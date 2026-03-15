Žižkov doma opět vyhrál, porazil Opavu. Kroměříž poslala béčko Sparty na dno druhé ligy

Fotbalisté Viktorie Žižkov se radují z brankyZdroj: Web FK Viktoria Žižkov
B-tým Sparty padl 1:2 v Kroměříži
Chrudim v záchranářském souboji s Jihlavou vyhrála 1:0
Chance Národní Liga
Fotbalisté Kroměříže v 19. kole druhé ligy v záchranářském souboji porazili rezervu Sparty 2:1. Hanáci poslali soupeře na poslední místo tabulky, na kontě mají stejně bodů, ale lepší skóre. Pražané vedli po poločase díky proměněné penaltě, domácí po změně stran krátce po vyloučení Dennise Krpálka brankami v 63. a 71. minutě skóre otočili.

Zápas byl značně vyhrocený. Vedle Krpálka dostali červenou kartu i dva zástupci domácího týmu, oba nicméně mimo hru. Po hodině hry krátce po vystřídání Holík a před ním v prvním poločase masér Strakoš.

Příbrami zvítězila 2:0 v Ústí nad Labem a v neúplné tabulce se posunula na páté místo. Chrudim v duelu dvou týmů usilujících o záchranu vyhrála gólem z poslední minuty 1:0 v Jihlavě.

Příbram až ve třetím jarním zápase poprvé vyhrála. O zisku tří bodů Středočeši rozhodli dvěma góly ve druhém poločase. Po přestávce se prosadil Šmiga a v nastaveném čase ještě Málek. Příbram ztrácí sedm bodů na barážové příčky. Ústečtí prohráli doma podruhé po sobě a zůstali na devátém místě.

Jihlavu i Chrudim ohrožuje sestup. Utkání již pomalu směřovalo k bezbrankové remíze, ale v 90. minutě Schön trefil hostům cenné tři body. Východočeši na jaře poprvé bodovali a posunuli se na 12. místo před svého pátečního soupeře. Vysočina po předchozích dvou remízách na první jarní výhru stále čeká, na Chrudim ztrácí bod.

Žižkovu se doma daří

Fotbalisté Opavy prohráli na Žižkově 0:1 a můžou přijít o třetí místo. Slezané mají 35 bodů stejně jako čtvrtý Artis, který v pondělí čeká brněnské derby s vedoucí Zbrojovkou.

Jediný gól pod televizní věží padl ve 40. minutě, kdy se trefil Petrák. Pražané za poslední tři kola pokaždé bodovali a podruhé zvítězili a jsou pátí o pět bodů za dnešním soupeřem. Opava prohrála po sedmi zápasech a nevyužila možnost se minimálně bodově dotáhnout na druhé Táborsko.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka18152142:1347
2Táborsko18113436:1736
3Opava1998231:1735
4Artis18105331:1935
5Žižkov1993724:2930
6Příbram1984718:2328
7Baník B1883728:2427
8Slavia B1974830:2325
9Ústí1973932:3324
10Č. Budějovice1872919:2523
11Vlašim1854925:2419
12Chrudim1947821:3619
13Jihlava1946919:2318
14Prostějov1946921:2818
15Kroměříž19511316:3416
16Sparta B19511315:4016
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

