Příbram se po výhře v Ústí přiblížila baráži. Záchranářský souboj ovládla Chrudim

Chrudim v záchranářském souboji s Jihlavou vyhrála 1:0Zdroj: FC Vysočina Jihlava / Zuzana Javůrková
ČTK, iSport.cz
Chance Národní Liga
Fotbalisté Příbrami v 19. kole druhé ligy zvítězili 2:0 v Ústí nad Labem a v neúplné tabulce se posunuli na páté místo. Chrudim v duelu dvou týmů usilujících o záchranu vyhrála gólem z poslední minuty 1:0 v Jihlavě.

Příbram až ve třetím jarním zápase poprvé vyhrála. O zisku tří bodů Středočeši rozhodli dvěma góly ve druhém poločase. Po přestávce se prosadil Šmiga a v nastaveném čase ještě Málek. Příbram ztrácí sedm bodů na barážové příčky. Ústečtí prohráli doma podruhé po sobě a zůstali na devátém místě.

Jihlavu i Chrudim ohrožuje sestup. Utkání již pomalu směřovalo k bezbrankové remíze, ale v 90. minutě Schön trefil hostům cenné tři body. Východočeši na jaře poprvé bodovali a posunuli se na 12. místo před dnešního soupeře. Vysočina po předchozích dvou remízách na první jarní výhru stále čeká, na Chrudim ztrácí bod.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka18152142:1347
2Táborsko18113436:1736
3Opava1898131:1635
4Artis18105331:1935
5Příbram1984718:2328
6Baník B1883728:2427
7Žižkov1883723:2927
8Slavia B1873829:2224
9Ústí1973932:3324
10Č. Budějovice1872919:2523
11Vlašim1854925:2419
12Chrudim1947821:3619
13Jihlava1946919:2318
14Prostějov1845920:2717
15Sparta B18511214:3816
16Kroměříž18411314:3313
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup
