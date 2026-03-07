ONLINE: Budějovice - Slavia „B“ 0:0. Artis porazil rezervu Baníku, Chrudim - Opava 0:2
Fotbalová Chance Národní Liga má v sobotu na programu čtyři zápasy 18. kola. Opava v dopoledním souboji vyhrála 2:0 na hřišti Chrudimi v pardubickém azylu a připsala si již druhou výhru od vstupu do jarní části sezony. Kroměříž hostí Vlašim. Od 16:00 jde do akce Artis Brno, který čelí béčku Baníku Ostrava. V 18:00 startuje duel mezi Českými Budějovicemi a rezervou Slavie. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Páteční duely 18. kola nabídly dvě remízy. Prostějov doma vydřel bod proti Žižkovu (2:2), Jihlava remizovala v Příbrami 1:1.
Úvodní tři branky utkání padly po rohových kopech. Prostějov poslal do vedení Kramář, ještě do poločasu srovnal Richter a po změně stran dokonal obrat Batioja. Konečné skóre stanovil v 72. minutě hlavou Hranoš.
Rovněž druhé páteční utkání Příbram - Jihlava skončilo nerozhodně. Na konci první půle se proti svému bývalému týmu prosadil domácí kapitán Piško, v 50. minutě srovnal Omotoye. Příbram je sedmá, Jihlava jedenáctá.
O další porážce Chrudimi v jejím pardubickém azylu rozhodl po změně stran obránce Štěpánek svým prvním gólem od lednového přestupu ze Zbrojovky Brno. Tři body pro hosty zpečetil v nastavení senegalský útočník Ndiaye. Šňůra Východočechů bez vítězství se protáhla už na šest zápasů a ani nový trenér Marek Kulič to na třetí pokus na chrudimské lavičce nezměnil.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|17
|14
|2
|1
|41:13
|44
|2
Táborsko
|17
|11
|3
|3
|36:16
|36
|3
Opava
|18
|9
|8
|1
|31:16
|35
|4
Artis
|18
|10
|5
|3
|31:19
|35
|5
Baník B
|18
|8
|3
|7
|28:24
|27
|6
Žižkov
|18
|8
|3
|7
|23:29
|27
|7
Příbram
|18
|7
|4
|7
|16:23
|25
|8
Slavia B
|17
|7
|3
|7
|29:20
|24
|9
Ústí
|17
|6
|3
|8
|30:31
|21
|10
Č. Budějovice
|17
|6
|2
|9
|17:25
|20
|11
Vlašim
|18
|5
|4
|9
|25:24
|19
|12
Jihlava
|18
|4
|6
|8
|19:22
|18
|13
Prostějov
|18
|4
|5
|9
|20:27
|17
|14
Chrudim
|18
|3
|7
|8
|20:36
|16
|15
Sparta B
|17
|5
|1
|11
|14:36
|16
|16
Kroměříž
|18
|4
|1
|13
|14:33
|13
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup