ONLINE: Artis - Baník „B“ 0:0. Budějovice proti béčku Slavie, Chrudim - Opava 0:2

Fotbalisté Artisu Brno
Fotbalisté Artisu BrnoZdroj: Profimedia
Hráči Chrudimi před utkáním Chance Národní Ligy
Fotbalisté Prostějova remizovali se Žižkovem 2:2
ČTK, iSport.cz
Chance Národní Liga
Fotbalová Chance Národní Liga má v sobotu na programu čtyři zápasy 18. kola. Opava v dopoledním souboji vyhrála 2:0 na hřišti Chrudimi v pardubickém azylu a připsala si již druhou výhru od vstupu do jarní části sezony. Kroměříž hostí Vlašim. Od 16:00 jde do akce Artis Brno, který čelí béčku Baníku Ostrava. V 18:00 startuje duel mezi Českými Budějovicemi a rezervou Slavie. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Páteční duely 18. kola nabídly dvě remízy. Prostějov doma vydřel bod proti Žižkovu (2:2), Jihlava remizovala v Příbrami 1:1.

Úvodní tři branky utkání padly po rohových kopech. Prostějov poslal do vedení Kramář, ještě do poločasu srovnal Richter a po změně stran dokonal obrat Batioja. Konečné skóre stanovil v 72. minutě hlavou Hranoš.

Rovněž druhé páteční utkání Příbram - Jihlava skončilo nerozhodně. Na konci první půle se proti svému bývalému týmu prosadil domácí kapitán Piško, v 50. minutě srovnal Omotoye. Příbram je sedmá, Jihlava jedenáctá.

O další porážce Chrudimi v jejím pardubickém azylu rozhodl po změně stran obránce Štěpánek svým prvním gólem od lednového přestupu ze Zbrojovky Brno. Tři body pro hosty zpečetil v nastavení senegalský útočník Ndiaye. Šňůra Východočechů bez vítězství se protáhla už na šest zápasů a ani nový trenér Marek Kulič to na třetí pokus na chrudimské lavičce nezměnil.

Chance Národní Liga 2025/2026

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka17142141:1344
2Táborsko17113336:1636
3Opava1898131:1635
4Artis1795330:1932
5Baník B1783628:2327
6Žižkov1883723:2927
7Příbram1874716:2325
8Slavia B1773729:2024
9Ústí1763830:3121
10Č. Budějovice1762917:2520
11Vlašim1854925:2419
12Jihlava1846819:2218
13Prostějov1845920:2717
14Chrudim1837820:3616
15Sparta B17511114:3616
16Kroměříž18411314:3313
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

