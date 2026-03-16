ONLINE: Zbrojovka - Artis. Kdo ovládne brněnské derby ve šlágru druhé ligy?

Fotbalisté Zbrojovky Brno se radují z gólu ve druhé lize
Fotbalisté Zbrojovky Brno se radují z gólu ve druhé lizeZdroj: FB / FC Zbrojovka Brno
Program 19. kola Chance Národní Ligy uzavírá očekávaný duel brněnských rivalů – Zbrojovka hostí Artis. Domácí jdou do utkání jako lídr tabulky, pokud dnes zvítězí, zase se o kousek přiblíží postupu do první ligy. Mezi soupeři je aktuálně dvanáctibodový rozdíl, Artis je čtvrtý a bude na jaře bojovat o účast v baráži. Kdo si povede lépe? ONLINE přenos z brněnského derby sledujte od 18.00 na iSportu.

--

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka18152142:1347
2Táborsko19123437:1739
3Opava1998231:1735
4Artis18105331:1935
5Žižkov1993724:2930
6Příbram1984718:2328
7Baník B1983828:2527
8Slavia B1974830:2325
9Ústí1973932:3324
10Č. Budějovice1973920:2624
11Vlašim1955926:2520
12Chrudim1947821:3619
13Jihlava1946919:2318
14Prostějov1946921:2818
15Kroměříž19511316:3416
16Sparta B19511315:4016
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Doporučujeme

Články z jiných titulů