Kouzelník Vorlický rozhodl: Role žolíka? Teď (zatím) jednodušší. Zůstane ve Zbrojovce?
Opatrný souboj prvního s druhým v Chance Národní Lize moc šancí nepřinesl. Zbrojovka si proti Táborsku (1:0) ze hry až do 86. minuty nevytvořila žádnou větší příležitost, než si převzal balon střídající Lukáš Vorlický, prošel celou obranu a naservíroval před prázdnou branku, kde s klidem doklepl Bienvenue Kanakimana. „Zápas rozhodla jeho individualita. Nic jiného Zbrojovka neměla,“ uznal kvalitu ofenzivního tvůrce kouč soupeře Radek Kronďák. Sám Vorlický mluvil i o možnosti zůstat v Brně na další sezonu.
Po návratu domů, tedy do klubu, který ho poslal do velkého fotbalového světa, se Vorlický okamžitě zařadil mezi hvězdy. Rodák z Boskovic za mládežnické výběry Zbrojovky kopal od 12 do 16 let, než se přesunul do italské Atalanty. „Jsem tady doma, takže žádnou dlouhou adaptaci nepotřebuji. Samozřejmě se tu hodně věcí změnilo, ale mám ke klubu vztah. Zvykl jsem si asi rychleji, než kdybych šel někam jinam,“ pochvaluje si Vorlický první měsíce ve staronovém působišti.
Velkou pohodu prokázal právě v extrémně důležitém duelu na půdě Táborska. Naskočil sice až v 64. minutě, ale bojiště opouštěl jako hlavní hvězda.
Čtyři minuty před vypršením základní hrací doby si zpracoval míč u levé postranní čáry a vydal se rovnou k brance. Ladně proklouzl mezi dvěma soupeři, narazil si s Oliverem Velichem a mohl zakončovat z výhodné pozice. Místo toho ale ještě nesobecky předložil balon před prázdnou branku na Kanakimanu a hosté mohli slavit.
„Lukáš ukázal, proč jsme ho chtěli. Byla tam přímočarost, akce jeden na jednoho a vytvoření šancí pro spoluhráče,“ liboval si kouč Martin Svědík. „Jako vždycky jsem dva nebo tři balony ztratil a jeden mi vyšel. Naštěstí to dopadlo takhle,“ doplnil s úsměvem sám autor možná nejhezčí asistence sezony.
Jsem nachystaný hrát víc
Důvod, proč takhle nadstandardní hráč naskočil do obou jarních utkání pouze z lavičky, je zřejmý. Kvůli opakovaným operacím kolene a přetrvávajícím zdravotním komplikacím s ním realizační tým pracuje extrémně opatrně. „Chce to čas a trpělivost. V přípravě jsme viděli, v jakém je stavu, a museli jsme jít postupně. Nebylo možné, aby hned absolvoval všechno naplno. Věděli jsme ale, jak ho chceme využít,“ vysvětloval Svědík.
Sám Vorlický sice tvrdí, že by uvítal vyšší vytížení, ale i na roli žolíka vidí jasná pozitiva. „Vzhledem k fyzickému stavu je to pro mě asi jednodušší. Člověk nikdy neví, jak se ráno vzbudím, a jak na tom bude koleno. Jsem nachystaný a chci hrát. V zápasech už nastoupí adrenalin a cítím se dobře,“ líčil pocity sám hráč.
„Samozřejmě chci hrát víc, třeba 60 nebo 70 minut. Dokud to nevyzkoušíme, nezjistíme, jestli to zvládnu. To je ale jen můj pocit. Je to na trenérovi a já mu plně věřím. Dnešní fotbal je jiný, základní jedenáctka nemusí být to nejlepší, ale potřebujete dvacet kvalitních hráčů. Já se snažím týmu dát maximum, když přijdu na hřiště,“ doplnil ohledně nižší minutáže.
Nyní si mohl odškrtnout i první zápis do statistik v dresu Zbrojovky. „Jsem hladový po gólech a asistencích, to mě naplňuje. Nejdůležitější ale je, aby Zbrojovka byla na konci května v první lize. A je jedno, jestli budu mít já bilanci 0+0 nebo 10+10,“ dodal skromně.
Postup? Neslavíme, ale hodně jsme si pomohli
Právě za vysněným postupem do první ligy udělal celý tým další obrovský krok. Náskok po výhře na půdě druhého celku tabulky narostl už na jedenáct bodů a kýžený cíl je na dosah. „Už jsem Martinu Svědíkovi gratuloval k postupu do ligy. V tuhle chvíli je to pro mě definitivní,“ přikývl Kronďák.
Jeho protějšek zatím v podobném duchu mluvit nechtěl. „Vždyť mě znáte, jsem maximalista. Soustředíme se vždycky na dalšího soupeře a další zápas. Je to klišé, ale ve fotbale to tak prostě je,“ usmíval se Svědík.
Na otázku důležitosti triumfu na hřišti nejbližšího pronásledovatele byl Vorlický o něco přímější. Po závěrečném hvizdu ulehnul na trávník a se zaťatými pěstmi slavil hodně emotivně. I na tiskové konferenci připustil, že šlo o zlomový bod. „Já asi ano, nebojím se to říct. Tímto zápasem jsme si hodně pomohli a už to bude jenom na nás. Ještě určitě neslavíme, ale já mám v hlavě, že jdeme postoupit co nejdřív,“ doplnil protagonista.
Zůstat v Brně? Přemýšlel bych o tom
Vzhledem k dobrému startu a obrovské naději na postup se tak logicky nabízí otázka, zda by své působení v Brně nechtěl v létě případně prodloužit. „Přemýšlel bych o tom,“ culil se na tiskové konferenci. „Je to až za tři měsíce a spíš jde o to, jestli o tom budou uvažovat trenér Svědík, pan Mynář (generální ředitel) a pan Kačena (majitel),“ připojil Vorlický.
Na dotaz, zda by přesunu do Zbrojovky na delší dobu byl vyloženě nakloněný, jasnou odpověď nedal. „Nevím. Teď řeším přítomnost. Pětkrát jsem měl rozvrtanou nohu a nevěděl jsem, jestli zítra budu trénovat. Co bude dál je ve hvězdách. Teď se těším na to, že přijedu domů a dám si jedno pivo,“ uzavřel s úsměvem hrdina utkání.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|18
|15
|2
|1
|42:13
|47
|2
Táborsko
|18
|11
|3
|4
|36:17
|36
|3
Opava
|18
|9
|8
|1
|31:16
|35
|4
Artis
|18
|10
|5
|3
|31:19
|35
|5
Baník B
|18
|8
|3
|7
|28:24
|27
|6
Žižkov
|18
|8
|3
|7
|23:29
|27
|7
Příbram
|18
|7
|4
|7
|16:23
|25
|8
Slavia B
|18
|7
|3
|8
|29:22
|24
|9
Ústí
|18
|7
|3
|8
|32:31
|24
|10
Č. Budějovice
|18
|7
|2
|9
|19:25
|23
|11
Vlašim
|18
|5
|4
|9
|25:24
|19
|12
Jihlava
|18
|4
|6
|8
|19:22
|18
|13
Prostějov
|18
|4
|5
|9
|20:27
|17
|14
Chrudim
|18
|3
|7
|8
|20:36
|16
|15
Sparta B
|18
|5
|1
|12
|14:38
|16
|16
Kroměříž
|18
|4
|1
|13
|14:33
|13
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup