté místo o bod za svého dnešního soupeře. Pražané nezvítězili ani ve druhém jarním kole.
Vlašim byla jediným týmem, který ve druhé lize ještě nevyhrál venku, ale na půdě poslední Kroměříže to dokázala. Duel dvou ohrožených týmů rozhodl šest minut před koncem albánský útočník Rama, který je ve Vlašimi na hostování ze Slavie.
Hosté se díky třetí výhře v řadě přesunuli z předposledního místa po polovině soutěže už do klidnějšího středu tabulky. Nový trenér David Střihavka, který mužstvo převzal v lednu, slaví tři body i ve svém druhém soutěžním zápase na lavičce.
Páteční duely nabídly dvě remízy. Prostějov doma vydřel bod proti Žižkovu (2:2), Jihlava remizovala v Příbrami 1:1.
Úvodní tři branky utkání padly po rohových kopech. Prostějov poslal do vedení Kramář, ještě do poločasu srovnal Richter a po změně stran dokonal obrat Batioja. Konečné skóre stanovil v 72. minutě hlavou Hranoš.
Rovněž druhé páteční utkání Příbram - Jihlava skončilo nerozhodně. Na konci první půle se proti svému bývalému týmu prosadil domácí kapitán Piško, v 50. minutě srovnal Omotoye.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|18
|15
|2
|1
|42:13
|47
|2
Táborsko
|18
|11
|3
|4
|36:17
|36
|3
Opava
|18
|9
|8
|1
|31:16
|35
|4
Artis
|18
|10
|5
|3
|31:19
|35
|5
Baník B
|18
|8
|3
|7
|28:24
|27
|6
Žižkov
|18
|8
|3
|7
|23:29
|27
|7
Příbram
|18
|7
|4
|7
|16:23
|25
|8
Slavia B
|18
|7
|3
|8
|29:22
|24
|9
Ústí
|18
|7
|3
|8
|32:31
|24
|10
Č. Budějovice
|18
|7
|2
|9
|19:25
|23
|11
Vlašim
|18
|5
|4
|9
|25:24
|19
|12
Jihlava
|18
|4
|6
|8
|19:22
|18
|13
Prostějov
|18
|4
|5
|9
|20:27
|17
|14
Chrudim
|18
|3
|7
|8
|20:36
|16
|15
Sparta B
|18
|5
|1
|12
|14:38
|16
|16
Kroměříž
|18
|4
|1
|13
|14:33
|13
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup