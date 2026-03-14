Kroměříž otočila zápas s rezervou Sparty. Pražané spadli na poslední místo druhé ligy
Fotbalisté Kroměříže v 19. kole druhé ligy v záchranářském souboji porazili rezervu Sparty 2:1. Hanáci poslali soupeře na poslední místo tabulky, na kontě mají stejně bodů, ale lepší skóre. Pražané vedli po poločase díky proměněné penaltě, domácí po změně stran krátce po vyloučení Dennise Krpálka brankami v 63. a 71. minutě skóre otočili.
Zápas byl značně vyhrocený. Vedle Krpálka dostali červenou kartu i dva zástupci domácího týmu, oba nicméně mimo hru. Po hodině hry krátce po vystřídání Holík a před ním v prvním poločase masér Strakoš.
Příbrami zvítězila 2:0 v Ústí nad Labem a v neúplné tabulce se posunula na páté místo. Chrudim v duelu dvou týmů usilujících o záchranu vyhrála gólem z poslední minuty 1:0 v Jihlavě.
Příbram až ve třetím jarním zápase poprvé vyhrála. O zisku tří bodů Středočeši rozhodli dvěma góly ve druhém poločase. Po přestávce se prosadil Šmiga a v nastaveném čase ještě Málek. Příbram ztrácí sedm bodů na barážové příčky. Ústečtí prohráli doma podruhé po sobě a zůstali na devátém místě.
Jihlavu i Chrudim ohrožuje sestup. Utkání již pomalu směřovalo k bezbrankové remíze, ale v 90. minutě Schön trefil hostům cenné tři body. Východočeši na jaře poprvé bodovali a posunuli se na 12. místo před svého pátečního soupeře. Vysočina po předchozích dvou remízách na první jarní výhru stále čeká, na Chrudim ztrácí bod.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|18
|15
|2
|1
|42:13
|47
|2
Táborsko
|18
|11
|3
|4
|36:17
|36
|3
Opava
|18
|9
|8
|1
|31:16
|35
|4
Artis
|18
|10
|5
|3
|31:19
|35
|5
Příbram
|19
|8
|4
|7
|18:23
|28
|6
Baník B
|18
|8
|3
|7
|28:24
|27
|7
Žižkov
|18
|8
|3
|7
|23:29
|27
|8
Slavia B
|18
|7
|3
|8
|29:22
|24
|9
Ústí
|19
|7
|3
|9
|32:33
|24
|10
Č. Budějovice
|18
|7
|2
|9
|19:25
|23
|11
Vlašim
|18
|5
|4
|9
|25:24
|19
|12
Chrudim
|19
|4
|7
|8
|21:36
|19
|13
Jihlava
|19
|4
|6
|9
|19:23
|18
|14
Prostějov
|18
|4
|5
|9
|20:27
|17
|15
Kroměříž
|19
|5
|1
|13
|16:34
|16
|16
Sparta B
|19
|5
|1
|13
|15:40
|16
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup