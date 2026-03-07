Předplatné

ONLINE: Chrudim - Opava 0:0. Artis hraje s rezervou Baníku, Dynamo proti béčku Slavie

Hráči Chrudimi před utkáním Chance Národní Ligy
Hráči Chrudimi před utkáním Chance Národní LigyZdroj: FB / MFK Chrudim
Fotbalisté Prostějova remizovali se Žižkovem 2:2
ČTK, iSport.cz
Chance Národní Liga
Chance Národní Liga má na programu sobotní zápasy v rámci 18. kola. Od 10:15 hraje Chrudim s Opavou, do akce poté jdou Artis s rezervou Baníku či Dynamo, které vítá béčko Slavie.

Úvodní tři branky utkání padly po rohových kopech. Prostějov poslal do vedení Kramář, ještě do poločasu srovnal Richter a po změně stran dokonal obrat Batioja. Konečné skóre stanovil v 72. minutě hlavou Hranoš.

Rovněž druhé páteční utkání Příbram - Jihlava skončilo nerozhodně. Na konci první půle se proti svému bývalému týmu prosadil domácí kapitán Piško, v 50. minutě srovnal Omotoye. Příbram je sedmá, Jihlava jedenáctá.

Chance Národní Liga 2025/2026

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka17142141:1344
2Táborsko17113336:1636
3Opava1788129:1632
4Artis1795330:1932
5Baník B1783628:2327
6Žižkov1883723:2927
7Příbram1874716:2325
8Slavia B1773729:2024
9Ústí1763830:3121
10Č. Budějovice1762917:2520
11Jihlava1846819:2218
12Prostějov1845920:2717
13Vlašim1744924:2416
14Chrudim1737720:3416
15Sparta B17511114:3616
16Kroměříž17411214:3213
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

