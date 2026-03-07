ONLINE: Chrudim - Opava 0:0. Artis hraje s rezervou Baníku, Dynamo proti béčku Slavie
Chance Národní Liga má na programu sobotní zápasy v rámci 18. kola. Od 10:15 hraje Chrudim s Opavou, do akce poté jdou Artis s rezervou Baníku či Dynamo, které vítá béčko Slavie.
Úvodní tři branky utkání padly po rohových kopech. Prostějov poslal do vedení Kramář, ještě do poločasu srovnal Richter a po změně stran dokonal obrat Batioja. Konečné skóre stanovil v 72. minutě hlavou Hranoš.
Rovněž druhé páteční utkání Příbram - Jihlava skončilo nerozhodně. Na konci první půle se proti svému bývalému týmu prosadil domácí kapitán Piško, v 50. minutě srovnal Omotoye. Příbram je sedmá, Jihlava jedenáctá.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|17
|14
|2
|1
|41:13
|44
|2
Táborsko
|17
|11
|3
|3
|36:16
|36
|3
Opava
|17
|8
|8
|1
|29:16
|32
|4
Artis
|17
|9
|5
|3
|30:19
|32
|5
Baník B
|17
|8
|3
|6
|28:23
|27
|6
Žižkov
|18
|8
|3
|7
|23:29
|27
|7
Příbram
|18
|7
|4
|7
|16:23
|25
|8
Slavia B
|17
|7
|3
|7
|29:20
|24
|9
Ústí
|17
|6
|3
|8
|30:31
|21
|10
Č. Budějovice
|17
|6
|2
|9
|17:25
|20
|11
Jihlava
|18
|4
|6
|8
|19:22
|18
|12
Prostějov
|18
|4
|5
|9
|20:27
|17
|13
Vlašim
|17
|4
|4
|9
|24:24
|16
|14
Chrudim
|17
|3
|7
|7
|20:34
|16
|15
Sparta B
|17
|5
|1
|11
|14:36
|16
|16
Kroměříž
|17
|4
|1
|12
|14:32
|13
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup