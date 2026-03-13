Příbram se po výhře v Ústí přiblížila baráži. Záchranářský souboj ovládla Chrudim
Fotbalisté Příbrami v 19. kole druhé ligy zvítězili 2:0 v Ústí nad Labem a v neúplné tabulce se posunuli na páté místo. Chrudim v duelu dvou týmů usilujících o záchranu vyhrála gólem z poslední minuty 1:0 v Jihlavě.
Příbram až ve třetím jarním zápase poprvé vyhrála. O zisku tří bodů Středočeši rozhodli dvěma góly ve druhém poločase. Po přestávce se prosadil Šmiga a v nastaveném čase ještě Málek. Příbram ztrácí sedm bodů na barážové příčky. Ústečtí prohráli doma podruhé po sobě a zůstali na devátém místě.
Jihlavu i Chrudim ohrožuje sestup. Utkání již pomalu směřovalo k bezbrankové remíze, ale v 90. minutě Schön trefil hostům cenné tři body. Východočeši na jaře poprvé bodovali a posunuli se na 12. místo před dnešního soupeře. Vysočina po předchozích dvou remízách na první jarní výhru stále čeká, na Chrudim ztrácí bod.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|18
|15
|2
|1
|42:13
|47
|2
Táborsko
|18
|11
|3
|4
|36:17
|36
|3
Opava
|18
|9
|8
|1
|31:16
|35
|4
Artis
|18
|10
|5
|3
|31:19
|35
|5
Příbram
|19
|8
|4
|7
|18:23
|28
|6
Baník B
|18
|8
|3
|7
|28:24
|27
|7
Žižkov
|18
|8
|3
|7
|23:29
|27
|8
Slavia B
|18
|7
|3
|8
|29:22
|24
|9
Ústí
|19
|7
|3
|9
|32:33
|24
|10
Č. Budějovice
|18
|7
|2
|9
|19:25
|23
|11
Vlašim
|18
|5
|4
|9
|25:24
|19
|12
Chrudim
|19
|4
|7
|8
|21:36
|19
|13
Jihlava
|19
|4
|6
|9
|19:23
|18
|14
Prostějov
|18
|4
|5
|9
|20:27
|17
|15
Sparta B
|18
|5
|1
|12
|14:38
|16
|16
Kroměříž
|18
|4
|1
|13
|14:33
|13
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup