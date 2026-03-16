Gólman Zbrojovky: Máme vždy správný gameplan. Vorlický? S míčem fenomenální
Pondělní brněnské fotbalové derby vtáhne i borce ze zahraničí. Vyprodaná Srbská, přímý střet dvou uchazečů o postup mezi elitu s nejnabitějšími kádry v soutěži. Extra náboj pociťuje rovněž slovenský brankář Zbrojovky Adam Hrdina (22), jasná jednička lídra soutěže. „Mám zkušenosti z derby Slovan-Trnava. Ale tady je to speciálnější v tom, že jsou to kluby z jednoho města,“ říká v rozhovoru pro iSport.cz před konfrontací s Artisem. Bude v ní hrdinou?
Ještě najdete nějaká specifika duelu?
„Hraje se na městském stadionu, o který se dělíme. Navíc oba týmy bojují o postup. Budou tam emoce, půjde o vypjatý zápas. Víme o silných i slabších stránkách Artisu. Chceme na hřišti ukázat, že jsme lepší.“
Vyhráváte i zápasy, ve kterých se vám tolik herně nedaří. Svědčí to o mentální síle týmu?
„Naším primárním cílem jsou teď výsledky. V každém utkání chceme uhrát tři body. Jdeme do toho vždy s určitým gameplanem. Buď zlomit utkání v závěru pomocí střídajících hráčů, jak se nám to povedlo v Táborsku. Anebo od začátku soupeře přehrát. Trenéři v tom mají jasno a pokaždé zvolí správnou taktiku.“
Rozjezd jara se vám povedl, k přímému postupu máte už hodně blízko. Můžete být víc v klidu?
„Ještě se hraje o hodně bodů. Nějaký náskok máme a věřím, že náš cíl dotáhneme do konce. Ale ještě je to otevřené, nebereme to tak, že to máme v kapse.“
Rozdílové akce vytváří jako žolík host ze Slavie Lukáš Vorlický. Je i na tréninku tak výjimečný v práci s míčem?
„Co dokáže s balonem, to je fakt fenomenální. V Táborsku prakticky udělal celou gólovou akci. Myslím, že trenéři s tím počítali. Bohužel měl v kariéře velké zdravotní problémy. Ale není na něm vidět, že by ho to omezovalo. Trénuje naplno a snaží se dát mužstvu maximum. Vůbec to nebere tak, že je tady jenom na hostování. Je stejný hráč jako ostatní. Snaží se nám pomoct a my jemu.“
Klub vám v zimě přivedl konkurenci v podobě talentovaného Colina Andrewa z Českých Budějovic. Jak spolu vycházíte?
„V brankářské partě nebyl nikdy problém. Ať už jsem tu byl se Sváčkem, Lichtenbergem nebo se Slavíčkem. Vyměnilo se už hodně gólmanů a Colin taky výborně zapadl. Jsme kamarádi, vycházíme spolu velmi dobře. Podporuje mě, čeho si hodně vážím.“
Trenér Martin Svědík je na gólmany náročný. Jak k vám přistupuje?
„Podívá se i na brankářský trénink. Vedu s ním hodně rozhovorů. Říká mi, co ode mě v každém zápase očekává. Myslím, že máme velmi dobrý vztah a že nám to funguje. Jinak samozřejmě důvěřuje trenérům Čechovičovi s Hrubým.“
Líbí se vám nějaký gólman v první lize?
„Zatím českou první ligu moc nesleduju. Soustředím se na naši soutěž. Ve Spartě začal chytat Kuba Surovčík, s nímž jsem byl na jednom srazu slovenské jednadvacítky. Držím mu palce, doufám, že se mu bude dařit. Zatím se své šance chopil výborně.“
Pořád má na vás předkupní právo Slovan Bratislava?
„Ano. Jsem tu po dohodě. Ve Zbrojovce jsem šťastný, váží si mě tady. A já si zase cením toho, jak se tu ke mně chovají. Asi by pro mě bylo ideální chytat v Brně v další sezoně první ligu.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|18
|15
|2
|1
|42:13
|47
|2
Táborsko
|19
|12
|3
|4
|37:17
|39
|3
Opava
|19
|9
|8
|2
|31:17
|35
|4
Artis
|18
|10
|5
|3
|31:19
|35
|5
Žižkov
|19
|9
|3
|7
|24:29
|30
|6
Příbram
|19
|8
|4
|7
|18:23
|28
|7
Baník B
|19
|8
|3
|8
|28:25
|27
|8
Slavia B
|19
|7
|4
|8
|30:23
|25
|9
Ústí
|19
|7
|3
|9
|32:33
|24
|10
Č. Budějovice
|19
|7
|3
|9
|20:26
|24
|11
Vlašim
|19
|5
|5
|9
|26:25
|20
|12
Chrudim
|19
|4
|7
|8
|21:36
|19
|13
Jihlava
|19
|4
|6
|9
|19:23
|18
|14
Prostějov
|19
|4
|6
|9
|21:28
|18
|15
Kroměříž
|19
|5
|1
|13
|16:34
|16
|16
Sparta B
|19
|5
|1
|13
|15:40
|16
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup