Rázný apel na město: Začněte rychle stavět! žádají kluby z Brna. Chtějí také snížit nájem
Na hřišti nesmiřitelní rivalové, mimo něj spojenci. Z nutnosti. Zbrojovka a Artis před pondělním Derby o Brno důrazně apelují na vedení města, ať co nejrychleji zajistí rekonstrukci chátrajícího stadionu v Srbské ulici, o který se oba ambiciózní druholigové kluby dělí na cestě mezi elitu. „Jestli se do roku a půl něco nestane, bude z toho velký problém pro fotbal jako takový,“ zmínil Jan Mynář, předseda představenstva Zbrojovky.
Oběma stranám se nelíbí ani razantní nárůst nájmu a žádá jeho úpravu. „V tuto chvíli se bavíme o meziročním navýšení téměř o devadesát procent,“ informoval Petr Kuba, výkonný ředitel Artisu.
Na stadion v Srbské není pěkný pohled. Dlouhodobě chátrá, pořádně se do něj neinvestuje. Před touto sezonou dokonce nesplňoval ani požadavky pro druhou nejvyšší soutěž. Nezbytné úpravy se dělaly na poslední chvíli. To ale zdaleka nestačí. Už brzy může být skutečně zle.
V pondělí se zaplní do posledního místa, na tribunách se bude tísnit kolem osmi a půl tisícovek lidí. Stejně jako na podzim. „Zase to bude celospolečenská událost, po fotbale je v Brně hlad,“ soudil Kuba.
Je víceméně jisté, že minimálně Zbrojovka letos postoupí do Chance Ligy a bude muset splnit licenční podmínky pro účast ve společnosti Sparty, Slavie či Plzně. Potřebné investice jsou předschváleny, vše by se snad mělo stihnout. Jenže další kroky musí následovat. A rychle, bez dalšího otálení. Kluby tlačí na to, aby se rozběhla první fáze rekonstrukce co nejdříve.
Přejí si, ať se k tomu zastupitelé města postaví čelem a pomůžou fotbalu podobně jako před lety Kometě s rekonstrukcí „Ronda“, dnes Winning Group Areny. K tomu je před dokončením multifunkční hala na Výstavišti, která se má otevřít letos na podzim.
„Jsme v uvozovkách deset let za Kometou, byť se snažíme o rychlejší trajektorii,“ uvedl Kuba, výkonný ředitel Artisu. Ten je v tabulce na čtvrtém místě (ztrácí bod na druhé Táborsko) a hodlá se ve zbytku jarní části dostat na barážovou příčku. „Proti sobě s Kometou rozhodně nejdeme, s jejím vedením máme dobré vztahy,“ připojil Mynář ke konfrontaci s hokejem.
Hrát Evropu mimo Brnu? To by byla ostuda...
Může se stát, že od podzimu budou oba celky opět sdílet jeden stadion, a to o patro výš. Proto je nutné, aby se dala Srbská do přijatelné podoby, nabídla aspoň základní komfort klubům i divákům.
V současnosti je to tak, že se rivalové před domácími zápasy střídají v kabině. Hráči Zbrojovky, kteří jsou v Králově Poli doma, ji musí kompletně vyklidit a po duelu Artisu zase vrací věci na svá místa. „Den před utkáním proběhne akce Kulový blesk,“ pousmál se hořce Mynář.
V tomto směru se ani po postupu nic nezmění, neboť jiná vhodná šatna pro domácí tým v areálu není. Artis i Zbrojovka také upustily od toho, že absolvují na stadionu předzápasový trénink. Chtějí šetřit trávník, který je zatím ve slušném stavu.
„Fotbal je v Brně dlouhodobě podhodnocený a upozaděný sport,“ mínil šéf jasného lídra druhé ligy. Na provoz stadionu obdrží obě organizace dohromady jen tři miliony korun ročně. Hokejová Kometa násobně více, podle Mynáře až 23 milionů.
Tyto okolnosti přinutily čelní představitele k tomu, aby zasedli k jednomu stolu (na Srbské) a nastínili veřejně aktuální stav věci. Infrastruktura stánku v Králově Poli absolutně nevyhovuje moderní době. „Je v žalostném stavu,“ vystihl Mynář.
„Představte si, že by se některý z brněnských týmů dostal za pár let do evropských pohárů a musel je hrát třeba v Uherském Hradišti nebo v Olomouci. To by byla pro druhé největší město Česka ostuda. To si nemůže dovolit, je to nepřijatelné,“ prohlásil Kuba.
„Podmínky pro nejvyšší soutěž, kterou chtějí hrát dva kluby, se tomu dneska ani náhodou nepřibližují. Je nutné to řešit prakticky okamžitě,“ dodal s tím, že městská společnost Starez dělá vše, co je v jejich silách.
Bez větších investic, které musí schválit samotní radní, se nicméně problém vyřešit nepodaří. Výstavba nového stadionu pro Zbrojovku je v jednání, žádné nové konkrétní informace v současnosti k dispozici nejsou. „Je to běh na dlouhou trať, v horizontu pěti a více let. Vyjádříme se k tomu více v příštích týdnech,“ řekl Mynář.
Primárním tématem je nyní Srbská, o kterou se obě organizace dělí. „Oba kluby si zaslouží důstojnější zázemí. Chci důrazně apelovat na město, aby se začalo rekonstrukcí seriózně zabývat a maximálně urychlilo procesy nutné k zahájení první etapy,“ dodal předseda představenstva Zbrojovky.
Celková investovaná suma se má pohybovat kolem 1,5 miliardy korun. Ale schválí ji město? „Není čas ztrácet čas,“ shrnul Kuba z Artisu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|18
|15
|2
|1
|42:13
|47
|2
Táborsko
|18
|11
|3
|4
|36:17
|36
|3
Opava
|18
|9
|8
|1
|31:16
|35
|4
Artis
|18
|10
|5
|3
|31:19
|35
|5
Baník B
|18
|8
|3
|7
|28:24
|27
|6
Žižkov
|18
|8
|3
|7
|23:29
|27
|7
Příbram
|18
|7
|4
|7
|16:23
|25
|8
Slavia B
|18
|7
|3
|8
|29:22
|24
|9
Ústí
|18
|7
|3
|8
|32:31
|24
|10
Č. Budějovice
|18
|7
|2
|9
|19:25
|23
|11
Vlašim
|18
|5
|4
|9
|25:24
|19
|12
Jihlava
|18
|4
|6
|8
|19:22
|18
|13
Prostějov
|18
|4
|5
|9
|20:27
|17
|14
Chrudim
|18
|3
|7
|8
|20:36
|16
|15
Sparta B
|18
|5
|1
|12
|14:38
|16
|16
Kroměříž
|18
|4
|1
|13
|14:33
|13
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup