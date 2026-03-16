Žižkov doma opět vyhrál. Béčko Sparty spadlo na poslední místo, Zbrojovka ovládla derby
Fotbalisté Kroměříže v 19. kole druhé ligy v záchranářském souboji porazili rezervu Sparty 2:1. Hanáci poslali soupeře na poslední místo tabulky, na kontě mají stejně bodů, ale lepší skóre. Pražané vedli po poločase díky proměněné penaltě, domácí po změně stran krátce po vyloučení Dennise Krpálka brankami v 63. a 71. minutě skóre otočili.
Zápas byl značně vyhrocený. Vedle Krpálka dostali červenou kartu i dva zástupci domácího týmu, oba nicméně mimo hru. Po hodině hry krátce po vystřídání Holík a před ním v prvním poločase masér Strakoš.
Příbrami zvítězila 2:0 v Ústí nad Labem a v tabulce se posunula na šesté místo. Chrudim v duelu dvou týmů usilujících o záchranu vyhrála gólem z poslední minuty 1:0 v Jihlavě.
Příbram až ve třetím jarním zápase poprvé vyhrála. O zisku tří bodů Středočeši rozhodli dvěma góly ve druhém poločase. Po přestávce se prosadil Šmiga a v nastaveném čase ještě Málek. Příbram ztrácí sedm bodů na barážové příčky. Ústečtí prohráli doma podruhé po sobě a zůstali na devátém místě.
Jihlavu i Chrudim ohrožuje sestup. Utkání již pomalu směřovalo k bezbrankové remíze, ale v 90. minutě Schön trefil hostům cenné tři body. Východočeši na jaře poprvé bodovali a posunuli se na 12. místo před svého pátečního soupeře. Vysočina po předchozích dvou remízách na první jarní výhru stále čeká, na Chrudim ztrácí bod.
Žižkovu se doma daří
Fotbalisté Opavy prohráli na Žižkově 0:1. Jediný gól pod televizní věží padl ve 40. minutě, kdy se trefil Petrák. Pražané za poslední tři kola pokaždé bodovali a podruhé zvítězili a jsou pátí o pět bodů za dnešním soupeřem. Opava prohrála po sedmi zápasech a nevyužila možnost se minimálně bodově dotáhnout na druhé Táborsko.
O záchranu bojující Prostějov šel na hřišti slávistické rezervy do vedení už ve druhé minutě zásluhou Kramáře. Dělbu bodů zařídil Senegalec Mbodji, který v sobotu strávil na lavičce prvoligový zápas ve Zlíně. Pražané z posledních čtyř kol získali jen dva body a jsou osmí, Hanáci nezvítězili dokonce devětkrát v řadě a mají pouze dvoubodový náskok na sestupové pozice.
Zbrojovka porazila v brněnském derby Artis 2:0 a udělala další krok k postupu do nejvyšší soutěže. Favorit si upevnil vedení v tabulce, před druhým Táborskem má náskok 11 bodů. Artis zůstal čtvrtý. Zbrojovka v poslední čtvrthodině využila přesilovku po vyloučení Radima Breiteho ze závěru první půle, trefili se střídající Lukáš Vorlický a Martin Gjorgievski.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|19
|16
|2
|1
|44:13
|50
|2
Táborsko
|19
|12
|3
|4
|37:17
|39
|3
Opava
|19
|9
|8
|2
|31:17
|35
|4
Artis
|19
|10
|5
|4
|31:21
|35
|5
Žižkov
|19
|9
|3
|7
|24:29
|30
|6
Příbram
|19
|8
|4
|7
|18:23
|28
|7
Baník B
|19
|8
|3
|8
|28:25
|27
|8
Slavia B
|19
|7
|4
|8
|30:23
|25
|9
Ústí
|19
|7
|3
|9
|32:33
|24
|10
Č. Budějovice
|19
|7
|3
|9
|20:26
|24
|11
Vlašim
|19
|5
|5
|9
|26:25
|20
|12
Chrudim
|19
|4
|7
|8
|21:36
|19
|13
Jihlava
|19
|4
|6
|9
|19:23
|18
|14
Prostějov
|19
|4
|6
|9
|21:28
|18
|15
Kroměříž
|19
|5
|1
|13
|16:34
|16
|16
Sparta B
|19
|5
|1
|13
|15:40
|16
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup