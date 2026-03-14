Navrátil o Zbrojovce: Svědík už si postup pohlídá. Vorlický? Možná přimhouří oko, ale…
Poznává druhou fotbalovou ligu a rychle pochopil, že to v ní není žádná legrace. Urputní soupeři, poloprázdné stadiony a velký tlak na výsledky od vedení Artisu Brno. „Vůbec si nemyslím, že je to o patro níž lehčí. Paradoxně někdy možná i náročnější, i na hlavu,“ tvrdí v rozhovoru pro iSport záložník Jan Navrátil (35), zimní posila z Olomouce. V pondělí poprvé na vlastní kůži prožije prestižní derby se Zbrojovkou.
Ve všech třech zápasech Artisu byl v základní sestavě, naposledy proti Ostravě B vstřelil jediný a vítězný gól svého týmu. Předchozí dvě remízy v Jihlavě a doma s Opavou nicméně (nejen) Jana Navrátila zklamaly. „V autě to furt probíráme, chceme být lepší a hrát i hezký fotbal,“ popisuje každodenní cesty z Hané do Brna s parťáky Breitem, Pospíšilem a Štěrbou.
Čekal jste víc než pět bodů ze tří zápasů?
„Určitě je to zklamání. Všichni jsme pomýšleli na to, že bodů bude víc. Ale není to tak, že přijdou nějací hráči z první ligy a všichni si z toho sednou na zadek. Je to o práci. Asi ještě musíme být trpěliví. Hned první tři kola nám ukázaly, že to nebude hned super.“
Cítíte, že můžete být lepší?
„Určitě. Prostor na zlepšení je velký. A když budu mluvit o sobě, čekám od sebe daleko víc. Doufám, že si to sedne a zvyknu si na tempo hry co nejrychleji. Kvalita kádru je velká. Máme vesměs ligová jména. Je to jenom o nás, jak se chytneme jako tým. V týdnu před Baníkem vypadaly tréninky velice dobře.“
První Zbrojovku už těžko doženete, co?
„Je těžké se ohlížet na někoho jiného. Když budeme vyhrávat, bude to fajn, pohoda v týmu. Pak budeme daleko blíž i ke splnění cíle. Teď jsme čtvrtí, čímž ambice nenaplňujeme. Sami vidíme, že náskok Zbrojovky je obrovský. A jak znám trenéra (Martina Svědíka), ten už si to pohlídá. Vím, jaký je. Nenechá hráče vydechnout. Nedovolí jim, aby ztráceli zápasy. Byl by asi zázrak, kdyby přišli o první místo.“
Martina Svědíka jste poznal ve Slovácku. On prostě umí hrát se svým týmem na výsledek.
„Přesně tak. Trenér ví, co obnáší fotbal. Je úspěšný, protože si nenechá nic diktovat. Staví hráče, kterým věří a zvládnou do puntíku jeho taktické pokyny. To mladí často nedokážou, i když jsou třeba dobří fotbalisté. Komu to hapruje v taktice, ten u něj nemá žádnou šanci. Samozřejmě chce určitě hrát dobře, ale je tak pragmatický, že ho v první řadě zajímá postup. S tím tam šel. A zatím ten cíl plní na jedničku. Jak ho znám, možná si víc váží výhry 1:0, než když někoho porazí 5:0.“
Má u Svědíka dlouhodobě šanci záložník Lukáš Vorlický, což je fantasticky technicky vybavený hráč, ovšem kvůli svým zraněním musí mít úlevy a nevydrží v tempu větší část utkání?
„Těžké hodnotit soupeře. Vorlický je kvalitní fotbalista, což určitě vidí i trenér. U jednoho hráče možná přimhouří oko, ale dlouhodobě preferuje hráče, kteří plní jeho taktické pokyny.“
Vtáhne vás brněnské derby, i když nepocházíte z regionu?
„Pro mě je to prvoligové utkání, přijdou fanoušci. Oba týmy mají o co hrát. My o hodně. Mezi kluby je určitě nevraživost. Na podzimním derby jsem se byl podívat jako divák, zajímalo mě to. Zápas byl hodně kvalitní. V první půli hrála výborně Zbrojovka, ve druhém Artis. Mělo to všechno. Může to být zase zajímavé.“
Na stadionu v Srbské ulici se po týdnu střídáte. Nic moc, že?
„Pro nás by bylo lepší, kdybychom hráli domácí zápasy v Líšni. Tam se cítíme jako doma. Ale ve finále vzpomínám na stadion v Srbské docela rád. Dal jsem tam první dva ligové góly. Vždycky když tam přijedu, na ten okamžik si vzpomenu.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|18
|15
|2
|1
|42:13
|47
|2
Táborsko
|18
|11
|3
|4
|36:17
|36
|3
Opava
|18
|9
|8
|1
|31:16
|35
|4
Artis
|18
|10
|5
|3
|31:19
|35
|5
Příbram
|19
|8
|4
|7
|18:23
|28
|6
Baník B
|18
|8
|3
|7
|28:24
|27
|7
Žižkov
|18
|8
|3
|7
|23:29
|27
|8
Slavia B
|18
|7
|3
|8
|29:22
|24
|9
Ústí
|19
|7
|3
|9
|32:33
|24
|10
Č. Budějovice
|18
|7
|2
|9
|19:25
|23
|11
Vlašim
|18
|5
|4
|9
|25:24
|19
|12
Chrudim
|19
|4
|7
|8
|21:36
|19
|13
Jihlava
|19
|4
|6
|9
|19:23
|18
|14
Prostějov
|18
|4
|5
|9
|20:27
|17
|15
Sparta B
|18
|5
|1
|12
|14:38
|16
|16
Kroměříž
|18
|4
|1
|13
|14:33
|13
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup