Předplatné

Rázný apel na město: Začněte rychle stavět! žádají kluby z Brna. Chtějí také snížit nájem

Dojde na brněnském stadionu, kde hrají Zbrojovka i Artis, k rekonstrukci?
Dojde na brněnském stadionu, kde hrají Zbrojovka i Artis, k rekonstrukci?Zdroj: Koláž iSport
Radost hráčů Zbrojovky Brno
Fotbalisté Artisu Brno
Fotbalisté Zbrojovky Brno se radují z gólu ve druhé lize
Artis Brno na soustředění v Portugalsku
Trenér brněnské Zbrojovky Martin Svědík míří s týmem za přímým postupem mezi elitu
Dominik Plechatý v dresu Artisu Brno
Lukáš Vorlický ze Zbrojovky Brno proti Táborsku
16
Fotogalerie
Michal Koštuřík
Chance Národní Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Na hřišti nesmiřitelní rivalové, mimo něj spojenci. Z nutnosti. Zbrojovka a Artis před pondělním Derby o Brno důrazně apelují na vedení města, ať co nejrychleji zajistí rekonstrukci chátrajícího stadionu v Srbské ulici, o který se oba ambiciózní druholigové kluby dělí na cestě mezi elitu. „Jestli se do roku a půl něco nestane, bude z toho velký problém pro fotbal jako takový,“ zmínil Jan Mynář, předseda představenstva Zbrojovky.

Oběma stranám se nelíbí ani razantní nárůst nájmu a žádá jeho úpravu. „V tuto chvíli se bavíme o meziročním navýšení téměř o devadesát procent,“ informoval Petr Kuba, výkonný ředitel Artisu.

Na stadion v Srbské není pěkný pohled. Dlouhodobě chátrá, pořádně se do něj neinvestuje. Před touto sezonou dokonce nesplňoval ani požadavky pro druhou nejvyšší soutěž. Nezbytné úpravy se dělaly na poslední chvíli. To ale zdaleka nestačí. Už brzy může být skutečně zle.

V pondělí se zaplní do posledního místa, na tribunách se bude tísnit kolem osmi a půl tisícovek lidí. Stejně jako na podzim. „Zase to bude celospolečenská událost, po fotbale je v Brně hlad,“ soudil Kuba.

Je víceméně jisté, že minimálně Zbrojovka letos postoupí do Chance Ligy a bude muset splnit licenční podmínky pro účast ve společnosti Sparty, Slavie či Plzně. Potřebné investice jsou předschváleny, vše by se snad mělo stihnout. Jenže další kroky musí následovat. A rychle, bez dalšího otálení. Kluby tlačí na to, aby se rozběhla první fáze rekonstrukce co nejdříve.

Přejí si, ať se k tomu zastupitelé města postaví čelem a pomůžou fotbalu podobně jako před lety Kometě s rekonstrukcí „Ronda“, dnes Winning Group Areny. K tomu je před dokončením multifunkční hala na Výstavišti, která se má otevřít letos na podzim.

„Jsme v uvozovkách deset let za Kometou, byť se snažíme o rychlejší trajektorii,“ uvedl Kuba, výkonný ředitel Artisu. Ten je v tabulce na čtvrtém místě (ztrácí bod na druhé Táborsko) a hodlá se ve zbytku jarní části dostat na barážovou příčku. „Proti sobě s Kometou rozhodně nejdeme, s jejím vedením máme dobré vztahy,“ připojil Mynář ke konfrontaci s hokejem.

Hrát Evropu mimo Brnu? To by byla ostuda...

Může se stát, že od podzimu budou oba celky opět sdílet jeden stadion, a to o patro výš. Proto je nutné, aby se dala Srbská do přijatelné podoby, nabídla aspoň základní komfort klubům i divákům.

V současnosti je to tak, že se rivalové před domácími zápasy střídají v kabině. Hráči Zbrojovky, kteří jsou v Králově Poli doma, ji musí kompletně vyklidit a po duelu Artisu zase vrací věci na svá místa. „Den před utkáním proběhne akce Kulový blesk,“ pousmál se hořce Mynář.  

V tomto směru se ani po postupu nic nezmění, neboť jiná vhodná šatna pro domácí tým v areálu není. Artis i Zbrojovka také upustily od toho, že absolvují na stadionu předzápasový trénink. Chtějí šetřit trávník, který je zatím ve slušném stavu.

„Fotbal je v Brně dlouhodobě podhodnocený a upozaděný sport,“ mínil šéf jasného lídra druhé ligy. Na provoz stadionu obdrží obě organizace dohromady jen tři miliony korun ročně. Hokejová Kometa násobně více, podle Mynáře až 23 milionů.

Anketa
Který brněnský tým postoupí dřív do první ligy?
Zbrojovka
Artis
Celkově 21131 hlasů

Tyto okolnosti přinutily čelní představitele k tomu, aby zasedli k jednomu stolu (na Srbské) a nastínili veřejně aktuální stav věci. Infrastruktura stánku v Králově Poli absolutně nevyhovuje moderní době. „Je v žalostném stavu,“ vystihl Mynář.

„Představte si, že by se některý z brněnských týmů dostal za pár let do evropských pohárů a musel je hrát třeba v Uherském Hradišti nebo v Olomouci. To by byla pro druhé největší město Česka ostuda. To si nemůže dovolit, je to nepřijatelné,“ prohlásil Kuba.

„Podmínky pro nejvyšší soutěž, kterou chtějí hrát dva kluby, se tomu dneska ani náhodou nepřibližují. Je nutné to řešit prakticky okamžitě,“ dodal s tím, že městská společnost Starez dělá vše, co je v jejich silách.

Bez větších investic, které musí schválit samotní radní, se nicméně problém vyřešit nepodaří. Výstavba nového stadionu pro Zbrojovku je v jednání, žádné nové konkrétní informace v současnosti k dispozici nejsou. „Je to běh na dlouhou trať, v horizontu pěti a více let. Vyjádříme se k tomu více v příštích týdnech,“ řekl Mynář.

Primárním tématem je nyní Srbská, o kterou se obě organizace dělí. „Oba kluby si zaslouží důstojnější zázemí. Chci důrazně apelovat na město, aby se začalo rekonstrukcí seriózně zabývat a maximálně urychlilo procesy nutné k zahájení první etapy,“ dodal předseda představenstva Zbrojovky. 

Celková investovaná suma se má pohybovat kolem 1,5 miliardy korun. Ale schválí ji město? „Není čas ztrácet čas,“ shrnul Kuba z Artisu.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka18152142:1347
2Táborsko18113436:1736
3Opava1898131:1635
4Artis18105331:1935
5Baník B1883728:2427
6Žižkov1883723:2927
7Příbram1874716:2325
8Slavia B1873829:2224
9Ústí1873832:3124
10Č. Budějovice1872919:2523
11Vlašim1854925:2419
12Jihlava1846819:2218
13Prostějov1845920:2717
14Chrudim1837820:3616
15Sparta B18511214:3816
16Kroměříž18411314:3313
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (1)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů